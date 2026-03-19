Les dan el alto en un control en Albatera, el conductor da positivo en metanfetamina y acaban detenidos por tráfico de drogas

La Guardia Civil y la Policía Local de Albatera, han detenido a dos personas, un hombre de 49 años y una mujer de 43, como presuntos autores de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas, en el marco del Plan Estratégico de Respuesta Policial al Consumo y Tráfico Minorista de Drogas en Zonas, Lugares y Locales de Ocio.

Los hechos, aunque han trascendido este jueves, tuvieron lugar durante la madrugada del pasado 17 de febrero en la localidad de Albatera, cuando agentes del Puesto Principal de Dolores y de la Policía Local establecieron un operativo dirigido a la identificación de vehículos y personas que pudieran estar relacionados con el tráfico de sustancias estupefacientes.

Durante el dispositivo, los agentes dieron el alto a un turismo ocupado por dos personas: un varón que conducía el vehículo y una mujer que viajaba en el asiento del copiloto, que no portaba documentación acreditativa de su identidad. Además, el vehículo no figuraba a nombre de ninguno de los ocupantes, por lo que se procedió a verificar la identidad de ambos y la titularidad del turismo.

Registro

En el registro, los agentes localizaron una mochila que contenía una bolsa de plástico con aproximadamente 40 gramos de una sustancia que, tras la realización del correspondiente test reactivo, resultó ser metanfetamina. Asimismo, hallaron un trozo de hachís, dos cuchillos -uno de ellos impregnado con la sustancia intervenida-, cinco envases con 36 pastillas de sildenafilo, una balanza de precisión y 770 euros en efectivo.

Por su parte, la Policía Local de Albatera sometió al conductor a la prueba de detección de drogas, que arrojó resultado positivo en metanfetamina, por lo que fue propuesto para sanción administrativa, enfrentándose a una multa de 1.000 euros y a la pérdida de seis puntos del permiso de conducción. Como consecuencia de ello, el vehículo quedó inmovilizado.

Por todo ello, ambos ocupantes fueron detenidos como presuntos autores de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas y puestos a disposición de la autoridad judicial competente, que decretó su libertad con la imposición de medidas cautelares.

Noticias relacionadas

Esta actuación conjunta se enmarca en los dispositivos preventivos establecidos para reforzar la seguridad ciudadana y combatir el consumo y tráfico minorista de drogas en zonas de ocio y espacios públicos.