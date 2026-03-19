TORREVIEJA
Arranca la VI edición del Concurso Nacional de Teatro Aficional "Raúl Ferrández" de Torrevieja
El Centro Cultural Virgen del Carmen desde este viernes hasta el martes 24 de marzo, con entrada libre hasta completar aforo, presentando obras de 19 provincias y se cierra el 27 de marzo con la escenificación de Farra, premio Max 2025
Desde mañana viernes, 20 de marzo, y hasta el martes 24, a las 20:00 horas, en el Centro Cultural Virgen del Carmen con entrada libre hasta completar aforo, la ciudad de Torrevieja acoge una nueva edición del certamen de teatro aficionado impulsado por la Escuela Municipal de Teatro "Raúl Ferrández", que dirige Matías Antón. La selección de obras se ha realizado a partir de 52 propuestas procedentes de 19 provincias.
Programa
La programación da comienzo el viernes 20 con "Floresta" de Guillermo Yanícola, interpretada por la compañía Antrios Teatro de Elche, con género absurdo y 70 minutos de duración. El sábado 21 se representa "Los amantes sobrehumanos" de Ruth Gutierrez Álvarez, de la compañía La Bestia Teatro de Brañosera (Palencia), género drama y 90 minutos. El domingo 22 corresponde a "La dama duende" de P. Calderón de la Barca, interpretada por La Nómada Teatro de Salamanca, género comedia y 80 minutos. El lunes 23 se pone en escena "Servicio de habitaciones" de Benjamín López, de La Geranio Produce de Madrid, género comedia y 90 minutos. Cierra el ciclo el martes 24 "La canción de los ausentes" de José Antonio Navas Botrán, del Grupo de Teatro de San Javier de San Javier (Murcia), género drama y 100 minutos.
Las cinco compañías optan a cuatro reconocimientos: Premio a la mejor actriz con trofeo, Premio al mejor actor con trofeo, Premio especial del público "Maribel Vallejos" con trofeo y 500 euros, y Premio a la mejor obra con trofeo y 2000 euros.
Día Mundial del Teatro
La entrega de premios tiene lugar el viernes, 27 de marzo, en el Teatro Municipal, a las 20:00 horas. El acto incluye la lectura del manifiesto del Día Mundial del Teatro por parte del Catedrático de Teoría y Práctica del Teatro de la Universidad de Murcia, César Oliva Olivares, y la representación de la obra Farra de la Compañía Nacional de Teatro Clásico & Lucas Escobedo, ganadora del Premio Max 2025 a espectáculo musical, como cierre del evento. Las localidades para esta sesión tienen un precio de 10 euros y pueden adquirirse a través de culturatorrevieja.com o en la taquilla del Teatro Municipal.
- Grupo Orenes presenta la única oferta para gestionar el nuevo gastromercado municipal de La Plasa en Torrevieja
- Hallan un vertedero con toneladas de residuos de cultivos ilegales de marihuana en San Miguel de Salinas
- ¿Un mercadillo bajo tierra? Existe y está en este pueblo de Alicante
- Educación tiene previsto suprimir la asignatura de Religión Islámica en el nuevo colegio de Almoradí
- Muere un joven de 28 años al caer desde un acantilado de diez metros de altura en Barranco Rubio de Orihuela Costa
- La conselleria responde a la 'tala masiva' en el río Nacimiento: son trabajos para eliminar especies invasoras
- La escapada discreta de la princesa Leonor a Alicante: comida con amigos en un asador de Pilar de la Horadada
- La implantación de la ORA en Torrevieja regulará 3.500 plazas de aparcamiento del centro y las playas