Torrevieja acogerá la X edición de los Premios Empresariales Vega Baja de Asemvega

La 10ª Edición de los Premios Empresariales Vega Baja ya está en marcha. La Asociación de Empresarios de la Vega Baja (Asemvega) y el Ayuntamiento de Torrevieja, con el apoyo de numerosas empresas e instituciones, convocan la “X Edición de Premios Empresariales Vega Baja”, cuya gala se celebrará día 9 de abril, a las 19:00 horas, en el Centro Cultural Virgen del Carmen.

Con estos galardones Asemvega premia la labor y el esfuerzo de las empresas y empresarios de la Vega Baja, al tiempo que reconoce la excelencia empresarial, premiando a aquellas firmas que se hayan distinguido por su trayectoria, carácter innovador, su capacidad de emprendimiento, su apuesta por la responsabilidad social, su compromiso con la sostenibilidad y su labor destacada en la difusión de la imagen de la Vega Baja, tanto a nivel nacional como internacional.

Premios Asemvega / INFORMACIÓN

Relevancia estratégica

Asemvega destaca la relevancia estratégica, a su juicio, de los Premios Empresariales Vega Baja, convertidos "ya en un referente para reconocer la excelencia y la innovación del tejido productivo de la comarca". Estos galardones ponen en valor a aquellas empresas que apuestan por la competitividad, la creatividad, la responsabilidad social y la generación de empleo de calidad, demostrando que en la Vega Baja hay proyectos capaces de liderar más allá del ámbito local.

El presidente de Asemvega, Marcos Martínez Crespillo, destacó que estos premios “refuerzan la autoestima colectiva y proyectan una imagen de territorio dinámico, innovador y comprometido con su futuro”, contribuyendo a superar la visión de comarca periférica y situando a la Vega Baja en el mapa empresarial de la Comunitat Valenciana. Para las empresas galardonadas, el reconocimiento se convierte en un activo reputacional que abre puertas, consolida relaciones y facilita nuevas oportunidades de negocio.

Consolidación

Más allá del reconocimiento individual, la gala anual se consolida como un gran punto de encuentro y networking donde confluyen empresas, administraciones y agentes sociales, favoreciendo alianzas y proyectos compartidos en ámbitos como la innovación, la sostenibilidad o la transformación digital. De este modo, los Premios Empresariales Vega Baja funcionan como una auténtica plataforma de visibilidad y como escaparate de buenas prácticas que eleva el listón del conjunto del tejido productivo.

La celebración de la edición de este año en Torrevieja simboliza, además, la vocación verdaderamente comarcal de los premios, cosiendo el litoral turístico con el interior agrícola e industrial y reforzando la idea de que toda la Vega Baja comparte un mismo proyecto de futuro económico. Torrevieja se proyecta así no solo como destino turístico, sino también como nodo emprendedor e innovador plenamente integrado en la realidad empresarial de la comarca.

Categorías de los premios

Premio a la Trayectoria Empresarial : Reconocerá a la empresa con una larga trayectoria en la Vega Baja que haya demostrado un liderazgo destacado, una gestión empresarial sobresaliente y una contribución relevante al desarrollo económico de la comarca.

: Reconocerá a la empresa con una larga trayectoria en la Vega Baja que haya demostrado un liderazgo destacado, una gestión empresarial sobresaliente y una contribución relevante al desarrollo económico de la comarca. Premio a la Innovación : Distinguirá a la empresa que haya implementado soluciones innovadoras en sus productos, servicios o procesos, generando un impacto positivo en su sector y en la competitividad de la Vega Baja.

: Distinguirá a la empresa que haya implementado soluciones innovadoras en sus productos, servicios o procesos, generando un impacto positivo en su sector y en la competitividad de la Vega Baja. Premio al Emprendimiento : Premiará a la empresa de reciente creación que haya demostrado un mayor potencial de crecimiento, una propuesta de valor innovadora y un impacto positivo en el empleo y la economía local.

: Premiará a la empresa de reciente creación que haya demostrado un mayor potencial de crecimiento, una propuesta de valor innovadora y un impacto positivo en el empleo y la economía local. Premio a la Responsabilidad Social : Reconocerá a la empresa que haya demostrado un mayor compromiso con la sostenibilidad, la ética empresarial y el bienestar de su entorno, tanto a nivel local como global.

: Reconocerá a la empresa que haya demostrado un mayor compromiso con la sostenibilidad, la ética empresarial y el bienestar de su entorno, tanto a nivel local como global. Premio a la Sostenibilidad : Distinguirá a la empresa que haya implementado prácticas sostenibles en sus operaciones, reduciendo su impacto ambiental y contribuyendo a la preservación de los recursos naturales.

: Distinguirá a la empresa que haya implementado prácticas sostenibles en sus operaciones, reduciendo su impacto ambiental y contribuyendo a la preservación de los recursos naturales. Premio a la Promoción de la Vega Baja: Se otorgará a la empresa que haya realizado una labor destacada en la difusión de la imagen de la Vega Baja, tanto a nivel nacional como internacional.

Participantes

Podrán participar todas las empresas con sede social o actividad principal en la Vega Baja, que cumplan con los requisitos establecidos en estas bases mediante solicitud directa del interesado y empresas propuestas por empresas, personas físicas o instituciones. No se podrán presentar las empresas que hayan recibido un Premio de Asemvega en cualquiera de las ediciones anteriores. Las empresas que quieran participar pueden encontrar toda la información en la web www.asemvega.com” o a través del correo info@asemvega.com Los premios cuentan con el patrocinio de Caja Rural Central.

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Hacer comarca

La consolidación de un reconocimiento anual para las empresas de la Vega Baja y que la gala se celebre en Torrevieja tiene también el valor simbólico de hacer protagonista a la principal ciudad de la comarca, menos vinculada al tejido productivo tradicional de la Vega Baja y romper las delimitaciones de las dos cámaras de comercio de Orihuela -que tiene su ámbito en la capital histórica comarcal y el resto de los 26 municipios que asume la Cámara alicantina-.