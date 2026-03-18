Tres personas hospitalizadas por intoxicación de humo tras el incendio de una casa en Orihuela Costa

Un incendio en una vivienda de planta baja en Orihuela Costa ha dejado tres heridos. El incidente se ha producido este miércoles en un inmueble de la calle Ciruela, número 115, una vía paralela a la carretera de Villamartín, en la urbanización de Los Dolses.

El Consorcio Provincial de Bomberos, que ha recibido el aviso a las 4:37 horas, ha informado de que las labores se han centrado en la extinción del fuego, pero también se ha tenido que realizar la extracción mecánica con la instalación de extractores debido a la gran cantidad de humo en una intervención que se ha dado por concluida en menos de una hora, a las 5:24 horas.

Precisamente, por intoxicación de humo, tres personas han tenido que ser atendidas. El Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU), que ha sido alertado a las 4:45 horas, ha desplazado una unidad del SAMU y otras de SVB.

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Los servicios médicos han asistido a una mujer de 68 años y a dos hombres, uno de ellos de 57 años -del otro no se dispone la edad-. Los tres ha sido trasladados por inhalación de humo al Hospital Universitario Torrevieja.