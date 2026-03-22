El Albergue de Animales de Torrevieja tramitó 300 adopciones de perros y gatos durante 2025

El Albergue de Animales de Torrevieja tramitó 300 adopciones de perros y gatos durante el año 2025, según el balance que ha realizado sobre la actividad de las instalaciones la concejala del área de Protección Animal, Concha Sala. En concreto, fueron adoptados por personas que se interesaron en ello, 201 gatos y 84 perros.

Con la colaboración de las distintas asociaciones animalistas de Torrevieja, Alma de Gato, Ces, Animalistas, La Voz de los Gatos y ADAT, a las que la concejal ha querido públicamente dar las gracias por su constante colaboración, se ha continuado con la práctica de esterilizaciones de gatos y perros. En total fueron 88 perros y 662 gatos de colonias felinas y los recogidos en el propio albergue. Todos ellos recibieron este tratamiento.

Instalaciones del Albergue Animal de Torrevieja / INFORMACIÓN

Decretos de abandono

El Albergue de Animales tramitó durante el año 2025 un total de 139 decretos de abandono de animales, de los cuales 69 fueron perros y 70 fueron gatos. Al margen de estas cifras el Albergue asume que los gatos menores de 3 meses que son recogidos por abandono, nacen en las propias instalaciones municipales, por lo que pasan a formar parte del censo propio.

Casi 200 salidas al mes

El operario Lacero Municipal tuvo faena durante el ejercicio pasado para la recogida de animales en el exterior del Albergue. El mes con mayor actividad fue agosto con 195 salidas y el menor, diciembre con 123.

Desde los servicios técnicos veterinarios de la Concejalía de Protección Animal, a cargo de Beatriz Lloret, se realizaron 54 requerimientos de tenencia responsable de animales, prevención de abandono y maltrato animal.

También la Policía Local de Medio Ambiente, en estrecha colaboración con la propia Concejalía, practicó un número más elevado de requerimientos, muchos de ellos a petición de la administración local para que se instruya la correspondiente sanción en su caso. La edil Sala subrayó en este sentido el “gran esfuerzo que se realiza día a día para llevar a cabo este trabajo conjunto”.

Balance del Albergue Municipal de Animales de Torrevieja Datos principales de 2025 Indicador Dato Detalle 📌 Adopciones tramitadas Cerca de 300 201 gatos y 84 perros 🩺 Esterilizaciones 750 88 perros y 662 gatos 📄 Decretos de abandono 139 69 perros y 70 gatos 🤝 Solicitudes de cesión 34 Solo se admitieron 20 🚚 Salidas del lacero municipal Pico en agosto 195 en agosto y 123 en diciembre ⚖️ Requerimientos de tenencia responsable 54 Prevención de abandono y maltrato 🐈 Gatos ingresados en el albergue 476 Por pérdidas, accidentes y otras circunstancias 🏠 Gatos reencontrados con sus familias 21 Recuperados con éxito ✝️ Fallecimientos registrados 84 Principalmente por atropellos o enfermedad Fuente: balance municipal del albergue (2025).

Es la primera vez que el municipio aplica la legislación local y estatal para estos casos. Estos decretos, también para el caso de los abandonos tienen como procedimiento final esa sanción para los propietarios identificados, aunque la mayor parte sí han llegado a la fase de requerimiento no se han llegado a ejecutar las multas de forma efectiva.

La Concejalía de Protección Animal solo aceptó 20 de las 34 peticiones de cesión de animales al Albergue. Las que se realizan porque las familias no se pueden hacer cargo de los animales -y que solo se han comenzado a registrar administrativamente desde este año-.

Nuevas instalaciones del Albergue de Animales de Torrevieja / INFORMACIÓN

21 gatos encontrados

Por otro lado, el Albergue Municipal dio entrada a numerosos animales por diversas circunstancias, pérdidas, accidentes y otras circunstancias. Fueron un total de 476 los gatos que entraron a las instalaciones. De ellos 21 fueron "felizmente encontrados para sus familias". Se produjo la muerte de 84, muchos de los cuales "fueron a consecuencia de atropellos, enfermedad o similar". Igualmente, también accedieron al Albergue Municipal un número importante de aves como gaviotas, vencejos, o cernícalos, que con la colaboración del biólogo municipal de la concejalía de Medio Ambiente, Juan Antonio Pujol, fueron trasladados al Centro de Recuperación de Fauna "Santa Faz" de Alicante.

Desde la Concejalía de Protección Animal se hace público un agradecimiento a todos los trabajadores y voluntarios del Albergue Municipal por su implicación en esta “causa del bienestar animal que no descansa ningún día del año”.