¿Un mercadillo bajo tierra? Existe y está en este pueblo de Alicante

Hay planes que no parecen reales hasta que los ves. Un mercadillo dentro de cuevas, con artistas trabajando en directo, música y talleres gratuitos. Y no está lejos: ocurre en Rojales, en la provincia de Alicante.

Se llama “Rodearte” y es uno de esos eventos que cada vez más gente descubre casi por sorpresa… y repite.

Un mercadillo bajo tierra en un entorno con historia

Las Cuevas del Rodeono son un decorado. Son antiguas casas-cueva excavadas en la roca que, con el paso del tiempo, se han convertido en un espacio cultural único en la Vega Baja.

Cada primer domingo de mes, este enclave se transforma en un zoco artesanal subterráneo, donde creadores locales abren sus talleres y muestran su trabajo en un ambiente muy diferente al de cualquier mercadillo convencional.

Aquí no hay puestos en fila ni prisas. El visitante entra en las cuevas, recorre los espacios y descubre piezas únicas mientras habla directamente con los artesanos.

Encuentro de artistas y artesanos en las cuevas del Rodeo / Información

Artesanía, creatividad y piezas únicas

Durante la mañana, las cuevas se llenan de vida con propuestas de todo tipo:

Cerámica hecha a mano

Pintura y obras originales

Artesanía tradicional

Productos creativos de artistas locales

Cada cueva es distinta, cada artista tiene su estilo y cada visita es diferente. Esa es parte del atractivo.

Mucho más que un mercadillo: talleres y actividades gratis

“Rodearte” no es solo para mirar. También es para participar. Desde las 10:00 hasta las 15:00 horas, con entrada gratuita, se organizan actividades pensadas para todos los públicos:

Taller de máscaras

Taller de esparto

Taller de pintura

Además, los propios artistas abren sus cuevas-taller, lo que permite ver de cerca cómo trabajan y conocer mejor las técnicas artesanales.

Un plan especialmente atractivo para familias, pero también para quienes buscan algo diferente en la provincia.

Música en directo en un entorno único

El ambiente se completa con actuaciones musicales en distintos puntos del recinto, que van variando en cada edición.

La música en directo se integra entre las cuevas, creando una atmósfera especial que acompaña el recorrido y convierte la visita en algo más que un simple paseo.

La combinación de arte, patrimonio y música hace que cada domingo sea diferente y que siempre haya algo nuevo que descubrir.

Un rincón con encanto junto al casco urbano

Las Cuevas del Rodeo están situadas junto al casco urbano de Rojales, en la calle Malecón de la Encantá. Este conjunto histórico forma parte del patrimonio cultural del municipio y se ha consolidado como uno de sus principales atractivos.

Pasear por este espacio es también una forma de conocer cómo era la vida en estas viviendas excavadas en la tierra, hoy reconvertidas en centros de creación artística.

La Casa de las Conchas, el otro punto curioso de la visita

Muy cerca de las cuevas hay otro lugar que llama la atención de quienes visitan la zona: la Casa de las Conchas.

Se trata de una vivienda decorada con miles de conchas marinas, que cubren su fachada y la convierten en una de las imágenes más singulares de Rojales. Un rincón perfecto para completar la visita y llevarse una foto diferente.

Cartel anunciador de Rodearte en el mes de marzo / INFORMACIÓN

Un plan diferente en Alicante que cada vez tiene más éxito

“Rodearte” se ha convertido en uno de esos planes que circulan de boca en boca. Gratis, al aire libre (y bajo tierra), con contenido cultural y ambiente tranquilo.

Una alternativa a los planes más masificados que permite descubrir otra cara de la provincia de Alicante.

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Porque no todos los días puedes decir que has estado en… un mercadillo dentro de cuevas.