La Mancomunidad de los Canales del Taibilla acelera su modernización

La Mancomunidad de los Canales del Taibilla continúa llevando a cabo importantes inversiones con el fin de consolidar la seguridad en el abastecimiento y continuar prestando un servicio de máxima calidad.

El organismo acelera su modernización con la vista puesta en el año 2050 y ha vinculado sus recientes actuaciones a una ambiciosa planificación que incluye el nuevo Plan Estratégico 2026-2030 y la revisión del Plan Director de Infraestructuras 2023-2050, documento que define las inversionesnecesarias para asegurar el suministro de agua en alta para las próximas décadas, reafirmando el compromiso de la Mancomunidad con la eficiencia operativa y la seguridad hídrica.

En el presente año 2026 la MCT ya ha culminado un proyecto de gran importancia. El pasado 12 de febrero se inauguraron las obras de mejora del abastecimiento de agua potable a Crevillent que refuerzan el suministro a este municipio con la llegada del agua desalada y la renovación de la red de abastecimiento. El proyecto tuvo un presupuesto de casi 3,5 millones de euros y fue financiado íntegramente con fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Unión Europea.

Asimismo, en la reciente sesión del Comité Ejecutivo celebrada el pasado 20 de febrero se aprobó una inversión de casi 1,5 millones de euros destinada a la mejora del ramal de Guardamar del Segura con el fin de renovar un tramo de tubería para aumentar su capacidad de transporte e incrementar la fiabilidad de la instalación, asegurando el suministro de agua potable de calidad y reforzando la seguridadhídrica en el ámbito geográfico de su zona de influencia.

Por otra parte, el pasado 4 de diciembre se produjo la inauguración de las obras de modernización de la red de Torrealta que han supuesto una inversión total de 11.890.855,51 euros y que han sido cofinanciadas con fondos de la MCT y fondos europeos FEDER.

La renovación de esta red de suministro afecta a un tramo de unos 20 kilómetros y se traducirá en una mayor eficiencia hidráulica y una notable reducción del número de averías que afectaban a los municipios de Orihuela, Callosa de Segura, Redován, Cox, Granja de Rocamora y Benferri.

Desaladora de Alicante

La puesta en funcionamiento de la desaladora de Alicante en 2003 supuso un punto de inflexión en la historia de la MCT ya que desde entonces no se han producido restricciones de agua potable a la población. El organismo realiza continuas inversiones en esta instalación para mejorar esta infraestructura tan importante.

En este sentido, se han puesto en marcha sendos proyectos para mejorar la eficiencia energética de la instalación con un importe que supera los 21 millones de euros. Las obras consisten en la implantación de un sistema de generación de energía fotovoltaico para suministro eléctrico complementario de la desaladora y en la sustitución de los elementos de recuperación de energía empleados en el proceso de desalación.

ETAP de La Pedrera

Asimismo, la ETAP de La Pedrera está siendo objeto de continuas mejoras por parte del organismo. El 7 de abril de 2025 se inauguró la nueva estación de impulsión de Vistabella que permite elevar los caudales necesarios desde la ETAP de La Pedrera al centro de reparto de Vistabella, aumentando así la garantía global del sistema hidráulico del organismo. Esta obra beneficia a una importante área geográfica que incluye gran parte de los 35 municipios de la provincia de Alicante que pertenecen a la MCT.

Asimismo, en la sesión del Comité Ejecutivo del pasado 31 de julio, el organismo aprobó una inversión de más de nueve millones de euros destinados a la obra de rehabilitación de los decantadores de la ETAP de La Pedrera, con el objetivo de restituir la capacidad de tratamiento de agua a la planta puesta en servicio en 1980, que se había visto reducida por la degradación propia de su funcionamiento a lo largo de los años.

La MCT es un organismo que está en constante evolución. El objetivo final permanece inalterable: asegurar que un recurso vital como el agua siga llegando a cada hogar con la máxima calidad eficiencia y garantía.