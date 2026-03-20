La empresa de recogida de basura se llama ahora Cuida Torrevieja y está formada por Acciona y Hozono Global

Tanta alforja para este viaje. La Junta de Gobierno local aprobó este viernes la constitución de la nueva UTE Cuida Torrevieja formada al 50 % por Acciona y Actúa (Grupo Hozono Global) para gestionar la recogida de residuos, limpieza viaria y mantenimiento de las playas de Torrevieja. Con este acuerdo, como avanzó INFORMACIÓN, la empresa de origen murciano entra de lleno en el principal contrato público de la ciudad a partes iguales con la firma multinacional que lo ganó y lo despliega desde junio de 2022 con una duración de quince años.

El Ayuntamiento destina anualmente 25.784.331 millones de euros (IVA incluido) a esta prestación, que emplea hasta 400 operarios en temporada alta, en la que se calcula un desembolso de 426 millones de euros total para todo el periodo del contrato -incluidos los casi cuatro que lleva en marcha-. Cifra que incluye los futuros modificados al alza y las nuevas zonas de recogida como el macroplan parcial La Hoya (lo que supondrá un incremento de 1,4 millones anuales cuando esté desarrollado todo el sector de 7.400 viviendas), lo que resta por urbanizar de Villa Amalia y La Coronelita, o la construcción del futuro sector de La Ceñuela con 2.000 viviendas.

El documento de creación de la UTE fue registrado en el Ayuntamiento de Torrevieja a principios del mes de enero para que fuera autorizado. Durante este tiempo el expediente ha estado bajo la supervisión de la dirección de la Asesoría Jurídica y el área de Contratación.

D. Pamies

Junta de gobierno

El acuerdo, anunciado por el secretario de la Junta de Gobierno del Partido Popular, Federico Alarcón, se ha validado al cumplir con las condiciones de la Ley de Contratos del Sector Público. Entre ellas que el contratista -Acciona-, haya ejecutado el 20% del contrato original en coste o se haya cubierto una quinta parte del periodo del contrato, en plazo -condición que ya se ha producido en ambos casos-, y que el cesionario, Actúa, tenga plena capacidad y solvencia para asumir su parte.

Una posible limitación a la cesión que se ha llevado a cabo es que figurara de forma "inequívoca" en el pliego de condiciones, pero en el pliego elaborado por el Ayuntamiento si bien no aparece este modelo de cesión, tampoco se prohíbe expresamente. En sus 76 páginas el concepto "cesión" solo se recoge una vez para los casos de devolución o cancelación de la garantía aportada por la empresa original, lo que da a entender de forma genérica que la formación de una UTE y la cesión están permitidas.

Expansión

Para el Grupo Hozono Global, presidido por Manuel Martínez Ortuño, dedicado a la prestación de servicios y construcción de infraestructuras públicas en toda España que cerró 2024 con 241 millones de facturación, no deja de ser una oportunidad para entrar en el sector de la recogida de residuos a lo grande de la mano de una de las empresas españolas más internacionales.

Gestionar este servicio básico en Torrevieja (110.000 habitantes) era una aspiración de Hozono, que ya presentó en su día plica a la contrata de basuras aunque su oferta no resultó ganadora.

Isla de contenedores a la que se deberá incorporar el contenedor marrón de fracción orgánica en las próximas semanas / TONY SEVILLA

Por debajo de las expectativas

El Ayuntamiento contrató una empresa de ingeniería externa para llevar a cabo la supervisión del cumplimiento del actual contrato de Acciona, que comenzó su labor un año después de iniciarse, en el verano de 2023. Aunque el servicio es sustancialmente mejor que el que se prestaba anteriormente por el refuerzo de personal y la renovación de toda la maquinaria, no cumple con las expectativas que generó.

