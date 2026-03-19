La Policía Local clausura un establecimiento por tráfico de drogas en Orihuela Costa

La Policía Local de Orihuela en el turno de noche ha llevado a cabo una actuación en un establecimiento de la zona de La Regia en la Costa que se ha saldado con la clausura del local y la intervención de varios efectos y sustancias. Tras realizar un registro exhaustivo, los agentes localizaron y decomisaron casi 6 kilos de marihuana, 300 gramos de hachís, 50 gramos de setas alucinógenas y utensilios destinados al consumo y fraccionamiento, así como dinero en efectivo, presuntamente procedente de la actividad ilícita.

Durante el operativo, se procedió a denunciar a varias personas presentes en el local por tenencia de sustancias ilegales y psicotrópicas. Asimismo, se ha abierto una investigación a los responsables del establecimiento por un presunto delito contra la salud pública.

Todo el material incautado, junto con el dinero y los efectos intervenidos, ha sido puesto a disposición judicial.

La Policía Local ha recordado que la colaboración ciudadana es fundamental, por lo que ha hecho un llamamiento a que si se observa cualquier actividad sospechosa, se dé aviso.

Dispositivos de control

Hace unos días, los agentes detuvieron a dos personas como presuntas autoras de un delito contra la salud pública tras intervenir 8,8 kilos de una sustancia vegetal con apariencia de marihuana durante un control preventivo de tráfico realizado en el litoral oriolano en la calle Salvador Dalí, en la zona de playa Flamenca. Durante el dispositivo, los efectivos dieron el alto a un vehículo marca BMW, modelo X6, con matrícula alemana, ocupado por dos varones.

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Durante el registro del maletero localizaron una caja de cartón que se encontraba precintada y sellada. Además, presentaba un sistema de ocultación en su interior mediante espuma de poliuretano, aparentemente para dificultar la localización del contenido. También hallaron una carta de identidad de Bulgaria que resultó ser falsa, que estaba oculta en la funda del teléfono móvil de uno de los detenidos.