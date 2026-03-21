El número dos de UCIN en Callosa de Segura abandona el partido por "diferencias en la toma de decisiones"

El número dos de UCIN, José Antonio Illán, ha registrado un escrito en el Ayuntamiento de Callosa de Segura en el que comunica que ha decidido abandonar la disciplina de partido y darse de baja, solicitando al mismo tiempo pasar a ser concejal no adscrito y pidiendo su adscripción al grupo mixto -aunque este grupo como tal no existe en el ámbito de la política local, sino en el Congreso de los Diputados-.

Asimismo, ha manifestado que es una decisión que ha tomado desde "la responsabilidad y la coherencia" por "diferencias en el funcionamiento interno del grupo UCIN, la toma de decisiones y el desarrollo de la acción política".

Al mismo tiempo, ha querido dejar claro que "no responde a una situación puntual, sino a una evolución en el tiempo en la que han ido surgiendo discrepancias en la transparencia en la gestión, la comunicación y la necesidad de un mayor trabajo compartido en la toma de decisiones".

Por último, ha señalado que seguirá ejerciendo como edil en lo que resta de mandato hasta las elecciones municipales con "una actitud constructiva, responsable y abierta con el resto de formaciones políticas".

Ahora, se deberá dar cuenta al pleno de su paso a los no adscritos.

La renuncia llega después de que UCIN haya roto el tripartito. Illán era hasta entonces primer teniente de alcalde y concejal de Hacienda. La ruptura se produjo al no alcanzar un acuerdo para el relevo en la Alcaldía. El pacto que alcanzaron el PSOE, UCIN y EUUP establecía que el primer año y medio habría un alcalde socialista, que finalmente fue Amparo Serrano, y que el otro año y medio sería de UCIN, que apostaba por su portavoz, Javier Pérez, mientras que la izquierda abogaba por el propio Illán, algo que el edil no aceptó e incluso llegó a renunciar ante su grupo para que fuera la número tres, Remedios Canales.