Educación confirma la supresión de la asignatura de Religión Islámica en el nuevo colegio de Almoradí sin explicar los motivos

Daniel McEvoy, secretario autonómico de la Conselleria de Educación, aseguró este lunes que la implantación de la asignatura de Religión Islámica en los tres centros públicos de Infantil y Primaria de Almoradí "se hizo por un programa experimental del anterior gobierno" del Botànic y avanzó que las decisiones sobre su continuidad en el nuevo colegio Número 4 se tomarán "una vez el colegio esté en funcionamiento" en septiembre que viene, "teniendo en cuenta la opinión de todo el mundo, incluido la del Ayuntamiento y de la comunidad educativa", lo que, en su opinión, "en el pasado no se hacía de esa forma". Daba así por hecho que durante el curso 2026/2027 la asignatura no se ofrecerá y que será en el siguiente, el 2027/2028 cuando se resuelva si se implanta o no.

Gimnasio del nuevo centro de Infantil y Primaria de Almoradí / D. Pamies

Sí y no

A preguntas de INFORMACIÓN, el secretario autonómico señaló que la opción de la asignatura de Religión Islámica en el periodo de matriculación ordinario que se abrirá en mayo "no existirá", sin explicar los motivos de esa decisión en un municipio que cuenta con una media de un 30 % de alumnado musulmán, mayoritariamente de origen marroquí.

Sin embargo, segundos después cambió su respuesta al ser preguntado cómo conocerá Educación qué demanda tiene esa asignatura para implantarla en los siguientes cursos, para señalar que está por "dilucidar" si se ofrece para el próximo.

Los padres advierten del peligro de que el colegio nazca segregado del resto sin migrantes

Segregación

Las declaraciones las realizó el responsable autonómico de Educación en una visita a este nuevo centro que la comunidad escolar de Almoradí y el Ayuntamiento reivindican desde hace casi dos décadas. La nueva infraestructura abrirá con tres líneas -tres aulas por curso- y ha costado más de ocho millones de euros. Está situado junto al acceso a la ciudad desde Algorfa y el polígono de Las Maromas y tiene capacidad para albergar 580 alumnos de Infantil y Primaria.

Sin concretar el motivo por el que Educación ya no se plantea esa oferta educativa, aseguró McEvoy que "la religión es una cuestión de libertad individual" y añadió que desde su departamento "somos muy respetuosos y precisamente nuestro ADN está la libertad de elección", al ser preguntado sobre el hecho de que padres de alumnos y docentes ven esta decisión como poco igualitaria, tal y como plantearon en el Consejo Escolar Municipal. En el sentido que puede frenar la matrícula de alumnos migrantes en el nuevo centro y a la inversa, propiciar que el nuevo colegio se ponga en marcha segregado de población migrante.

Espacio exterior del nuevo centro educativo enclavado junto a una zona de huerta / D. Pamies

Lo importante

El secretario autonómico fue más claro a la hora de destacar que lo más importante, a su juicio, es que "la Comunidad Educativa de Almoradí tiene un nuevo centro y que todos los colegios en general, incluido este, por supuesto, van a estar mucho mejor". Los colegios Manuel de Torres, Canales y Martínez y Pascual Andreu de Almoradí se encuentran masificados y ofrecen tres líneas educativas cuando estaban preparados para asumir dos. En todos el alumnado de familias de origen marroquí supera el 30 %. En el Manuel de Torres alcanza el 40 %.

La posibilidad de recibir esta formación religiosa específica se anunció en el curso 2018-2019 aunque finalmente se puso en marcha en el 2019-2020, por iniciativa del entonces conseller de Educación, Vicent Marzà, actual eurodiputado de Compromís. La polémica estaba servida con la oposición del Partido Popular y con un primer rechazo de los padres que temían un supuesto "efecto llamada" de familias de otros municipios que no se produjo finalmente, dado que en el conjunto de la Comunidad Valenciana solo se implantó en Almoradí, Catral y Crevillent, donde se mantiene. El rechazo se justificó en que los centros carecían de espacio físico para desdoblar las clases y generó una jornada de huelga que fue seguida por el 75 % del alumnado en noviembre de 2018. Sin embargo, tal carencia no impidió que se impartieran y se continuara impartiendo varios cursos.

Implantación

En los colegios donde se implantó, los grupos que cuentan con esta asignatura en Religión Islámica doblan en matriculación a aquellos que eligen la formación en Religión Católica, aunque el grupo más numeroso sigue siendo el de las familias que solicitan la exención en cualquier tipo de formación religiosa. Ahora, la preocupación de padres y docentes se centra en que la eliminación de la asignatura convierta los centros donde se imparte en colegios con alumnado con una gran mayoría migrante y creen que Educación está probando con esta iniciativa suprimir el programa de Religión Islámica en todos los colegios.

La alcaldesa y diputada autonómica María Gómez (PP) no se pronunció sobre este asunto, aunque fuentes municipales indicaron que el equipo de gobierno se inclina por suprimir esa opción, al menos, para el próximo curso, tal y como sugirieron sus representantes en el último Consejo Escolar Municipal celebrado la semana pasada, volviendo a reiterar el supuesto carácter experimental de la implantación de la asignatura. "No se puede suprimir algo que no está", sostienen.

Tampoco explicó si el colegio va a comenzar con un sistema de jornada partida -que es lo más probable-, o continua, otra cuestión que interesa también especialmente a los padres en el momento de escoger el nuevo centro que debe completarse con el alumnado de los otros tres.

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Comunidad islámica

La comunidad islámica de Almoradí, donde están empadronados 3.000 marroquíes, no se ha pronunciado sobre el anuncio y está a la espera de recibir información directa del Ayuntamiento, al que ha solicitado una reunión. Sí señaló a este diario que la experiencia de la implantación de Religión Islámica ha sido "muy positiva" durante estos últimos años, además de reiterar que los migrantes musulmanes están afincados en la ciudad desde hace más tres décadas trabajando fundamentalmente en el sector agrario, sin que se hayan producido problemas de convivencia reseñables durante todo este tiempo.