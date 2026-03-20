Fecoreva celebra el Día Mundial del Agua con la presentación de un libro sobre el regadío valenciano

El próximo domingo la Federación de Comunidades de Regantes de la Comunidad Valenciana (Fecoreva) organiza la celebración del Día Mundial del Agua en un acoto que tendrá lugar en el Centro de Congresos «Ciutat d’Elx».

La jornada arrancará con la presentación del libro «El regadío de la Comunitat Valenciana. Significados y valores patrimoniales» a cargo del Catedrático de Geografía de la Universitat de València, Jorge Hermosilla Pla y la entrega de la medalla de plata de esta entidad a José Alberto Comos Guillen, que fue director general del Agua en el Consell.

En esa responsabilidad impulsó las obras del postrasvase Júcar- Vinalopó y la construcción de depuradoras en los municipios ribereños del Júcar, que ha permitido que los caudales excedentes del río lleguen a su tramo final en condiciones para ser trasvasables a Alicante desde el azud de La Marquesa y al mar. Está prevista la asistencia al acto del conseller de Agricultura y portavoz del Gobierno valenciano, Miguel Barrachina y la directora general del Agua, Lourdes Pérez Berná. El encuentro contará con el presidente de Fecoreva, Jose Alfonso Soria García, y como anfitrión al miembro y vocal de su comisión permanente Ángel Urbina.

Objetivos

La Federación de Comunidades de Regantes de la Comunidad Valenciana (Fecoreva) nació en 2004 con el fin de defender los derechos e intereses de todos los regantes de las provincias de Valencia, Alicante y Castellón. Cuenta con más de cien comunidades de regantes, sindicatos de riegos y juzgados de aguas asociados de las tres provincias, que representan a miles de agricultores de la Comunidad Valenciana y como objetivos propios todo lo referente al mejor aprovechamiento y distribución de las aguas, especialmente para riego, así como la mayor economía y racionalización de sus costes, canalizando las inquietudes y aspiraciones que sean de interés general para las comunidades miembros.

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La misión de esta organización es vertebrar las comunidades de regantes de todo el territorio de la Comunitat Valenciana, defender los intereses del regadío valenciano, trabajar junto a agricultores, investigadores y autoridades para gestionar el agua de manera sostenible y concienciar a la sociedad del papel del riego como transformador de los recursos hídricos en alimentos de calidad y como protector del medio ambiente.