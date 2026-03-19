Proyecto Mastral de Torrevieja dona 2.500 euros de su calendario solidario

Proyecto Mastral ha entregado los beneficios íntegros obtenidos con la venta del Calendario Solidario 2026, una iniciativa que un año más ha contado con fotografías del tiempo en Torrevieja y que se ha podido adquirir en numerosos puntos de la ciudad.

AFA y Gaex

En esta ocasión, las asociaciones AFA Torrevieja, cuya labor se centra en el apoyo a personas enfermas de Alzheimer y sus familias, y GAEX, que trabaja a diario con personas exadictas, han recibido 1.250 euros cada una, procedentes de los 2.500 euros recaudados con la venta de los calendarios.

Con esta aportación económica, ambas entidades podrán continuar desarrollando sus importantes proyectos en beneficio de sus usuarios, tanto personas que padecen la enfermedad de Alzheimer como aquellas que trabajan para superar sus adicciones.

Renovado

El Calendario Solidario 2026 presenta además un diseño renovado y tiene como protagonista en su portada el eclipse total de Sol que podrá observarse en agosto, uno de los fenómenos astronómicos más destacados de los próximos años. En su interior, el calendario incluye también información astronómica relevante y detalles sobre este eclipse, acercando así la ciencia y la meteorología a los lectores.

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Imagen del calendario solidario / Proyecto Mastral

Las asociaciones AFA Torrevieja, GAEX y Proyecto Mastral quieren agradecer públicamente a todos los patrocinadores del calendario, a los puntos de venta, a las personas que han adquirido el calendario y a los fotógrafos que han cedido sus imágenes su colaboración para hacer posible esta iniciativa solidaria.