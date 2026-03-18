Hallan un vertedero con toneladas de residuos de cultivos ilegales de marihuana en San Miguel de Salinas

La producción ilegal de marihuana en espacios cerrados es un negocio lucrativo y muy extendido. Lo más importante para mantenerlo en pie es lograr que se mantenga oculto. De ahí que la única alternativa que han encontrado los productores que abastecen al litoral de la Vega Baja para deshacerse de las toneladas de residuos que generan estos cultivos, que como es lógico no pueden registrar en un instalación autorizada, es hacerlo en zonas aisladas y relativamente apartadas de la segunda línea de costa de la comarca. Su objetivo de pasar inadvertidos, sin embargo, no se ha cumplido en esta ocasión. La denuncia del vertedero clandestino vino de la mano de la Asociación de Vecinos de San Miguel "San Miguel Arcángel" ante el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil y el Ayuntamiento sanmiguelero.

Junto al canal del postrasvase

La Guardia Civil y la Policía Local de San Miguel de Salinas están investigando hasta once puntos de vertido de todo tipo, desde envases de plástico de fertilizantes, hasta las podas de las propias plantas, pasando por material de iluminación y filtros de aire que se acumulan en una zona situada al sureste del casco urbano cerca de la carretera de servicio del canal de Cartagena del postrasvase.

Algunos de esos vertidos incontrolados se encuentran en la propia zona de servidumbre del canal, competencia de la Confederación Hidrográfica del Segura, vial auxiliar que es utilizado a diario por decenas de ciclistas y paseantes que cubren el trayecto entre Orihuela Costa y San Miguel de Salinas, en especial residentes extranjeros.

Desde ese punto las zonas de vertido se extienden en los márgenes de un camino de tierra perpendicular al canal de difícil acceso a lo largo de casi medio kilómetro, un área con desnivel y salteado de pequeñas áreas forestales de pino. La senda termina en las inmediaciones de la cañada de Cueva Ahumada.

Ante el gran volumen de residuos que presentan y las características de los vertederos incontrolados, el Ayuntamiento ha decidido costear por su cuenta la limpieza, aunque tardará semanas en limpiar la zona

Clandestino

El cultivo clandestino de cannabis en espacios cerrados requiere una infraestructura compleja y difícil de camuflar. La práctica totalidad de la basura acumulada se encuentra totalmente cerrada en grandes bolsas, lo que indica que se ha retirado cuidadosamente de su lugar de origen de forma discreta para evitar sospechas. Cuando ya no tiene utilidad la plantación hay que renovarla por completo, hasta la tierra de cultivo.

El vertido, que parece haberse realizado de forma paulatina a lo largo de los últimos meses, ya al margen de miradas ajenas, no fue tan cuidadoso. El mayor volumen a los miles de kilos de sustratos especializados que son necesarios para sacar adelante la producción, además de cientos de envases de plástico de fertilizantes sintéticos, disolventes, pesticidas, reguladores de pH y podas del rastrojo de las plantas de cultivo de cannabis -algunas de esas bolsas desprenden el característico olor de la planta-.

Como se ha podido comprobar por las operaciones llevadas a cabo por la Guardia Civil en los últimos años en la Vega Baja, los productores emplean naves industriales abandonadas, sótanos de viviendas o edificios auxiliares con ventanas selladas para evitar levantar sospechas desde el exterior. Incluso en zonas densamente pobladas.

Uno de los once puntos de vertido de residuos de plantaciones ilegales de cannabis / D. Pamies

Los productores no dejan nada a la improvisación y tampoco escatiman gasto para que el negocio salga adelante por lo que se puede observar sobre el terreno. Además del sustrato especial de tierra y rastrojos de las plantas a lo largo del camino se acumulan restos de sistemas de iluminación de alta potencia, como lámparas HPS o LED, esenciales para el cultivo porque deben permanecer encendidas entre 18 y 24 horas diarias para simular ciclos de luz óptimos para la planta. También se pueden encontrar restos de sistemas de climatización con aire acondicionado, calefacción y humidificadores que garantizan temperaturas entre 20 y 28 grados con humedad controlada del 40 al 60 por ciento.

La presencia de este tipo de restos en el basurero improvisado apunta a la necesidad de prescindir con urgencia de una de estas instalaciones. El acceso clandestino a todo el material necesario, en especial los químicos, presenta el riesgo, además, de que se estén empleando productos prohibidos sin control en la normativa de cultivo.

Retirada por parte del Ayuntamiento

El Ayuntamiento de San Miguel de Salinas ha comenzado a retirar los vertidos. Este mismo miércoles los operarios cargaban más de tres toneladas en un pequeño camión y los dos operarios desplazados para esa tarea solo acaban de empezar. Van a tener que emplear más de una semana para limpiar la zona.

En este caso el municipio, que suele tener muchas dificultades para hacer valer la normativa para otro tipo de infracciones, en especial las escombreras incontroladas, ha ido por la vía directa.

Pese a que se trata de suelos rústicos de titularidad privada y la responsabilidad de limpiar sería del propietario -aunque en este caso no sería el responsable- ha decidido asumir el coste de toda la limpieza por su cuenta, al margen de si la Guardia Civil da con el infractor.

Operarios municipales comenzaron a retirar los residuos esta semana / D. Pamies

No es la primera vez que el Ayuntamiento tiene que actuar a su costa para retirar este tipo de vertidos, porque San Miguel se ha convertido en punto predilecto para hacer desaparecer el rastro de la actividad ilegal. También tuvo que limpiar otro foco ilegal de este tipo, aunque de dimensiones más reducidas, en la carretera de Rebate, lindando con el término municipal de Pilar de la Horadada.