Los expedientes sancionadores y de penalización por incumplimientos graves y muy graves del pliego de condiciones se han ido sucediendo desde entonces, aunque algunas deficiencias se han ido subsanando con el tiempo. Todos esos expedientes están recurridos por la vía judicial por los servicios jurídicos de Acciona. Las cantidades de las multas se detraen de las certificaciones y ya suman más de un millón de euros desde que comenzaron las sanciones.

Calidad del servicio

La percepción general de los ciudadanos sobre la calidad del servicio que se presta no es la mejor teniendo en cuenta la elevada inversión de dinero público que realiza el Ayuntamiento.

Desde el punto de vista del funcionamiento de cara al usuario la nueva UTE no tiene por qué suponer un cambio, puesto que está obligada al cumplimiento del mismo pliego de condiciones. Aunque Grupo Hozono Global desarrolla una estrategia de comunicación a la ciudadanía sensiblemente distinta a la de Acciona en Torrevieja, tal y como se ha podido comprobar con el contrato de Parques y Jardines.

Polémica

El contrato se formalizó en favor de Acciona en 2022, la misma empresa que lo gestionaba desde 2004. Fue tras un largo y tortuoso proceso de adjudicación iniciado en 2016 en el que mediaron varios recursos, un intento de municipalizar el servicio y seis años de prestación sin contrato. Antes, en 2012 el TSJCV condenó por corrupción al entonces alcalde del Partido Popular Pedro Hernández Mateo -cumplió más de dos años de cárcel- al probar que había amañado la adjudicación en 2004 en favor de la multinacional. El fallo judicial no anulaba el procedimiento administrativo por el que se otorgó el servicio a Acciona.

Fracción orgánica, contenedor marrón La ubicación del quinto contenedor marrón de recogida de fracción orgánica previsto se producirá en las próximas semanas, según confirmó este viernes el área de Aseo Urbano del Ayuntamiento torrevejense. Estaba previsto antes de este acuerdo entre empresas. La contrata ya tiene almacenados en su base de La Marquesa casi mil nuevos contenedores para realizar la recogida selectiva. Falta montar los contenedores y ubicar los dispositivos de geoposicionamiento que deben llevar incorporados. El reto será ahora ubicarlos en las islas de contenedores del término municipal, lo que se deberá llevar a cabo renunciando a una parte de los contenedores de fracción resto -los grises-. La recogida separada de la fracción orgánica -fundamentalmente restos domésticos de comida-, debería suponer una reducción del volumen de basura que Torrevieja descarga y se entierra en los vertederos autorizados y por lo tanto una rebaja de la multa que paga anualmente por no reciclar. Los municipios están obligados a contar con esta recogida selectiva desde enero de 2024 y el pliego del concurso de Torrevieja lo exigía desde el primer día, hace casi cuatro años. La ciudad genera más de 50.000 toneladas anuales de basura.

Proveedora

El Grupo Hozono Global es la principal empresa proveedora de servicios y obras del Ayuntamiento desde 2019, cuando Eduardo Dolón y su equipo de gobierno del Partido Popular retomaron la vara de mando municipal. La estrecha vinculación entre la empresa y el municipio comenzó tras ganar adjudicaciones a través de concursos públicos como el de remodelación integral del Palacio de los Deportes, la rehabilitación de la senda peatonal de La Mata, la construcción del nuevo polideportivo en la misma pedanía, la reforma de pistas deportivas de barrio o el contrato de mantenimiento de vías públicas.

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Se consolidó con una batería de adjudicaciones ligadas a la reurbanización de la fachada marítima, como los de demolición del paseo de La Libertad y adecuación del recinto ferial, la construcción de la pasarela de unión del dique de Levante con el nuevo centro de ocio del Puerto o la rehabilitación del edificio de la Fábrica del Hielo, proyectos estos últimos que se encuentran en fase de desarrollo en estos momentos. Todos estos contratos suman más de 20 millones de inversión municipal. Y se ha rematado con la contratación del servicio de conservación de parques y jardines y construcción de nuevas zonas verdes, formalizado en 2025 por un periodo de diez años y una valoración estimada de 113 millones de euros.