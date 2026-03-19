Arranca la VI edición del Concurso Nacional de Teatro Aficional "Raúl Ferrández" de Torrevieja

Desde mañana viernes, 20 de marzo, y hasta el martes 24, a las 20:00 horas, en el Centro Cultural Virgen del Carmen con entrada libre hasta completar aforo, la ciudad de Torrevieja acoge una nueva edición del certamen de teatro aficionado impulsado por la Escuela Municipal de Teatro "Raúl Ferrández", que dirige Matías Antón. La selección de obras se ha realizado a partir de 52 propuestas procedentes de 19 provincias.

Programa

La programación da comienzo el viernes 20 con "Floresta" de Guillermo Yanícola, interpretada por la compañía Antrios Teatro de Elche, con género absurdo y 70 minutos de duración. El sábado 21 se representa "Los amantes sobrehumanos" de Ruth Gutierrez Álvarez, de la compañía La Bestia Teatro de Brañosera (Palencia), género drama y 90 minutos. El domingo 22 corresponde a "La dama duende" de P. Calderón de la Barca, interpretada por La Nómada Teatro de Salamanca, género comedia y 80 minutos. El lunes 23 se pone en escena "Servicio de habitaciones" de Benjamín López, de La Geranio Produce de Madrid, género comedia y 90 minutos. Cierra el ciclo el martes 24 "La canción de los ausentes" de José Antonio Navas Botrán, del Grupo de Teatro de San Javier de San Javier (Murcia), género drama y 100 minutos.

Las cinco compañías optan a cuatro reconocimientos: Premio a la mejor actriz con trofeo, Premio al mejor actor con trofeo, Premio especial del público "Maribel Vallejos" con trofeo y 500 euros, y Premio a la mejor obra con trofeo y 2000 euros.

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CARTEL CONCURSO NACIONAL DE TEATRO / información

Día Mundial del Teatro

La entrega de premios tiene lugar el viernes, 27 de marzo, en el Teatro Municipal, a las 20:00 horas. El acto incluye la lectura del manifiesto del Día Mundial del Teatro por parte del Catedrático de Teoría y Práctica del Teatro de la Universidad de Murcia, César Oliva Olivares, y la representación de la obra Farra de la Compañía Nacional de Teatro Clásico & Lucas Escobedo, ganadora del Premio Max 2025 a espectáculo musical, como cierre del evento. Las localidades para esta sesión tienen un precio de 10 euros y pueden adquirirse a través de culturatorrevieja.com o en la taquilla del Teatro Municipal.