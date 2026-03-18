La flota de aseo urbano de Orihuela consume más de 2,5 millones de euros en combustible

El Ayuntamiento de Orihuela ha adjudicado el contrato para el suministro de combustible destinado a los vehículos adscritos al servicio de Limpieza Viaria y recogida de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) a la empresa BP Energía España por 2.566.450 euros, con una duración de dos años y con posibilidad de prórroga por un año más.

La contratación se divide en dos lotes para dar cobertura a todo el término municipal. El lote 1, que corresponde al casco urbano y pedanías, cuenta con un importe máximo de 1.154.902 euros, mientras que el lote 2, destinado a Orihuela Costa, asciende a 1.411.547 euros.

La adjudicación contempla un descuento del 11,10 % sobre el precio por litro vigente en el momento del suministro, lo que permitirá optimizar el coste del combustible durante la vigencia del contrato. Asimismo, la adjudicataria deberá facilitar informes mensuales detallados de los repostajes realizados por los vehículos municipales, lo que permitirá al Ayuntamiento llevar un control exhaustivo del consumo.

El contrato incluye también el suministro de urea para los vehículos del servicio y prevé la posibilidad de ajustar hasta un 20 % el importe del contrato en caso de que las necesidades del servicio aumenten durante su ejecución.

Con esta contratación, el Consistorio garantiza los recursos necesarios para que la flota municipal pueda continuar prestando un servicio esencial para el mantenimiento de la limpieza y la salubridad en todos los barrios, pedanías y la costa del municipio.

La concejala de Limpieza Viaria y RSU, Rocío Ortuño, ha destacado que "este contrato es fundamental para asegurar el funcionamiento diario del servicio, ya que garantiza el suministro de combustible que necesita la flota municipal para mantener la limpieza de nuestras calles y la recogida de residuos en todo el término municipal".