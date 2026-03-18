Manuel Pineda dimite como alcalde de Rafal para asumir su cargo de subdelegado del Gobierno

El alcalde de Rafal, Manuel Pineda Cuenca, anunció este miércoles su dimisión como primer edil del municipio tras el anuncio de su inminente nombramiento como subdelegado del Gobierno en la provincia de Alicante. Esta nueva responsabilidad institucional es incompatible con el ejercicio de la Alcaldía del municipio, que ha ostentado durante los últimos tres lustros.

Pineda compareció públicamente arropado por todo su equipo de gobierno en una rueda de prensa cargada de emoción y en la que no han faltado ni el balance sobre estas casi tres mandatos, ni tampoco los agradecimientos. En la rueda de prensa ha querido trasladar un mensaje de serenidad, continuidad y confianza en el futuro del Ayuntamiento de Rafal. Pineda no solo deja la Alcaldía, también el ejercicio de la medicina como médico de familia -en prórroga con 67 años-. Porque el cargo exige ser funcionario de grupo A y dedicación exclusiva, algo que conocía, matizó en declaraciones a INFORMACIÓN, cuando le ofrecieron asumir el de subdelegado y es incompatible con otros cargos públicos.

El alcalde socialista también debe renunciar a su plaza como médico de familia porque Alcaldía y ejercicio de la medicina son incompatibles para la dedicación exclusiva en la Subdelegación

Cutillas

El ya exalcalde subrayó que deja tras de sí un equipo “fuerte, unido y con ganas de seguir mejorando la vida de los rafaleños y rafaleñas”, convencido de que el proyecto iniciado hace ya tres lustros seguirá avanzando con firmeza. Pineda ha adelantado, además, que la concejala Noemí Cutillas será su sucesora en el cargo, como actual número 2 de la candidatura que se presentó a las últimas elecciones municipales. Esta designación convertirá a Cutillas en la primera alcaldesa de la historia de Rafal. Es la presidenta de la Mancomunidad Bajo Segura de Servicios Sociales, edil de Urbanismo, Envejecimiento Activo y Servicios Sociales.

Un momento de la comparecencia de Manuel Pineda para anunciar su dimisión / INFORMACIÓN

Quince años

La dimisión de Manuel Pineda pone fin a una etapa de 15 años de mandato ininterrumpido al frente del Consistorio, una trayectoria marcada por la cercanía, la estabilidad institucional y el impulso de numerosos proyectos orientados a modernizar el municipio, reforzar los servicios públicos y mejorar la calidad de vida de la ciudadanía.

Pineda, médico de profesión, ha desarrollado su vida profesional y política de "una manera intensa". Primero como médico de equipo de atención primaria en el Centro de Salud de Almoradí y, segundo, en la política en cargos tanto municipales, como provinciales y autonómicos. “Aunque parezca un cliché, la realidad es que todo esto no hubiera sido posible sin mi familia, a los que tanto debo por estar siempre ahí, en lo bueno y en lo malo”, ha asegurado el primer edil, quien ha añadido que “a lo largo de los años he tenido que decir muchas veces que no, y esta ha sido la que más me ha dolido sin duda alguna”.

El regidor llevaba desde 2011 gobernando Rafal, con "algunos logros reseñables y cambios estructurales en uno de los municipios más pequeños de la Vega Baja", ubicado en el corazón de la huerta tradicional, y rodeado por completo por el término municipal de Orihuela y que apenas roza los cinco mil habitantes.

Noemí Cutillas será la primera mujer alcaldesa la la historia de Rafal y ha ejercido como edil de Urbanismo y Servicios Sociales y es presidenta de la Mancomunidad de Servicios Sociales Vega Baja

Proyectos

“Son muchos los proyectos que hemos llevado a cabo a lo largo de todos estos años, pero desde luego que no son mérito mío, todos ellos tienen el sello de los equipos que me han acompañado durante tanto tiempo en este Ayuntamiento y que desde aquí les doy las gracias por haber conseguido que este pueblo sea mucho mejor”, matizó el alcalde, quien ha añadido que “me gustaría antes de terminar, valorar también el trabajo de todo el personal de este Ayuntamiento, técnicos y trabajadores de la casa que hacen una labor encomiable y que parte fundamental en esta administración. A todos ellos mi más sincero agradecimiento”.

Insistió en que su salida de la Alcaldía no supone una desvinculación de Rafal, sino una nueva forma de trabajar por el interés general desde otra responsabilidad pública, aunque indicó que en ninguna circunstancia se plantearía volver a presentarse como candidato. "Segundas partes nunca fueron buenas", indicó a INFORMACIÓN. En este sentido, afirmó que afronta esta nueva etapa “con honor, con humildad y con el orgullo de haber servido a su pueblo durante todos estos años”.

El Ayuntamiento de Rafal inicia ahora una nueva fase institucional que se afronta con "normalidad democrática", dice la nota de prensa emitida por el Consistorio, y con "la voluntad de mantener la estabilidad del gobierno municipal, la continuidad de los proyectos en marcha y el compromiso con los vecinos y vecinas del municipio".

Anexión

Pineda no logró, sin embargo, anexionarse uno de los barrios oriolanos, el de las Casas Baratas,que comparte calles con el núcleo refaleño tras una pugna judicial y administrativa que perdió con el Ayuntamiento de Orihuela

Durante su carrera política en la Vega Baja Pineda también fue diputado autonómico, secretario general del PSOE comarcal y presidente del Consorcio Comarcal de Residuos.

En estos quince años Rafal se ha convertido en una de las zonas más atractivas para residir del entorno de Orihuela y el Hospital de la Vega Baja, que se encuentra ubicado muy cerca.