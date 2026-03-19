La Generalitat elimina 9.500 metros cuadrados de caña invasora en Sierra Escalona

La Generalitat ha eliminado 9.500 metros cuadrados de caña invasora en Sierra Escalona, una actuación que, además de recuperar el entorno natural, permitirá favorecer la presencia y el incremento de especies protegidas como el búho real y otras propias del ecosistema mediterráneo, según ha manifestado la Conselleria de Medio Ambiente, que ha destacado que esta intervención refuerza la protección de la fauna y flora en este espacio de alto valor ambiental que va a ser declarado Parque Natural.

Los trabajos, como ya avanzó este periódico, han sido ejecutados por la empresa pública Vaersa y se han desarrollado con la autorización de la Confederación Hidrográfica del Segura, al ubicarse en una zona de su competencia, concretamente, en la cuenca del río Nacimiento. En este sentido, las actuaciones se han orientado a garantizar la conservación de un enclave clave que alberga una rica biodiversidad.

Así, la eliminación de la caña invasora contribuye a restaurar hábitats en los que habitan especies como erizos, garduñas, zorros o gavilanes, que podrán verse beneficiadas en el futuro Parque Natural. Y es que la expansión de esta planta había desplazado a la vegetación autóctona, como adelfas, carrizos, sauces o tarajes, fundamentales para el equilibrio ecológico de un enclave que está declarado Lugar de Importancia Comunitaria y Zona de Especial Protección para las Aves, formando parte de la Red Natura 2000.

Una de las especies invasoras más dañinas

Las especies exóticas invasoras constituyen una de las principales causas de pérdida de biodiversidad a nivel global. Según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), el 16,2 % de las extinciones de flora y fauna están relacionadas con su introducción en ecosistemas ajenos. En este contexto, la Arundo donax, conocida como caña común, figura entre las 100 especies invasoras más perjudiciales del mundo debido a su impacto sobre los ecosistemas acuáticos.

Originaria de Asia, esta planta fue introducida en Europa con fines constructivos, utilizándose en tejados, empalizadas o como guía agrícola. Sin embargo, su elevada capacidad de propagación la convierte en una amenaza, ya que desplaza a la vegetación autóctona y, con ella, a la fauna que depende de estos hábitats. Además, consume grandes cantidades de agua, lo que agrava la situación en ríos de escaso caudal, y presenta una alta inflamabilidad, incrementando el riesgo de incendios.

Vaersa realiza el desbroce mecánico selectivo en el cauce y sus márgenes / Información

Trabajos

Las actuaciones, que se han llevado a cabo en los términos municipales de Orihuela, Pilar de la Horadada y San Miguel de Salinas, han incluido el desbroce mecánico selectivo en el cauce y sus márgenes, el triturado de la biomasa generada y el acondicionamiento del terreno. Posteriormente, se instalarán coberturas opacas para impedir el rebrote de los rizomas, una técnica eficaz para el control de esta especie.

La conselleria ha destacado que estas acciones se enmarcan en una estrategia más amplia de renaturalización, orientada a recuperar la capacidad de autorregulación de los ecosistemas, reconectar con la vida silvestre y restaurar hábitats degradados. Con ello, la Generalitat pretende, además, favorecer la recuperación de especies como el gato montés, la tortuga mediterránea o el águila perdicera, contribuyendo así a mejorar la resiliencia ambiental frente al cambio climático.

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Críticas

Con todo, los trabajos fueron criticados por los ecologistas. Amigos de Sierra Escalona registró un escrito ante la propia conselleria denunciando el desbroce y tala masiva, pidiendo al mismo tiempo que se paralizase la actuación, a lo que la Generalitat contestó que se trataba de una intervención controlada para limpiar el cauce de caña invasora, algo siguió sin convencer a los conservacionistas, que insistieron en calificar la actuación como "lamentable" e incluso "un despropósito", ya que "el desbroce total que se ha realizado, además de suponer molestias para el búho real en un momento crítico por coincidir con su época de nidificación, puede facilitar el acceso de personas al entorno con las consiguientes molestias para esta ave rapaz nocturna protegida".