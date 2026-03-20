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De Orihuela a Nueva York: los Moros y Cristianos desfilarán en la Quinta Avenida

La participación de la asociación pretende impulsar el trabajo que se está llevando a cabo para lograr la Declaración de Interés Turístico Internacional

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Loreto Mármol

Loreto Mármol

La Asociación de fiestas de la Reconquista y de Moros y Cristianos de Orihuela "Santas Justa y Rufina" ha sido invitada a participar este año en el desfile que, con motivo del Día de la Hispanidad, se celebra cada año en la ciudad estadounidense de Nueva York, representando en este caso a España en la edición que se celebrará el 11 de octubre,

La junta central, de la que forman parte los representantes de todas las comparsas moras y cristianas, durante una reunión ordinaria celebrada el pasado 3 de marzo, respaldó unánimente la propuesta de la Sociedad Benéfica Española "La Nacional" (Spanish Benevolent Society), organismo con más de 150 años de historia, responsable de organizar este evento del que formaron parte el año pasado año más de 3.000 personas representando a 21 países hispanos.

La asociación ya está trabajando en el diseño de la representación y puesta en escena de la Reconquista en la emblemática Quinta Avenida neoyorkina, en un recorrido que parte desde la calle 44 y finaliza en la 69, con el objetivo de mostrar la riqueza, espectacularidad y singularidad de las fiestas de Moros y Cristianos de Orihuela, así como de la propia ciudad.

Esta iniciativa supone además un paso clave para reforzar el expediente de declaración de Interés Turístico Internacional, contribuyendo a su vez al respaldo del proyecto impulsado por la Diputación de Alicante para lograr el reconocimiento de las Fiestas de Moros y Cristianos de la provincia como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco.

Se trata de una acción abierta a la participación voluntaria de todos los festeros que deseen formar parte de esta experiencia con la que se pretende dar un importante paso en la proyección internacional de esta celebración que busca ser declarada de Interés Turístico Internacional.

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Las personas interesadas en participar pueden ponerse en contacto con la organización dirigiéndose al correo electrónico secretaria@morosycristianosorihuela.com o a través de su comparsa.

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