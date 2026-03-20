La rehabilitación de las Eras de la Sal de Torrevieja, sin proyecto definitivo cinco años después de anunciarse

En febrero de 2021, todavía con las mascarillas puestas, el alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón y el entonces presidente de la Diputación, Carlos Mazón, anunciaban junto a la recreación del caballete de las Eras de la Sal la rehabilitación del espacio en torno al cual creció el núcleo urbano de lo que es ahora Torrevieja, a finales del siglo XVIII, por el impulso de la explotación de las salinas.

Se cumplen ahora algo más de cinco años de aquel anuncio y la iniciativa, que se vendió como inminente en aquel momento y se retomó después durante la precampaña de las elecciones de mayo de 2023, sigue en redacción del proyecto de ejecución de la mano del prestigioso estudio Paredes Pedrosa Arquitectos. Solo en el diseño, redacción y elaboración del proyecto -no las obras- el Ayuntamiento de Torrevieja ya ha invertido casi un millón de euros.

Fondos europeos

Sin embargo, el equipo de gobierno, que ha mantenido públicamente que podía abordar desde el punto de vista de la inversión esta remodelación al tiempo que empleaba más de 40 millones de euros en la reurbanización del espacio portuario junto al nuevo centro de ocio, ahora en ejecución, ha fiado finalmente algunas de las principales fases, como la construcción del propio Museo del Mar y de la Sal y del parque superior en la avenida de Faleria a los diez millones de euros comprometidos con fondos europeos con cargo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) en el periodo de programación 2021-2027, adjudicados al municipio. Solo se podrán ejecutar cuando se apruebe el proyecto definitivo, pendiente, además, de concesión del dominio público por parte de la Generalitat Valenciana, administración competente en el puerto donde se localiza el enclave de las Eras de la Sal.

Al margen de esos fondos, quedará por ejecutar el anunciado auditorio al aire libre para acoger el Certamen Internacional de Habaneras -que otro año más celebrará en el Teatro Municipal su próxima edición-, rehabilitar la Casa de las Salinas -si no se viene abajo-, el derribo de la actual oficina de Turismo y la reurbanización del Paseo del Maestro Velero y la avenida de Faleria.

Caballete de las Eras de la Sal, en una imagen del 19 de marzo de 2026 / D. Pamies

Abandono

Cinco años después, el recinto histórico, que acogió durante décadas el Certamen Internacional de Habaneras y muchos actos culturales al aire libre, presenta un estado de abandono total. El espacio arquitectónico, pese a estar ligado al mismo nacimiento de la población y a la explotación de su famosa industria salinera, carece de cualquier figura de protección patrimonial, ni siquiera como Bien de Relevancia Local y solo figura su reconocimiento histórico de forma genérica en el PGOU de 1986. Cualquier figura de protección patrimonial limitaría un proyecto de transformación urbanística donde el Ayuntamiento compromete -al menos- 31 millones de euros en adjudicaciones a empresas.

El jueves INFORMACIÓN pudo comprobar sobre el terreno el aspecto que presentan los muros, sillares y muelles de las Eras de la Sal. Un operario municipal ajeno al área de Turismo se dejó la puerta abierta y durante al menos tres horas los turistas pudieron acceder al recinto, que ofrece una lamentable imagen desmantelado, repleto de residuos y pintadas en lo que fue el tornavoz de las Habaneras y donde la vegetación silvestre, incluyendo varios ejemplares de palmito, han tomado la Era Baja junto a la bahía.

Los visitantes también accedieron al caballete y al propio escenario, que presenta restos de varios incendios provocados y mucha basura acumulada. Paradójicamente, el proyecto de rehabilitación, con el cierre de las instalaciones y su falta total de mantenimiento y uso, ha acelerado el deterioro de lo que el Ayuntamiento denomina "conjunto histórico" de las Eras de la Sal.

El matarral ocupa los principales espacios de las Eras de la Sal / D. Pamies

La Fábrica de Hielo

De los 31 millones de euros que cuesta la rehabilitación integral de las Eras de la Sal y su entorno, con una superficie de 49.000 metros cuadrados, se están ejecutando 6,4. Se trata de la rehabilitación de la Fábrica de Hielo, que preserva su estructura original de hace un siglo, y la construcción de un edificio municipal en la parcela del antiguo cine Gloria. Ambas parcelas fueron adquiridas por 1,7 millones, en una operación inmobiliaria municipal que no se cuantifica en el total.

Actos vandálicos

Por la urgencia de evitar actos vandálicos y la ocupación de personas sin hogar del espacio de las Eras de la Sal -que derivó en una pelea con una víctima mortal-, el Ayuntamiento se apresuró a incluir en ese mismo contrato la ejecución el derribo del edificio del grupo de empresa de las Salinas el pasado mes de junio de 2025, y el vallado de la Era Alta con la avenida de Faleria, concluido hace unas semanas.

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También se llevaron a cabo varias prospecciones arqueológicas de entidad por su alcance y coste, completadas por estudios previos de la Universidad de Alicante. Las llevadas a cabo en los primeros pasos del proyecto fueron con posterioridad completadas con otras abordadas tras el derribo del antiguo edificio del grupo de empresa de las salinas de Torrevieja que desvelaron restos que, una vez al descubierto, siguen sin medidas de protección. El municipio ordenó una limpieza en profundidad del recinto, en especial la Era Alta que está a la vista de los viandantes, donde ante todo primaron cuestiones de salubridad, seguridad e imagen, más que el interés en preservar esas estructuras, entre ellas pavimentos de sillería bien conservados, pese a constituir elementos visibles y únicos restos que quedan del origen de la ciudad.