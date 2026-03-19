Corte y desvío del tráfico en la plaza de Monserrate de Orihuela por riesgo de derrumbe de dos viviendas

La Policía Local de Orihuela ha cortado el acceso a las calles Francisco Die y Capuchinos a la altura de la plaza de Monserrate por peligro de derrumbe de dos viviendas que se sitúan antes del cruce con la calle Torreta.

Así, para dar acceso a la zona de Capuchinos se ha invertido el tráfico en la plaza que alberga el Santuario de Nuestra Señora de Monserrate, escenario de varias procesiones de la Semana Santa oriolana, declarada de Interés Turístico Internacional, como es el desfile de la Procesión General de la Pasión el Viernes Santo, que parte desde ese punto hasta la Iglesia Museo de Nuestra Señora de la Merced, en un multitudinario recorrido en el que participan todas las cofradías, con más de 8.000 nazarenos y 32 pasos.

Fuentes municipales consultadas por este periódico aseguran que este viernes se procederá al derribo de los inmuebles afectados.

El mal estado en el que se encuentran muchos de los edificios del casco histórico, el segundo centro monumental de la Comunidad Valenciana, es una de las preocupaciones de la ciudadanía y también motivo de constantes quejas vecinales. Actuar sobre solares y fachadas degradadas no es solo una cuestión estética, sino que también es una medida de seguridad.

Ordenanza

El equipo de gobierno de PP y Vox ha puesto en marcha una serie de medidas para revitalizar la zona, entre ellas la Ordenanza del Registro Municipal de Solares y Edificios a Rehabilitar, que ha entrado en vigor dos años después de su anuncio abriendo 155 expedientes en la zona del Colegio Santo Domingo hasta el Santuario de Monserrate, pasando por la calle Mayor y los viarios adyacentes, pudiendo identificar y actuar sobre los que tienen órdenes de ejecución en vigor y supuestos que pueden derivar en rehabilitación forzosa e incluso incluyendo la expropiación de terrenos en caso de incumplimiento con un presupuesto de un millón de euros para ello.

En concreto, el Ayuntamiento ha remitido oficio a los propietarios de 67 solares recordándoles el deber legal de edificar. Otros 50 requerimientos por incumplimiento del deber de mantenimiento y conservación de las fachadas, con plazos para subsanar antes de adoptar medidas de ejecución forzosa o sancionadora, así como 27 órdenes de ejecución sobre edificios en mal estado, con obligación de presentar la Inspección Técnica del Edificio y realizar obras de conservación o rehabilitación.

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Además, se han abierto 11 expedientes de ejecución subsidiaria, con derribos que ejecutará directamente el Consistorio por razones de seguridad, repercutiendo posteriormente el coste a la propiedad.