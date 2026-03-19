"Cortan" dos tramos del Sendero Azul de Orihuela Costa por peligro de derrumbe

Dos tramos del paseo litoral que discurre entre Cala Capitán y La Caleta en Orihuela Costa están cortados por motivos de seguridad desde hace una semana, cuando la Policía Local precintó la zona. La Concejalía de Costa, que dirige Manuel Mestre, explica, a preguntas de este periódico, que como consecuencia de las lluvias se han producido unos desprendimientos de tierra que han afectado al paseo.

En concreto, las mismas fuentes señalan que se ha cerrado un tramo de unos 10 metros, próximo al mirador de la calle Marejada. Sobre el terreno, hay unas vallas, pero han sido desplazadas, por lo que los usuarios siguen pasando con normalidad, además de que no hay ningún identificativo que advierta del peligro.

El otro punto, cerca del mirador de la calle Catalejo, no está cerrado al tránsito peatonal, aunque sí balizado. En este caso, un folio blanco plastificado advierte con un mensaje en español y también en inglés de que el paseo está cortado por peligro de derrumbe. Un cartel, encabezado por los escudos del Ayuntamiento y la Policía Local, que pasa desapercibido por su tamaño y porque está sujeto a la propia baranda, a una baja altura, mientras que otro está colocado entre la propia valla y la balaustrada, con escasa visibilidad.

El resultado es que los viandantes pasan igualmente y sin ser advertidos de peligro alguno por uno de los recorridos litorales más destacados de la Vega Baja, siendo muy frecuentado en cualquier época del año.

La concejalía ya ha cursado al servicio de Costas la autorización preceptiva para poder comenzar las obras, dependiendo el inicio de la actuación de su respuesta, con la Semana Santa a la vuelta de la esquina, que aumentará los visitantes.

Dos tramos del Sendero Azul de Orihuela Costa "cortados": peligro de derrumbe / Loreto Mármol / Loreto Mármol

Distintivo de calidad

El paseo marítimo se enmarca en el Sendero Azul de Cabo Roig, un distintivo que se logró en 2021 tras el trámite iniciado por la Concejalía de Infraestructuras en colaboración con la Universidad Miguel Hernández, la FAOC (Federación de Asociaciones de Orihuela Costa-Alicante) y el Instituto Ecológico del Litoral, siendo desde entonces renovado cada año por la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor en base a unos criterios que se centran en la recuperación y protección del medio natural y de sus recursos naturales, culturales y patrimoniales, así como en servicios e infraestructuras del propio recorrido, educación ambiental y hábitos de vida saludable.

Así, se ha consolidado como uno de los paseos litorales mejor valorados del sur de la provincia, por su trazado accesible, estado de conservación y paneles informativos. A su vez, para el municipio es un recurso valioso que favorece el disfrute de la naturaleza y actividades deportivas y de ocio al aire libre.

Tanto es así que el Ayuntamiento, por ejemplo, lo ha incorporado en sus rutas turísticas de este mes de marzo. La actividad se desarrolló el pasado sábado, dos días después de que se detectaran problemas en dos tramos.

Incluso, es uno de los siete nuevos itinerarios medioambientales que el Consistorio ha licitado recientemente por 15.143 euros para adjudicar a una empresa la organización de una serie de rutas por el ecosistema del municipio a cargo de guías locales expertos en biodiversidad, que compartirán con los asistentes sus conocimientos, en este caso, sobre la flora autóctona, el ecosistema dunar, aves marinas y -puntualmente- cetáceos con una propuesta por el litoral oriolano en primavera y otoño.

Patrimonio natural e histórico

El Sendero Azul transcurre paralelo a la línea de costa y cuenta con cinco miradores. A lo largo de sus 2,5 kilómetros, se observan materiales de alto interés geológico en sus acantilados de roca arenisca, pequeñas calas y playas, con una singular geomorfología que presenta formaciones rocosas moldeadas por la erosión, atravesando tramos elevados que ofrecen amplias panorámicas del Mediterráneo, desde Cabo Roig hasta La Manga del Mar Menor e Isla Grosa, además de aguas transparentes y las sombras de las praderas de Posidonia, que forman auténticos bosques submarinos que sirven de refugio y alimento a los animales acuáticos.

En la zona terrestre, destaca el arbusto protegido conocido como jarilla cabeza de gato y una rica fauna, incluyendo especies de lagartija colirroja, abejaruco común, alcaudón común, gaviotas, charrancito común, charrán común, chorlitejo, vuelvepiedras, andarríos y cormoranes.

También incorpora elementos de alto valor patrimonial y arqueológico que recuerdan que durante siglos fue un enclave defensivo vinculado históricamente a la vigilancia costera frente a incursiones marítimas, como la Torre de Cabo Roig, una edificación militar tipo torre vigía del siglo XVI, que está catalogada como Bien de Interés Cultural.

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Forma parte, además, del Sendero del Mediterráneo (GR-92), que transcurre por el litoral de la comarca y que ha sido distinguido con el premio a "Mejor Sendero Homologado 2025 de la Comunidad Valenciana", que concede la Federación de Deportes de Montaña y Escalada de la Comunidad Valenciana, con dos etapas de 50 kilómetros desde Guardamar del Segura hasta Pilar de la Horadada, pasando por una treintena de puntos de interés, en un trayecto en el que Convega, la Diputación y los ayuntamientos han impulsado su homologación, diseño, señalización y paneles informativos.