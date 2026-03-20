El pleno de Rafal formaliza la renuncia de Pineda como alcalde

Rafal ha celebrado este viernes un pleno extraordinario para formalizar la renuncia de Manuel Pineda a la Alcaldía -desde hace 15 años durante tres mandatos ininterrumpidos- y a su acta de concejal, un paso que se produce tras su nombramiento como subdelegado del Gobierno en la provincia de Alicante y la consiguiente incompatibilidad entre ambas responsabilidades institucionales. El cargo que ostentará a partir de ahora exige ser funcionario de grupo A y dedicación exclusiva, condiciones que conocía -según afirmó- cuando le ofrecieron asumir esta responsabilidad.

Con esta sesión plenaria, el Ayuntamiento activa el procedimiento legalmente establecido para formalizar el relevo al frente del Consistorio. A partir de este momento, se abre el plazo previsto por la normativa para la convocatoria de un nuevo pleno, en este caso el de investidura, en el que será propuesta como nueva alcaldesa Noemí Cutillas, la primera mujer en ocupar este cargo en el municipio, que hasta ahora era primera teniente de alcalde y número dos de la candidatura del PSOE. Es también la presidenta de la Mancomunidad Bajo Segura de Servicios Sociales, edil de Urbanismo, Envejecimiento Activo y Servicios Sociales.

Al mismo tiempo se pone en marcha el mecanismo para dar entrada a la Corporación municipal a Pedro Maciá, siguiente en la lista electoral que en su día presentaron los socialistas al Ayuntamiento. Maciá, que también fue edil en el mandato 2019-2023 encargándose de áreas como Comercio o Cultura, volverá a ocupar un puesto de concejal.

Noticias relacionadas

Desde el Consistorio se ha querido trasladar un mensaje de normalidad tras la celebración de este pleno extraordinario, enmarcado en un procedimiento reglado que culminará en los próximos días con la celebración de la sesión de investidura para "seguir trabajando con estabilidad y vocación de servicio público en esta nueva etapa institucional".