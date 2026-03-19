Torrevieja programa "Wanted" de Edu Soto y "Música para Hitler' con Carlos Hipólito este fin de semana

El Teatro Municipal de Torrevieja acoge este fin de semana tres espectáculos diferentes. La agenda cultural incluye el viernes 20 de marzo "Wanted", de Edu Soto, una obra que combina humor y música; el sábado 21 de marzo, el Concierto de Pasión a cargo de la Agrupación Musical El Prendimiento de Águilas; y el domingo 22 de marzo, "Música para Hitler", obra teatral sobre el violonchelista Pau Casals. Según la organización, la programación busca ofrecer propuestas "variadas" que abarcan desde el humor "contemporáneo" hasta la música tradicional y el teatro de "gran formato". Las entradas están disponibles en taquilla y en la web www.culturatorrevieja.com.

Cartel del espectáculo de Edu Soto / INFORMACIÓN

Wanted

Así, este viernes, el Teatro Municipal acogerá el espectáculo "Wanted", de Edu Soto. Según la empresa adjudicataria de la gestión y programación cultural del Ayuntamiento de Torrevieja Cultura Torrevieja (Mediapro-Esatur), se trata de una propuesta que confirma su "versatilidad" como artista. En esta obra, Soto combina humor, música en directo, interpretación y creación de personajes.

Cuenta con la participación del músico Isaac Pascual, quien aporta una banda sonora original. La historia parte de un juicio -un hombre acusado de haber domesticado a su perro- para construir, según la organización, una metáfora "profunda" sobre la libertad, la identidad y la condición humana. El espectáculo invita al público, convertido en jurado, a reflexionar sobre la dificultad de ser uno mismo en un mundo "lleno de normas y contradicciones". Dirigida por Carles Alfaro, la obra combina, en palabras de la gestora cultural, "emoción", humor y música en una propuesta que va "más allá de la comedia convencional".

CONCIERTO DE PASIÓN EN TORREVIEJA / información

Concierto de Pasión

El Teatro Municipal presenta el sábado el Concierto de Pasión, una cita musical dedicada a la Semana Santa. Interpretado por la Agrupación Musical El Prendimiento de Águilas (Murcia), el concierto ofrecerá un repertorio que, según la organización, transmite la "solemnidad", el "recogimiento" y la "fuerza espiritual" de esta tradición. La propuesta busca conectar con el público desde la "sensibilidad" y la memoria colectiva, acercando la música procesional tanto a los amantes de la Semana Santa como a quienes deseen descubrir su "riqueza cultural y artística".

Música para Hitler

El domingo Teatro Municipal escenifica "Música para Hitler", obra teatral basada en un episodio de la vida del violonchelista Pau Casals. Considerado uno de los músicos "más importantes" del siglo XX, Casals fue defensor de la libertad y los derechos humanos. Tras la Guerra Civil Española, se exilió en Francia. En 1943, durante la ocupación nazi, recibió la invitación de actuar ante Hitler, un hecho que planteó un "profundo dilema moral".

La obra está protagonizada por Carlos Hipólito, descrito por la organización como uno de los actores "más sólidos y reconocidos" del panorama español; Kiti Mánver, ganadora del Premio Goya; Dani Muriel, con una "destacada carrera" en teatro y televisión; y Marta Velilla, actriz con una "creciente proyección" en las artes escénicas.

Según la empresa gestora, el texto es "intenso y comprometido" y plantea una reflexión sobre la ética, el arte y la responsabilidad individual en tiempos de conflicto, en una puesta en escena que combina "rigor histórico" y "emoción dramática".

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Precio y enlace

La información que facilita Cultura Torrevieja sobre la programación que financia el Ayuntamiento de Torrevieja descarta el dato del precio de las entradas. Según su web corporativa el espectáculo de Edu Soto tienen un precio de 14,75. Se ha vendido aproximadamente la mitad del aforo. El Concierto de Pasión vende las entradas a 8,50y quedan en torno a 200, con algo más del aforo completo del teatro. Mientras que Música para Hitler tiene un precio de 16,75 euros y ha comercializado la mitad de las butacas a tres días de la escenificación. Todas las entradas tienen un sobrecoste de dos euros por "gastos de gestión" independientemente de si se adquieren por vía telemática o en taquilla.