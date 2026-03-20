La Generalitat exige al Gobierno financiar el proyecto de Vertido Cero, reparar el embalse de San Diego y revertir el recorte del trasvase

El Gobierno Valenciano volvió a reiterar este viernes su hoja de ruta en materia de agua en torno a tres ejes prioritarios con motivo del Día Mundial del Agua en una declaración institucional anunciada por el conseller de Agricultura y portavoz del Consell, Miguel Barrachina: la reparación del embalse de San Diego en Villena para garantizar el funcionamiento del trasvase Júcar Vinalopó, la reversión del recorte aplicado al trasvase Tajo-Segura por el aumento de caudales ecológicos del Tajo y la inversión prevista en el proyecto de Vertido Cero a la bahía de Alicante con el aprovechamiento de los caudales de las depuradoras alicantinas.

Declaración institucional

Estas reivindicaciones, aprobadas en la declaración institucional por el pleno del Consell con motivo del Día Mundial del Agua, configuran el núcleo de las demandas que el ejecutivo autonómico, de nuevo, traslada al Gobierno español para garantizar la seguridad hídrica de la Comunitat. La declaración institucional, leída por el conseller y portavoz Miguel Barrachina, recuerda que la gestión del agua debe regirse por principios de sostenibilidad, equidad y justicia territorial, y que "la seguridad hídrica constituye un deber moral con la ciudadanía y las generaciones futuras". En este marco, el Gobierno valenciano asegura que destinó más de 95 millones de euros en los últimos dos años a actuaciones de protección frente a avenidas y modernización del sistema, con previsiones que superan los 140 millones a corto plazo y más de 665 millones en cuatro años para mejorar depuración y saneamiento.

San Diego

En relación con el embalse de San Diego, pieza clave del sistema Júcar-Vinalopó, el Consell reclama la conclusión inmediata de esta infraestructura estratégica, construida en 2010 y con un problema de filtraciones, considerada esencial para asegurar el abastecimiento en zonas de alta presión demográfica y agrícola. La finalización de esta obra, se presenta como un compromiso ineludible para reforzar la resiliencia frente a sequías prolongadas y para dotar de estabilidad al suministro en el sur de la autonomía, según Barranchina.

Trasvase

Respecto al trasvase Tajo-Segura, el Ejecutivo valenciano exige la reversión de los recortes aplicados en los últimos años, defendiendo su papel como mecanismo de solidaridad interterritorial y como herramienta de vertebración económica.

Según el texto institucional, cualquier modificación en el régimen de cesiones debe basarse en criterios estrictamente técnicos y científicos, preservando la seguridad jurídica de las infraestructuras existentes y garantizando un reparto equitativo que no penalice a los territorios receptores.

El conseller y portavoz del Consell, Miguel Barrachina / INFORMACIÓN

Vertido Cero

El tercer pilar, el vertido cero, se plantea como un modelo integral de gestión que combine la reutilización avanzada, la depuración eficiente y la desalación complementaria. El Consell subraya que la Comunitat Valenciana ya es referente en reutilización de aguas regeneradas, y aboga por extender este enfoque a todo el ciclo del agua, eliminando vertidos al mar y aprovechando cada gota dentro de un circuito cerrado y sostenible. Esta estrategia, señalan, requiere inversiones coordinadas y financiación adecuada para modernizar sistemas de saneamiento y depuración en los próximos años. En este sentido Barrachina volvió a hacer responsable al Gobierno de España de la falta de financiación del proyecto Vertido Cero, que debe modernizar las depuradoras de Monte Orgegia y Rincón de León para poder reutilizar 27 hectómetros de agua al año en la agricultura y evitar su vertido al mar.

El Consell insta, en consecuencia, a una corresponsabilidad institucional que se traduzca en la ejecución sin demora de las obras hidráulicas comprometidas, la financiación de proyectos esenciales de protección y la adopción de decisiones con base técnica y jurídica sólida. Reafirma, además, su compromiso de mantener la unidad institucional en defensa del agua, cooperar con el Estado y la Unión Europea, y avanzar hacia una gestión moderna, digitalizada y alineada con los objetivos europeos de resiliencia climática.