Tres personas hospitalizadas por intoxicación de humo tras el incendio de una casa en Orihuela Costa
Los servicios sanitarios asisten a una mujer de 68 años y dos hombres, uno de ellos de 57 años
Un incendio en una vivienda de planta baja en Orihuela Costa ha dejado tres heridos. El incidente se ha producido este miércoles en un inmueble de la calle Ciruela, número 115, una vía paralela a la carretera de Villamartín, en la urbanización de Los Dolses.
El Consorcio Provincial de Bomberos, que ha recibido el aviso a las 4:37 horas, ha informado de que las labores se han centrado en la extinción del fuego, pero también se ha tenido que realizar la extracción mecánica con la instalación de extractores debido a la gran cantidad de humo en una intervención que se ha dado por concluida en menos de una hora, a las 5:24 horas.
Precisamente, por intoxicación de humo, tres personas han tenido que ser atendidas. El Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU), que ha sido alertado a las 4:45 horas, ha desplazado una unidad del SAMU y otras de SVB.
Los servicios médicos han asistido a una mujer de 68 años y a dos hombres, uno de ellos de 57 años -del otro no se dispone la edad-. Los tres ha sido trasladados por inhalación de humo al Hospital Universitario Torrevieja.
Suscríbete para seguir leyendo
- La conselleria responde a la 'tala masiva' en el río Nacimiento: son trabajos para eliminar especies invasoras
- Grupo Orenes presenta la única oferta para gestionar el nuevo gastromercado municipal de La Plasa en Torrevieja
- Nuevo récord de reservas hídricas en los embalses de Entrepeñas y Buendía: suman 1.650 hectómetros y trasvasarán el máximo mensual entre abril y junio
- Muere un joven de 28 años al caer desde un acantilado de diez metros de altura en Barranco Rubio de Orihuela Costa
- La escapada discreta de la princesa Leonor a Alicante: comida con amigos en un asador de Pilar de la Horadada
- La implantación de la ORA en Torrevieja regulará 3.500 plazas de aparcamiento del centro y las playas
- El Gobierno adelanta el trasvase máximo de 60 hectómetros mensuales a este mes, abril y mayo por la reserva hídrica récord en la cabecera del Tajo
- El Ayuntamiento de Torrevieja confirma a Avanza como adjudicataria del nuevo servicio de transporte urbano por 67 millones