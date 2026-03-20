Comienzan las obras de renovación de la avenida del Cabo en Orihuela Costa tras años de demanda vecinal

El Ayuntamiento de Orihuela ha iniciado las obras de adecuación de la avenida del Cabo, en la urbanización Cabo Roig de la Costa, una actuación largamente demandada por los vecinos y que supone una inversión de más de 200.000 euros.

Las obras, que se licitaron en octubre, han comenzado esta semana, y se centran en la mejora del alumbrado público de esta arteria principal del litoral, muy transitada durante todo el año y especialmente en verano, con la sustitución de las antiguas luminarias de vapor de sodio por tecnología LED de alta eficiencia energética.

La actuación no se limita únicamente a la iluminación, sino que incluye mejoras en la accesibilidad, la señalización vertical y horizontal, la eliminación de vegetación en mal estado en la mediana y arreglos puntuales en el firme.

Así, el proyecto contempla una renovación del pavimento, el alumbrado público y la señalización, así como la eliminación de barreras arquitectónicas para garantizar la accesibilidad universal. El vial tiene deficiencias en accesibilidad (falta de rampas de minusválidos), seguridad vial (señales verticales y horizontales obsoletas y con postes oxidados y en mal estado), alumbrado público poco eficiente y con puntos siniestrados sin reponer, pavimentación de la mediana con jardinería invasiva que está ocasionando un levantamiento de la calzada y falta de visibilidad en las curvas y asfalto deteriorado con zanjas que es necesario reparar.

En concreto, se incluyen varias demoliciones de aceras y medianas para realizar rampas de accesibilidad y el embellecimiento de la mediana, eliminando arbustos y árboles invasivos, así como el cambio de las señales verticales y el repintado de la señalización horizontal, los pasos de peatones con balizas solares, pavimento podotáctil y superficies antideslizantes.

Visita del alcalde y los concejales de Costa e Infraestructuras al vial que se va a renovar / Información

Inversiones

El alcalde de Orihuela, Pepe Vegara, ha visitado este viernes las obras junto a los concejales de Infraestructuras y Costa, Víctor Valverde y Manuel Mestre, y la alcaldesa pedánea de Cabo Roig, Melissa Sian. Valverde ha subrayado que la renovación del alumbrado va a suponer un importante ahorro energético -superior al 60%-, una reducción de emisiones de dióxido de carbono y, sobre todo, una mejora de la visibilidad y la seguridad.

Por su parte, Mestre ha situado esta actuación como parte de una línea de inversión más amplia en el litoral oriolano, recordando otras intervenciones recientes en la calle de los Pinos o en Barranco Rubio, y ha avanzado nuevos proyectos como la avenida Miguel de Cervantes o la renovación de los parques infantiles. "La Costa ha estado abandonada durante años en aspectos como viales, iluminación o jardines, y ahora estamos revirtiendo esa situación", ha añadido.

Finalmente, Vegara ha incidido en que esta obra "es un ejemplo claro del compromiso del equipo de gobierno con Orihuela Costa, que está recibiendo inversiones que llevaban décadas sin ejecutarse", señalando que en los últimos meses se han impulsado actuaciones especialmente en materia de asfaltado y renovación de infraestructuras.