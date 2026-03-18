Educación tiene previsto suprimir la asignatura de Religión Islámica en el nuevo colegio de Almoradí

El nuevo colegio de Infantil y Primaria Número 4 de Almoradí abrirá sus puertas en septiembre de 2026. Con las obras de este centro que dispondrá de tres líneas -tres aulas por nivel educativo- se encuentran ya avanzadas y el Consejo Escolar Municipal (CEM), órgano colegiado en el que están representados padres, docentes, Ayuntamiento y la Conselleria de Educación, abordó el martes algunos detalles sobre su puesta en marcha. En esa reunión se indicó que en este colegio público no se implantará la opción de la asignatura de Religión Islámica implantada en los otros tres colegios públicos del municipio desde el curso 2018/2019.

Equipo de gobierno

El equipo de gobierno del Partido Popular que preside la alcaldesa y diputada autonómica María Gómez, confirmó ese extremo este jueves a INFORMACIÓN y se limitó a señalar que es una decisión competencia de la Conselleria de Educación. Mientras que fuentes de ese departamento de la Generalitat, indicaron por su parte, que no iban a pronunciarse, de momento, sobre la resolución. El secretario autonómico de Educación, Daniel McEvoy, tiene previsto visitar las obras de la nueva infraestructura la próxima semana.

El programa que permite la opción de elegir como asignatura religión islámica a los alumnos de esta confesión como alternativa a la Religión Católica se puso en marcha por impulso del entonces conseller de Educación, Vicent Marzà, para centros de Crevillent, Catral y Almoradí, poblaciones con un porcentaje elevado de alumnos de familias magrebíes. Desde el curso 2018/19 se mantiene en los colegios Doctor Francisco Mas Magro, Miguel Hernández y Párroco Francisco Mas, de Crevillent; Manuel de Torres, Canales y Martínez y Pascual Andreu en Almoradí; mientras que en Catral se ofrece en el colegio Azorín. También se implantaron estudios evangélicos en un colegio de La Vila Joiosa y en dos centros docentes de la provincia de Valencia y Castellón. El proyecto se implantó, no sin polémica y el amago de "huelgas" de los padres, en los tres centros de Almoradí.

Obras del nuevo colegio de Infantil y Primaria de Almoradí / D. Pamies

El problema

Fuentes de padres de alumnos y docentes indicaron a INFORMACIÓN que la medida puede tener dos impactos directos en la comunidad educativa local: que las familias de origen magrebí decidan descartar el nuevo colegio para matricular a sus hijos e hijas, con lo que la concentración de alumnado magrebí se incrementará en los actuales, y que el nuevo colegio se convierta, por esa decisión, en una isla con un porcentaje mucho menor de migrantes y preferente para familias locales.

Señalaron, además, que se trata de una opción que dificulta la integración, que va en contra de la libertad religiosa y que en vez de resolver un problema lo genera. Todos los centros escolares de Almoradí superan el 30 % de alumnos magrebíes en las aulas. En el caso del Manuel de Torres alcanza el 40 %. La matriculación de alumnos en la asignatura de Religión Islámica suele doblar a la de Religión Católica. "En ningún sentido es un programa piloto ya cuando esa es la proporción", indican.

El CEM

La decisión apuntada por los miembros municipales en el Consejo Escolar -el inspector fue menos contundente-, sí generó debate. Directores, asociaciones de padres de alumnos y representantes de los sindicatos se preguntaron en qué sentido debían informar a las familias. Otro punto de discrepancia es que la Inspección ha dejado claro que el Islam si será una opción en el nuevo centro escolar que también se pone en marcha en Catral, porque en palabras de la propia Inspección, algo distinto sería fomentar la desigualdad en la oferta. Sin embargo, fuentes municipales aseguran que eso no está claro.

En el CEM se reiteró que se iba a "escuchar a las familias", para reconsiderar la decisión cuando el nuevo colegio número 4 ya esté en marcha con su propio claustro y consejo escolar, y aplazar la decisión para implantar la opción o descartarla al siguiente curso. Padres, docentes y sindicatos replicaron en ese momento que el foro para tal objetivo era el propio Consejo Escolar que se estaba celebrando.

Fachada del Ayuntamiento de Almoradí / Tony Sevilla

Asociación Islámica

Desde la Asociación Cultural Islámica se mostraron prudentes a la hora de pronunciarse sobre este debate. "Hemos pedido una reunión con el Ayuntamiento para que nos den detalle".

El colectivo islámico remarcó que aproximadamente un tercio de todas las aulas de Infantil y Primaria del municipio es de alumnado de origen magrebí, que mayoritariamente ha escogido la asignatura de Religión Islámica desde que se puso en marcha, en una experiencia que consideran muy positiva. El profesorado competente para impartir la asignatura es propuesto por la Comisión Islámica. La figura de este profesor o profesora se somete al régimen disciplinario que se aplica al personal docente de la Comunidad Valenciana, por lo que debe haberse formado en las mismas condiciones y a través de las mismas estructuras que el conjunto del claustro del que forma parte, con los mismos requisitos de titulación y la declaración de idoneidad o certificación equivalente de la confesión religiosa.

En torno al 15 % de la población de más de 23.000 empadronados en Almoradí es de origen magrebí, principalmente marroquíes. En 1989 se empadronó el primer marroquí en la ciudad. Ahora esta comunidad está formada oficialmente por algo más de 3.000 vecinos empleados sobre todo en el sector primario: el trabajo agrícola en la huerta sin el que el sector, sin ningún tipo de relevo generacional, se hubiera hundido por falta de mano de obra.