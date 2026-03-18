Ciudadanos pone la lupa en el bonoconsumo de Orihuela tras el caso Baño

El caso Baño por la gestión de los bonos comercio salpica a Orihuela. Ciudadanos ha avanzado este miércoles que auditará todos los bonoconsumo del Ayuntamiento oriolano para comprobar su legalidad. La formación naranja ha reclamado al bipartito de PP y Vox el acceso a los expedientes de las campañas realizadas entre 2022 y 2025 para comprobar la información relativa a las subvenciones públicas, tanto de la Diputación como del propio Consistorio -la pasada campaña de Navidad-, para el fomento del comercio local.

El portavoz de Ciudadanos, José Aix, ha manifestado que espera poder acceder así a todos estos expedientes en unos días, como marca la norma legal, "a fin de comprobar si en Orihuela hemos tenido los mismos problemas por los que, al parecer, pasan las subvenciones que para las campañas de bonoconsumo local se establecieron en ejercicios anteriores desde la Diputación Provincial, una vez que hemos sabido de la detención de Carlos Baño, presidente de la Cámara de Comercio de Alicante y al mismo tiempo de Facpyme, la entidad colaboradora de todas estas campañas".

El concejal ha explicado que le resulta preocupante que todas las campañas de bonoconsumo de Orihuela se hayan gestionado también por la misma entidad, Facpyme, hoy en el punto de mira de una investigación por posibles fraudes en materia de subvenciones públicas, con su presidente detenido por la Policía Nacional.

Sobre todo, ha incidido Aix, "cuando esta era la única empresa que se presentaba a los procesos de selección que duraban solo tres días y cuando quien fuera alcaldesa del PSOE de Orihuela, Carolina Gracia, así como otros alcaldes y alcaldesas de toda la provincia, ha manifestado su convicción de que todo el proceso de selección de Facpyme ya venía preparado desde Alicante".

Fondos municipales

La información que ha solicitado Ciudadanos se refiere a los expedientes de aprobación de bases y de selección de la entidad. "Son al menos doce expedientes administrativos en los que no debe quedar duda alguna de la legalidad y corrección del procedimiento seguido por el Ayuntamiento y su Concejalía de Comercio", ha subrayado el edil, que ha añadido que "queremos comprobarlo para asegurarnos de que Orihuela no ha hecho lo que parece que ha hecho la Diputación de Alicante con Facpyme, ya que en 2025 los fondos íntegros de la subvención a los bonoconsumo de Orihuela procedieron íntegramente de las arcas municipales". Un total de algo más de 430.000 euros, de los que más de 30.000 eran gastos de gestión de Facpyme, que "deben estar perfectamente justificados sin que puedan suponer un beneficio para esa entidad o personas relacionadas con la misma, algo que precisamente investiga la Fiscalía Anticorrupción como supuestamente ha sucedido en el caso de las subvenciones anteriores de la Diputación Provincial", ha recalcado Aix.

Así, ha concluido que "si han saltado todas las alarmas con las evidencias de la actuación de Baño y Facpyme con las subvenciones de la Diputación, debemos estar especialmente vigilantes a qué ha tenido que ver con ello la Concejalía de Comercio de Orihuela y, sobre todo, cuando el dinero en 2025 era municipal y Orihuela siguió confiando en Facpyme como anteriormente", al tiempo que ha señalado que Ciudadanos pondrá de inmediato en conocimiento de la Fiscalía Anticorrupción cualquier duda que surja de la comprobación que el grupo municipal hará en los próximos días de la información obrante en los expedientes solicitados.