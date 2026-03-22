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Torrevieja guarda un minuto de silencio por el crimen de una niña de tres años a manos de su padre

La investigación apunta a un caso de violencia vicaria tras el hallazgo de los cuerpos ahorcados en la vivienda de él

Minuto de silencio por el asesinato machista de una niña de tres años a manos de su padre en Torrevieja

Minuto de silencio por el asesinato machista de una niña de tres años a manos de su padre en Torrevieja

D. Pamies

Sara Rodríguez

D. Pamies

Torrevieja ha guardado este domingo un minuto de silencio en memoria de la menor de tres años presuntamente asesinada por su padre, unos hechos que la Guardia Civil investiga como un caso de violencia vicaria.

Unas 400 personas, entre vecinos y representantes públicos, se han concentrado frente al Ayuntamiento en un acto marcado por el silencio y el pesar. El alcalde, Eduardo Dolón (PP), ha reconocido que lo ocurrido supone "un varapalo muy duro" para el municipio. "Estamos conmocionados y obligados a reflexionar como sociedad", ha señalado.

Un crimen bajo investigación

Los hechos se conocieron en la madrugada del sábado, cuando la Guardia Civil halló sin vida a un hombre de 40 años y a su hija de tres en el garaje de la vivienda de él. La principal hipótesis apunta a que el padre acabó con la vida de la menor ahorcándola y después se suicidó él de la misma forma.

La investigación se ha abierto como un caso de presunta violencia vicaria, después de que la madre, vecina de Albatera y expareja del hombre, acudiera al cuartel el pasado viernes por la noche al no poder contactar con su ex. La expareja compartía la custodia de la niña.

Vecinos de Torrevieja este domingo en el minuto de silencio.

Vecinos de Torrevieja este domingo en el minuto de silencio. / D.PAMIES

No constaban denuncias previas por malos tratos, aunque el entorno vecinal ha señalado que la mujer mantenía una relación con otro hombre, por lo que habría sido amenazada en varias ocasiones por su ex.

Apoyo a la familia

La madre de la víctima y expareja del presunto autor del crimen se encuentra "en su residencia habitual en su pueblo, con su familia más cercana", tras haber recibido "atención sanitaria" en un hospital de la zona, ha apuntado el primer edil. "Decreté dos días de luto, porque entendía que esta mañana Torrevieja no podía amanecer si no era con las banderas a media asta, para rendir un reconocimiento que no sirve para nada, pero en definitiva es para estar cerca de esa vida", ha explicado Dolón.

Crimen en Torrevieja: un hombre mata a su hija de 3 años

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Crimen en Torrevieja: un hombre mata a su hija de 3 años /

Durante el acto, el comisionado autonómico contra la violencia sobre la mujer, Felipe del Baño, ha insistido en que las víctimas "no están solas" y ha apelado a la implicación de toda la sociedad para erradicar esta lacra. "La administración está detrás de ellas para ayudarlas, para acompañarlas, para protegerlas y para sacarlas de ese escenario", ha recalcado.

"Ya no acabamos solo en una intervención inicial, sino que acompañamos a las víctimas hasta el final, para procurarles un itinerario de inserción laboral y que nunca vuelvan a depender económicamente de su maltratador, por lo que deben confiar en las instituciones, que siempre estamos a su disposición", ha concluido.

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El coche del padre del crímen de Torrevieja

El coche del padre del crímen de Torrevieja

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El coche del padre del crímen de Torrevieja / Áxel Álvarez

Por su parte, el Ayuntamiento permanece a la espera de la confirmación oficial por parte de la Delegación del Gobierno, encabezada por Pilar Bernabé, sobre si el caso será considerado formalmente como violencia vicaria.

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