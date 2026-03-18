Callosa de Segura cerca al Tomicus: reduce un 80% la población de la plaga en el Paraje Natural de la Pilarica

Callosa de Segura ha conseguido ponerle coto a la plaga de Tomicus con un muestreo y tratamiento de las pinadas, en especial en la zona del paraje de la Pilarica, en el marco de unos trabajos de conservación y mejora de los parajes naturales municipales en la Sierra de Callosa de Segura.

El Ayuntamiento ha llevado a cabo una serie de actuaciones para proteger el pinar y conservar este ecosistema a raíz de la preocupación de la ciudadanía y la afección ante la sequía en ejercicios anteriores, ya que el estrés hídrico derivado del cambio climático incrementa la vulnerabilidad del pino carrasco ante las posibles plagas.

El resultado ha sido que la evolución de capturas entre octubre de 2024, cuando se inició la campaña, y enero de este año muestra una reducción acumulada del 80%, lo que demuestra que las medidas combinadas de trampeo masivo, aplicación puntual de cebaderos y tratamiento de endoterapia han resultado eficaces para el control.

El informe señala que actualmente no se observan indicios de brote activo ni dinámica expansiva, aunque la población de Tomicus en la sierra aún no puede considerarse erradicada, algo casi imposible de lograr en un entorno mediterráneo, pero sí completamente controlada.

Plaga

El análisis diagnosticaba la extensión de la especie Tomicus destruens, también conocido como perforador del pino, un escarabajo de la familia Curculionidae, que afecta a las especies de pinos en el área mediterránea, especialmente al Pinus halepensis (pino carrasco). Dado el avance de esta plaga en las pinadas del sureste español, muy debilitadas por la falta de precipitaciones en años anteriores, y puesto que se habían localizado algunos ejemplares infectados en la zona del área recreativa de La Pilarica, era prioritario el tratamiento de los pinos, dada la rápida expansión en otros municipios, además de la poda de los ejemplares infestados, para mayor protección de la pinada.

Uno de los ejemplares afectados / Información

Control

Ante esta actividad significativa detectada, se puso en marcha un plan de control con la instalación de trampas con feromonas atrayentes (30), un conteo periódico y seguimiento poblacional y cebaderos con tierra de diatomeas y tratamiento de endoterapia en ejemplares seleccionados (350), de forma que se pudiera monitorizar la evolución poblacional del insecto, reducir la presión sobre el pinar municipal, evitar un brote masivo y proteger ejemplares estratégicos o de alto valor ambiental.

Uno de los puntos de control / Información

Durante los últimos 15 meses se ha mantenido una red de trampas distribuidas estratégicamente en la sierra dentro de un programa que comenzó en octubre de 2024, cuando se colocaron 30 trampas de captura con difusores de feromonas para atraer a ambos sexos de la especie, así como cebaderos para la eliminación masiva de adultos. A finales de ese mismo mes, tras uno de los muestreos rutinarios, cuatro de las trampas presentaron un nivel de infestación de la plaga que superaba el límite aceptable, por lo que se efectuó un tratamiento químico (biocida) y espolvoreo de tierra de diatomeas -una mezcla de algas fosilizadas, con alto contenido en dióxido de silicio, lo que la hace muy eficaz contra todo tipo de insectos rastreros, que quedan deshidratados en el momento que entran en contacto con el polvo-.

Ya a principios de noviembre de ese año, tras un mes de implantación de las trampas de captura y monitoreo, se verificó un grado alto de infestación, mientras que en diciembre se comenzó a lograr niveles inferiores al límite de plaga aceptable, estabilizando la población.

En el ejercicio 2025, en febrero, se observó que los niveles de infestación eran inferiores al límite considerado como plaga, de esta manera no se hizo necesaria la aplicación de tratamientos, pero sí mantener las medidas de vigilancia y control para evitar un nuevo rebrote. Durante los meses de marzo, mayo y julio, de nuevo, los límites detectados fueron bajos, mientras que en mayo se implantaron cinco puntos nuevos de control. En noviembre, siguen encontrándose un número de capturas controlado, por debajo de los límites establecidos de plaga. Al mismo tiempo, durante ese último trimestre del año comenzaron los trabajos de endoterapia en los 350 ejemplares seleccionados, en los alrededores del área recreativa de La Pilarica.

Este tratamiento actúa como una especie de vacuna en el interior de los pinos y como refuerzo fisiológico con bioestimulantes que mejoran la respuesta defensiva, como el aumento en la producción de resinas, principal defensa de los pinos.

Tratamiento realizado en un ejemplar / Información

Ya en enero de este año se continuó con el control rutinario de cambio de feromonas, conteo de las capturas y sustitución de trampas deterioradas, así como con el tratamiento de endoterapia, realizando unas cuatro inyecciones por pino en 118 individuos.

Fases

Los resultados muestran tres fases. En la primera (otoño 2024), se contabilizaron 1.460 capturas y una alta actividad en las trampas, lo que indicaba una población elevada en fase de vuelo otoñal con una alta presión sobre la masa de pino carrasco. En la segunda (invierno 2024-primavera 2025), hubo un descenso progresivo de hasta un 40% y sin repuntes, indicando la ruptura del ciclo reproductivo. En la tercera fase, (otoño 2025-invierno 2026), la población se redujo un 80% con respecto al inicio de la campaña de tratamiento, que ha contado con la cofinanciación de la Diputación Provincial de Alicante, en su programa de protección de los parajes naturales municipales, y de la Conselleria de Medio Ambiente.

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Con el objetivo de mantener el estado de salud logrado en el pinar, la Concejalía de Medio Ambiente mantendrá la red de trampeo como sistema de vigilancia preventiva ante posibles repuntes, priorizando zonas históricamente más activas y realizando revisiones periódicas intensificadas en otoño, periodo crítico de vuelo. Además, se realizará una revisión continua de árboles tratados para evaluar la respuesta fisiológica, mediante inspecciones visuales anuales del pinar, identificando árboles debilitados por estrés hídrico o daños mecánicos, así como una gestión forestal preventiva, con la retirada de madera muerta susceptible de colonización, lo que reduce la probabilidad de explosiones poblacionales.