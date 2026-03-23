Cientos de caravanas invaden la primera línea litoral de Orihuela y Torrevieja y del parque natural de las lagunas

La temporada alta del turismo de autocaravanas ha vuelto con fuerza a toda la provincia de Alicante, incluida la Vega Baja. Los vehículos ocupan ahora espacios en primera línea en Torrevieja. En especial, en avenidas y calles con aparcamientos que deberían estar al uso de residentes: en la avenida de Soria, los viales de la zona verde del residencial La Manguilla en la playa de La Mata, las calles La Veleta en el litoral sur del casco urbano, el entorno de la Cala de Ferrís y, ahora también, en los terrenos del parque natural de las lagunas de Torrevieja y La Mata. Estos últimos, entre las inmediaciones del cementerio y el centro de interpretación del propio espacio natural. En Orihuela Costa, docenas de autocaravanas han hecho suyo el aparcamiento en suelo municipal junto a la Zenia Boulevard, sobre más de 20.000 metros cuadrados.

Señales

Para intentar controlar y ordenar el importante flujo de vehículos que está llegando al término municipal, el Ayuntamiento de Torrevieja ha instalado señales de prohibición de aparcamiento para autocaravanas de más de dos metros y veinte centímetros de anchura. Las señales tienen efecto disuasorio, pero una efectividad muy limitada.

La Policía Local las puede hacer valer en las calles y avenidas en las que se ha ubicado la señal porque son terrenos públicos. Pero no en el parque natural, donde los suelos en los que están estacionando las caravanas son privados y, por lo tanto, la Policía Local no puede intervenir. Además, se trata de una incidencia menor entre las docenas de servicios que deben atender los agentes en Torrevieja, que se emplean a fondo en labores de apoyo de seguridad ciudadana o accidentes de tráfico.

Autocaravanas en el aparcamiento municipal situado junto al centro comercial de Orihuela Costa / D. Pamies

Parque Natural

La invasión de la que se derivan impactos más negativos es la del entorno del parque natural. No son terrenos situados en la zona más protegida. Se trata de parcelas afectadas por el Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) que funcionan como una zona de amortiguación de impactos, en los que el aparcamiento de autocaravanas no es, ni de lejos, una de las actividades permitidas.

Las caravanas acceden desde la rotonda de la N-332 por el camino principal al que se llega a la zona de visitantes y el aparcamiento del parque de Lo Albentosa (Eduardo Gil Rebollo). Sin embargo, las caravanas se desvían por los caminos situados junto a antiguas parcelas de viñas, en los que se han recuperado las matas de coscojas y lentiscos, vegetación protegida de esta zona de hábitat protegido.

Frente a la imagen de un turismo civilizado, de alto poder adquisitivo, los impactos en zonas naturales son importantes cuando llega esta ocupación. Por ejemplo, parte de los residuos sólidos y, sobre todo, las aguas residuales generadas por las autocaravanas se quedan en el sitio.

En La Manguilla, los vehículos ocupan la zona verde situada en primera línea del mar gratis junto a la playa. La saturación está provocando algunos problemas de convivencia. Porque el estacionamiento, en caso de que sea legal, no permite instalar elementos fuera del vehículo, como sillas y mesas, y es algo muy habitual en estas zonas de aparcamiento municipal. Hace unas semanas, las autocaravanas que ocupaban los aparcamientos situados en el dique de Poniente de Torrevieja fueron retiradas al provocar problemas con los residentes y los pantalanes.

Cartel que limita el aparcamiento de autocaravanas en el entorno del parque natural de las lagunas de Torrevieja / D. Pamies

Dos hectáreas

En Orihuela Costa, el aparcamiento público junto a La Zenia Boulevard se ha completado con autocaravanas en las últimas semanas. Este parking, que el Ayuntamiento descartó para ubicar un nuevo centro educativo, es un espacio que el centro comercial emplea gratis para dar más aparcamiento a su espacio comercial sin abonar ningún tipo de compensación al Ayuntamiento oriolano. Y ahora está reservado a estas autocaravanas. Los emplazamientos más populares se difunden en los canales especializados empleados por este sector turístico: las zonas con menos control y sanciones.

Aplicaciones móviles

A través de aplicaciones móviles específicas y foros de internet, los usuarios comparten coordenadas GPS exactas, fotografías de los accesos, niveles de ruido y, lo que es más llamativo, la presencia o ausencia de vigilancia policial. Esta digitalización del turismo itinerante ha acelerado la saturación de puntos que, hace apenas cinco años, permanecían prácticamente desconocidos como zonas de aparcamiento.

Caravanas junto al cementerio de La Mata en el parque natural, sobre suelo de antiguos cultivos de viñas / D. Pamies

En el caso del aparcamiento de Zenia Boulevard, en Orihuela, al no existir un coste de pernocta ni una limitación temporal estricta que se haga cumplir de manera sistemática, las estancias se prolongan indefinidamente. Lo que comenzó como paradas técnicas de veinticuatro horas para descansar antes de continuar la ruta hacia el sur de la península o hacia la costa almeriense, se ha transformado en asentamientos semipermanentes que pueden durar semanas e incluso meses durante la temporada estival. El parking, concebido para absorber la afluencia de compradores en horas punta, se ve desbordado por vehículos que no rotan, aunque algunos comercios de la zona reportan un aumento en la venta de productos básicos, alimentación y suministros por parte de los viajeros de autocaravana.