La alcaldesa socialista de Callosa de Segura propone a UCIN y PP que entren en la junta de gobierno

La alcaldesa de Callosa de Segura, Amparo Serrano, ha propuesto a los grupos políticos de PP y UCIN a integrarse en la junta de gobierno local. La regidora socialista continúa con la reorganización del Ayuntamiento tras la salida de los independientes del tripartito con el objetivo de lograr la mayor estabilidad posible de un gobierno que ahora necesitará de apoyos en un pleno donde no dispone a priori de mayoría, por lo que tendrá que negociar cada acuerdo.

En este contexto, el órgano colegiado ahora está integrado por cuatro miembros: la propia alcaldesa y los tres tenientes de alcalde, Ángel García (EUUP) y los socialistas Ginés Sánchez y Ana Belén Berná en calidad de vocales. Sin embargo, el número máximo de concejales que legalmente pueden formar parte de la junta de gobierno son seis, quedando así dos plazas disponibles.

A su vez, el pleno está compuesto por 17 ediles de los cinco grupos políticos que conforman la Corporación (PP, PSOE, UCIN, EUUP y Vox). Por ello, argumenta Serrano, para facilitar una composición más representativa del órgano ha invitado a los portavoces de UCIN y el PP a designar cada uno de ellos a un concejal de su partido para su incorporación a la junta de gobierno.

Al mismo tiempo, les pide que la elección, en caso de aceptar la propuesta, sea comunicada a la Alcaldía lo antes posible para poder convocar al edil designado en la próxima sesión dentro de los plazos legalmente establecidos.

La propuesta llega una semana después de que Serrano firmara tres decretos para reorganizar la composición de la junta de gobierno, las tenencias de Alcaldía y las concejalías para redistribuir las áreas de Seguridad Ciudadana, Hacienda, Deportes y Personal.

La salida de UCIN del equipo de gobierno se ha producido entre cruces de acusaciones por incumplimiento de lo acordado. Para los independientes, los socialistas se han negado a que sea su portavoz, Javier Pérez, el nuevo alcalde para lo que resta hasta las elecciones transcurrido el año y medio de mandato del PSOE, para quienes, según lo pactado en septiembre de 2024 el relevo pasaba por una tercera persona al margen de su cabeza de lista, tal y como el PSOE había hecho con Fran Maciá. Unas diferencias insalvables que se intentaron reconducir in extremis, sin éxito, aunque ambas formaciones coincidieron en que la gestión en este tiempo ha sido buena.

Tablero político

Mientras, simpatizantes y afiliados de Vox ven con recelo los últimos movimientos de UCIN, con Javier Pérez a la cabeza, relacionando la ruptura del pacto de gobierno con la izquierda callosina con la entrada de su hijo en las filas de los de Abascal.

Las mismas fuentes apuntan que Callosa de Segura lleva semanas ante un movimiento presentado como una decisión política, pero que coincide en el tiempo con otro hecho que ha pasado más desapercibido que, para quienes conocen la política de la Vega Baja -sostienen-, resulta imposible separar: su hijo forma parte de las estructuras provinciales de Vox como mano derecha del coordinador comarcal José Manuel García Escolano, también alcalde pedáneo de la pedanía oriolana de La Murada, a quien acompaña en mesas informativas y acciones formativas del partido. Con todo, no ocupa ningún cargo orgánico dentro del partido, del que solo es afiliado. También ha estado en la reunión del partido en Callosa, que se ha celebrado esta semana, en la que García Escolano ha sido nombrado coordinador provisional.

Por su parte, el portavoz de UCIN fue alcalde de Callosa de Segura con el PP. Tras su salida de las filas populares, acumuló una condena judicial y una inhabilitación de tres años para el ejercicio de cargo público. Después, añaden las mismas fuentes, buscó acomodo en prácticamente todas las formaciones del espectro disponible: llamó a las puertas de España Suma, Vox y Ciudadanos sin encontrar cabida, por lo que acabó impulsando UCIN, candidatura con la que obtuvo tres concejales en las elecciones municipales de 2023 y con la que, en una decisión que generó perplejidad, pactó un tripartito de gobierno con el PSOE y EUUP.

Todo ello, prosiguen, en mitad de la inestabilidad interna de Vox en la comarca y la pérdida de liderazgo de la portavoz local, la edil Rosario Griñán. La pregunta que se hacen simpatizantes y afiliados de Vox, críticos con "estas piezas que puestas en fila dibujan una estrategia", es si la familia Pérez pretende presentarse en las próximas municipales bajo dos siglas diferentes -UCIN y Vox- para acaparar el máximo de representación posible o si el objetivo es presentarse con Vox como única candidatura.

"Detrás de esta trama de maniobras", señalan, hay una realidad que se pierde de vista, que Callosa de Segura es "un municipio que se asfixia", en que "sus vecinos cargan con necesidades que llevan años sin respuesta mientras quienes deberían gestionarlas dedican sus energías a perpetuarse en el poder bajo cualquier sigla disponible: son los ciudadanos de Callosa quienes pagan la factura", lamentan.