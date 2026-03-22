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El PSOE de Torrevieja cuestiona el lenguaje empleado por el gobierno local para condenar el asesinato de la niña de tres años

El PSOE de Torrevieja cuestiona el lenguaje empleado por el equipo de gobierno en el Ayuntamiento de Torrevieja para condenar el asesinato de la niña de tres años a manos de su padre. La portavoz socialista Bárbara Soler ha acompañado el vídeo con este mensaje en redes sociales: "Nuestra más profunda condena al asesinato de una niña en nuestro municipio. Reconocer la violencia machista es el único camino para arrancarla de la sociedad. Las mujeres y los niños no “mueren” ni “pierden la vida”. Son asesinados. En la administración tenemos el deber de marcar el camino".