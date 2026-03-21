«La Vega Baja avanza en seguridad hídrica con nuevas infraestructuras»

El inicio de 2026 ha estado marcado por un episodio importante de lluvias en la cuenca del Segura. ¿Qué balance realiza la Confederación y qué perspectivas existen para el resto del año hidrológico?

Las precipitaciones registradas durante los primeros meses de 2026 han tenido un impacto muy positivo en la evolución del año hidrológico en la cuenca del Segura. El periodo comprendido entre octubre de 2025 y febrero de 2026 se sitúa como el segundo más lluvioso de la última década para ese intervalo temporal, con una precipitación media acumulada cercana a los 230 litros por metro cuadrado.

Estas lluvias han generado un incremento significativo de las aportaciones en las cabeceras de los ríos Segura, Mundo y Taibilla. En total, las aportaciones acumuladas alcanzan los 365 hectómetros cúbicos y las reservas de recursos propios se sitúan en torno a los 340 hectómetros cúbicos, lo que ha permitido situar el sistema en un escenario de normalidad hidrológica.

Este escenario mejora las perspectivas para el resto del año hidrológico, aunque desde el organismo de cuenca se mantiene una gestión prudente debido a la irregularidad climática que caracteriza a esta demarcación.

Esta mejora de las reservas ha permitido eliminar restricciones al regadío tradicional. ¿Qué supone esta decisión para los agricultores de la Vega Baja?

La Comisión de Desembalse de la Confederación Hidrográfica del Segura ha propuesto, por unanimidad, eliminar las restricciones que afectaban a los regadíos vinculados al subsistema cuenca, tanto tradicionales como no tradicionales, tras constatar la mejora de la situación hidrológica.

Las limitaciones vigentes hasta ahora contemplaban reducciones del 35% para los regadíos tradicionales y del 49% para los no tradicionales. La mejora de las reservas y las previsiones de aportaciones permiten ahora atender la demanda prevista entre marzo y septiembre sin necesidad de mantener estas restricciones.

Para los regantes de la Vega Baja esta decisión supone una mayor estabilidad en la planificación de la campaña agrícola, aunque la Confederación continuará realizando un seguimiento permanente de la evolución hidrológica para garantizar la sostenibilidad del sistema, ya que ejerciendo los regadíos de manera responsable se podrían tener recurso para varias campañas de riego, si la hidrología se mantuviera en valores medios.

En materia de infraestructuras frente a inundaciones, uno de los proyectos más relevantes es la presa de Tabala. ¿En qué fase se encuentra esta actuación?

La presa de Tabala constituye una de las actuaciones estructurales más importantes previstas para reducir el riesgo de inundaciones en la cuenca del Segura y, especialmente, en la Vega Baja.

Esta infraestructura permitirá laminar avenidas procedentes de la rambla de Tabala y reducir el impacto de episodios de lluvias torrenciales en las zonas situadas aguas abajo, incluyendo tanto la Vega Media como la Vega Baja del Segura.

El proyecto forma parte del conjunto de medidas contempladas en el Plan de Gestión del Riesgo de Inundación y se encuentra en fase de desarrollo técnico y administrativo, con el objetivo de definir la solución que ofrezca mayores garantías desde el punto de vista hidráulico, ambiental y social. En la actualidad se encuentra en fase de análisis de las alegaciones recibidas en el trámite de información publica realizado, de tal manera que en breve se pueda remitir el expediente a la DGA para seguir su tramitación.

La Vega Baja ha sufrido históricamente episodios de inundaciones. ¿Qué actuaciones se están desarrollando dentro del plan específico para reducir estos riesgos?

La Confederación Hidrográfica del Segura continúa desarrollando un conjunto de actuaciones destinadas a mejorar la seguridad frente a inundaciones en la Vega Baja. Entre las líneas de trabajo destacan las actuaciones de mejora de la capacidad hidráulica de cauces y ramblas, la restauración de zonas de inundación controlada y el desarrollo de nuevas infraestructuras de laminación de avenidas, siendo una parte esencial la recuperación de capacidad del rio Segura y los corredores verdes.

Además, el organismo de cuenca mantiene una estrecha coordinación con las comunidades de regantes y con las administraciones autonómicas y locales para avanzar en soluciones consensuadas que permitan reducir la vulnerabilidad del territorio frente a episodios extremos. En este contexto, también se han abordado distintas actuaciones en el río Segura y en otros cauces de la comarca, dentro de la estrategia global de protección frente a inundaciones.

En relación con los recursos hídricos, ¿qué papel están desempeñando las desaladoras en la garantía de suministro para la Vega Baja?

La desalación se ha consolidado como uno de los pilares fundamentales del sistema hídrico del sureste peninsular. En la actualidad, las plantas desaladoras permiten complementar los recursos procedentes del trasvase Tajo-Segura y de los propios recursos de la cuenca.

En este contexto, la Confederación Hidrográfica del Segura ha sometido a información pública la concesión de nuevos recursos procedentes de desalación para las comunidades de regantes usuarias del trasvase. En concreto, se prevé otorgar 20 hectómetros cúbicos anuales procedentes de la desaladora de Torrevieja y otros 5 hectómetros cúbicos de la desaladora de Águilas.

Estas concesiones permitirán reforzar la garantía hídrica de las zonas regables dependientes del trasvase Tajo-Segura y avanzar hacia un modelo de gestión basado en la diversificación de recursos, en especial en las CCRR de la provincia de Alicante que representan una fracción importante del ATS.

Precisamente, ¿qué papel seguirá desempeñando el trasvase Tajo-Segura en el sistema hídrico del sureste?

El trasvase Tajo-Segura continúa siendo una infraestructura fundamental para el equilibrio del sistema hídrico del sureste español. Durante décadas ha permitido garantizar recursos para el abastecimiento urbano y para el desarrollo agrícola de territorios como la Vega Baja.

En la actualidad, el modelo de gestión del agua en la cuenca del Segura se basa en un sistema diversificado que combina recursos propios, desalación, reutilización y transferencias intercuencas. En este contexto, el trasvase seguirá siendo una pieza clave, complementada por el desarrollo de recursos no convencionales. No obstante y tal y como venimos diciendo tras las dos grandes desaladoras que se encuentran en fase de proyecto, con una capacidad conjunta de 150 hm3, es posible se haya alcanzado el límite para una utilización viable de este tipo de recurso.

Finalmente, la planificación hidrológica entra ahora en una nueva fase con la revisión del ciclo 2028-2033. ¿Qué retos afronta la cuenca del Segura y, en particular, la Vega Baja?

La revisión del próximo ciclo de planificación hidrológica supone una oportunidad para adaptar la gestión del agua a los retos derivados del cambio climático y de la creciente presión sobre los recursos disponibles.

Entre los principales objetivos se encuentran mejorar la eficiencia en el uso del agua, reforzar los recursos alternativos como la desalación y la reutilización, con las matizaciones anteriormente indicadas, avanzar en la recuperación de los ecosistemas fluviales y mejorar la protección frente a fenómenos extremos como sequías o inundaciones.

En territorios como la Vega Baja, donde la gestión del agua es un elemento clave para el desarrollo económico y la seguridad del territorio, la planificación hidrológica seguirá siendo la herramienta fundamental para garantizar una gestión sostenible del recurso a largo plazo, precisando de procesos de gobernanza reales entre los distintos actores implicados.