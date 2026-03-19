La Diputación y el Ayuntamiento de Almoradí ultiman las obras de rehabilitación del antiguo Conservatorio de Música

La Diputación de Alicante y el Ayuntamiento de Almoradí están ultimando las obras de rehabilitación integral del antiguo Conservatorio de Música del municipio, un proyecto con un presupuesto de 1.376.900 euros financiado prácticamente a partes iguales por ambas administraciones que permitirá dotar a la localidad de un nuevo espacio destinado a la juventud y al uso cultural y social.

El diputado de Infraestructuras, Antonio Bernabeu, y la alcaldesa de Almoradí, María Gómez, han visitado las obras que arrancaron hace algo más de un año y que afrontan ya su fase final.

Se trata de un inmueble de los años 70, en una ubicación estratégica -prácticamente en el centro del municipio-, que está siendo rehabilitado respetando su estructura original, dejando elementos vistos que ponen en valor su identidad arquitectónica y con nuevas vistas hacia la zona donde se concentran instalaciones deportivas, culturales y de multiuso.

La reforma respeta la estructura original de un inmueble de los años 70 / Información

El objetivo de los trabajos es devolver la seguridad estructural al edificio y convertirlo en un espacio multiusos. Para ello, se ha procedido a la reparación y refuerzo de pilares y forjados dañados y a la sustitución del forjado sanitario por una solera ventilada.

Además, se ha incluido la recuperación de los volúmenes originales de las fachadas mediante construcción en seco y carpinterías de alta eficiencia térmica. En cuanto a la accesibilidad, se ha planteado una nueva escalera de emergencia y un ascensor exterior autónomo alimentado por 18 paneles fotovoltaicos en cubierta. Finalmente, también se han proyectado salas polivalentes y despachos con nuevas instalaciones de climatización e iluminación LED.

Durante la visita, la alcaldesa ha destacado la importancia de recuperar este edificio, muy recordado por vecinos de toda la comarca, ya que albergó durante años el conservatorio de música: "Mucha gente de la Vega Baja recordará este espacio por el que han pasado numerosos alumnos para formarse musicalmente".

Espacio multiusos

Al mismo tiempo, Gómez ha explicado que el objetivo es integrar este edificio dentro de una gran manzana dedicada a la actividad juvenil, cultural y deportiva, generando "un espacio dinámico que se va a usar intensamente por todos los almoradidenses".

Por su parte, Bernabeu ha resaltado que la Diputación continuará respaldando la transformación de esta zona con nuevas actuaciones incluidas en futuros planes, que permitirán completar la reurbanización del entorno y consolidar este espacio como un punto de encuentro abierto a toda la ciudadanía.

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Otros proyectos

Ambos dirigentes han abordado otros proyectos impulsados por la Diputación en el municipio como las ya finalizadas obras de renovación del alumbrado público en la plaza Juan Carlos I y calles adyacentes, con 463.000 euros, y la rehabilitación de la plaza Ciudad de Elche, con 225.000 euros, así como el futuro proyecto incluido en el nuevo Planifica: la tercera fase de remodelación integral de la zona polideportiva Venancio Costa, que contará con un partida de 1.267.000 euros financiada por la Diputación en un 65%.