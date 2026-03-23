TURISMO
Cientos de caravanas invaden la primera línea litoral de Orihuela y Torrevieja y del parque natural de las lagunas
El Ayuntamiento torrevejense ubica nuevas señales de prohibición de vehículos de más de 2,20 centímetros de ancho con escaso éxito mientras que 20.000 metros cuadrados del aparcamiento municipal junto a la Zenia Boulevard oriolana están ocupados
La temporada alta del turismo de autocaravanas ha vuelto con fuerza a toda la provincia de Alicante, incluida la Vega Baja. Los vehículos ocupan ahora espacios en primera línea en Torrevieja. En especial, en avenidas y calles con aparcamientos que deberían estar al uso de residentes: en la avenida de Soria, los viales de la zona verde del residencial La Manguilla en la playa de La Mata, las calles La Veleta en el litoral sur del casco urbano, el entorno de la Cala de Ferrís y, ahora también, en los terrenos del parque natural de las lagunas de Torrevieja y La Mata. Estos últimos, entre las inmediaciones del cementerio y el centro de interpretación del propio espacio natural. En Orihuela Costa, docenas de autocaravanas han hecho suyo el aparcamiento en suelo municipal junto a la Zenia Boulevard, sobre más de 20.000 metros cuadrados.
Señales
Para intentar controlar y ordenar el importante flujo de vehículos que está llegando al término municipal, el Ayuntamiento de Torrevieja ha instalado señales de prohibición de aparcamiento para autocaravanas de más de dos metros y veinte centímetros de anchura. Las señales tienen efecto disuasorio, pero una efectividad muy limitada.
La Policía Local las puede hacer valer en las calles y avenidas en las que se ha ubicado la señal porque son terrenos públicos. Pero no en el parque natural, donde los suelos en los que están estacionando las caravanas son privados y, por lo tanto, la Policía Local no puede intervenir. Además, se trata de una incidencia menor entre las docenas de servicios que deben atender los agentes en Torrevieja, que se emplean a fondo en labores de apoyo de seguridad ciudadana o accidentes de tráfico.
Parque Natural
La invasión de la que se derivan impactos más negativos es la del entorno del parque natural. No son terrenos situados en la zona más protegida. Se trata de parcelas afectadas por el Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) que funcionan como una zona de amortiguación de impactos, en los que el aparcamiento de autocaravanas no es, ni de lejos, una de las actividades permitidas.
Las caravanas acceden desde la rotonda de la N-332 por el camino principal al que se llega a la zona de visitantes y el aparcamiento del parque de Lo Albentosa (Eduardo Gil Rebollo). Sin embargo, las caravanas se desvían por los caminos situados junto a antiguas parcelas de viñas, en los que se han recuperado las matas de coscojas y lentiscos, vegetación protegida de esta zona de hábitat protegido.
Frente a la imagen de un turismo civilizado, de alto poder adquisitivo, los impactos en zonas naturales son importantes cuando llega esta ocupación. Por ejemplo, parte de los residuos sólidos y, sobre todo, las aguas residuales generadas por las autocaravanas se quedan en el sitio.
En La Manguilla, los vehículos ocupan la zona verde situada en primera línea del mar gratis junto a la playa. La saturación está provocando algunos problemas de convivencia. Porque el estacionamiento, en caso de que sea legal, no permite instalar elementos fuera del vehículo, como sillas y mesas, y es algo muy habitual en estas zonas de aparcamiento municipal. Hace unas semanas, las autocaravanas que ocupaban los aparcamientos situados en el dique de Poniente de Torrevieja fueron retiradas al provocar problemas con los residentes y los pantalanes.
Dos hectáreas
En Orihuela Costa, el aparcamiento público junto a La Zenia Boulevard se ha completado con autocaravanas en las últimas semanas. Este parking, que el Ayuntamiento descartó para ubicar un nuevo centro educativo, es un espacio que el centro comercial emplea gratis para dar más aparcamiento a su espacio comercial sin abonar ningún tipo de compensación al Ayuntamiento oriolano. Y ahora está reservado a estas autocaravanas. Los emplazamientos más populares se difunden en los canales especializados empleados por este sector turístico: las zonas con menos control y sanciones.
Aplicaciones móviles
A través de aplicaciones móviles específicas y foros de internet, los usuarios comparten coordenadas GPS exactas, fotografías de los accesos, niveles de ruido y, lo que es más llamativo, la presencia o ausencia de vigilancia policial. Esta digitalización del turismo itinerante ha acelerado la saturación de puntos que, hace apenas cinco años, permanecían prácticamente desconocidos como zonas de aparcamiento.
En el caso del aparcamiento de Zenia Boulevard, en Orihuela, al no existir un coste de pernocta ni una limitación temporal estricta que se haga cumplir de manera sistemática, las estancias se prolongan indefinidamente. Lo que comenzó como paradas técnicas de veinticuatro horas para descansar antes de continuar la ruta hacia el sur de la península o hacia la costa almeriense, se ha transformado en asentamientos semipermanentes que pueden durar semanas e incluso meses durante la temporada estival. El parking, concebido para absorber la afluencia de compradores en horas punta, se ve desbordado por vehículos que no rotan, aunque algunos comercios de la zona reportan un aumento en la venta de productos básicos, alimentación y suministros por parte de los viajeros de autocaravana.
Lo que dice la DGT
Una autocaravana está estacionada cuando esté aparcada, en un lugar permitido, sin sobrepasar las marcas viales de delimitación de la zona de estacionamiento, "ni la limitación temporal del mismo, si la hubiese", según la Dirección General de Tráfico. "No es relevante, en este caso, el hecho de que sus ocupantes se encuentren en el interior del mismo, bastando con que la actividad que pueda desarrollarse en su interior no trascienda al exterior mediante el despliegue de elementos que desborden el perímetro del vehículo tales como tenderetes, toldos, dispositivos de nivelación, soportes de estabilización, etc". "Acampar solo está permitido en zonas habilitadas para ello (campings o parkings, según la normativa de cada comunidad autónoma)", señala la misma normativa estatal.
Suscríbete para seguir leyendo
- Hallan un vertedero con toneladas de residuos de cultivos ilegales de marihuana en San Miguel de Salinas
- ¿Un mercadillo bajo tierra? Existe y está en este pueblo de Alicante
- Educación tiene previsto suprimir la asignatura de Religión Islámica en el nuevo colegio de Almoradí
- Muere un joven de 28 años al caer desde un acantilado de diez metros de altura en Barranco Rubio de Orihuela Costa
- La escapada discreta de la princesa Leonor a Alicante: comida con amigos en un asador de Pilar de la Horadada
- El recurso del Gobierno ante el Constitucional contra la decisión del Consell de proteger Babilonia mantendrá en pie las casas al menos un año más
- Los embalses del Segura ganan otros 30 hectómetros en una semana y superan los 600: rebasan el 52 % de su capacidad
- La empresa de recogida de basura se llama ahora Cuida Torrevieja y está formada por Acciona y Hozono Global