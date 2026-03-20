El servicio de enfermería de la residencia Oriol de Orihuela se queda sin contrato desde este viernes

El contrato de enfermería de la residencia Oriol de Orihuela se ha quedado este viernes sin vigencia. El servicio fue adjudicado en marzo de 2024, tras un expediente iniciado por el anterior equipo de gobierno, con una duración inicial de un año y una única prórroga adicional ya agotada, por lo que ha llegado a su fin sin posibilidad de ampliación.

A pesar de ello, no consta en la Plataforma de Contratación del Estado ninguna nueva licitación que permita asegurar con normalidad la continuidad de este servicio sanitario esencial para las personas usuarias con diversidad funcional y necesidades especiales.

Además, ha desvelado el PSOE, el nuevo expediente de contratación presenta todavía diversos reparos administrativos pendientes de subsanar y carece de crédito presupuestario suficiente asignado, según el informe de Intervención, lo que evidencia "una falta de previsión absoluta" por parte del bipartito de PP y Vox, ha señalado el concejal socialista Juan López.

Sin embargo, el PP ha asegurado, "frente a la alarma generada por la oposición", que "en ningún caso se va a suspender el servicio", subrayando al mismo tiempo que el expediente de contratación no está bloqueado ni paralizado, sino que continúa su tramitación conforme a los procedimientos legalmente establecidos y se encuentra actualmente en fase de contratación a la espera de la publicación de la licitación.

"El contrato caduca hoy, y el gobierno sigue buscando el dinero sin haber tramitado a tiempo una solución", ha añadido López, que ha incidido en que "esta dejadez obligará previsiblemente a mantener el servicio en una situación irregular, con la empresa Quirón Salud prestándolo sin cobertura contractual, con los problemas de cobro e inseguridad jurídica que ello implica".

A su juicio, "resulta inadmisible que esto ocurra tras casi tres años de mandato, con recursos económicos suficientes y bajo la responsabilidad de una edil [Agustina Rodríguez] con experiencia en el área", a quien le ha afeado que siga "vendiendo que es el gobierno que más se preocupa por el Oriol, pero la realidad es muy distinta: el centro ocupacional sigue sin comedor y sin mobiliario, y ahora la residencia sin contrato de enfermería".

Para el PSOE, esto refleja un modelo de gestión basado en reaccionar cuando los problemas ya son inminentes en lugar de planificar con previsión los servicios públicos básicos: "Nunca con tanto dinero se ha hecho tan poco", ha criticado López, que ha concluido reclamando al equipo de gobierno que explique de inmediato qué solución ha adoptado para garantizar la continuidad del servicio y cuál es el calendario previsto para su licitación y adjudicación, con el fin de evitar incertidumbre en un recurso especialmente sensible.

El grupo popular ha recordado que las revisiones técnicas forman parte del procedimiento habitual para garantizar que todo se haga correctamente. En este sentido, ha recalcado que "las cuestiones planteadas por los servicios municipales fueron subsanadas en apenas 24 horas", insistiendo en que "se han tomado las medidas jurídicas oportunas para garantizar la continuidad del servicio, por lo que en ningún momento se verá afectado".

La concejala de Bienestar Social, Agustina Rodríguez, ha subrayado que "esta concejalía reitera su compromiso con una gestión pública eficaz, rigurosa y transparente. Nuestro objetivo es tramitar con la mayor celeridad posible, pero sin renunciar al rigor técnico y jurídico que exige una gestión responsable de los recursos públicos. La buena gestión no consiste en correr sin garantías, sino en tramitar con rapidez, con rigor y con plena seguridad jurídica".

Centro ocupacional y asilo

Los usuarios del centro ocupacional Oriol regresaron a principios de enero al edificio del Palmeral arrasado por la dana de septiembre de 2019 tras una larga espera de 2.309 días. El inmueble, rehabilitado por el Ayuntamiento, aún carece de los muebles y equipos nuevos, así como del servicio de comedor, que salió a licitación por 283.936 euros para tres años (434.628 con las dos posibles prórrogas).

El antes y el después del centro ocupacional Oriol en Orihuela / Información

Los días siguen sumando para los residentes, que se encuentran en unas instalaciones en Torrevieja hasta que la Generalitat reforme el antiguo asilo de Orihuela que la Administración autonómica compró hace tres años por 4 millones de euros, unas obras que se licitaron por la vía de urgencia a mediados de enero con un presupuesto de 5,9 millones, con la previsión, por los tiempos de adjudicación y ejecución de la rehabilitación, de que los usuarios regresen a finales de 2028 , seis años después de la adquisición del inmueble y nueve desde la dana.

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La actuación permitirá rehabilitar un edificio histórico para albergar la futura residencia Oriol y diversos servicios sociosanitarios de ámbito comarcal, dando respuesta a una demanda que se arrastra desde hace años y que se vio agravada tras la dana de 2019.