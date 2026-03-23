Los vecinos de San Miguel reclaman al Consell la mejora de la seguridad de la CV-941 tras el accidente mortal

La asociación de vecinas y vecinos "San Miguel Arcángel" de San Miguel de Salinas ha registrado un escrito en la Generalitat en el que solicita medidas para aumentar la seguridad vial en el acceso sur del municipio por la CV-941.

La petición se produce después del accidente mortal ocurrido en ese tramo, en el que falleció un vecino de San Miguel de Salinas por alcance de una furgoneta, aplastado por su propio tractor agrícola, al volcarse por el impacto, como avanzó INFORMACIÓN.

Cinco mil vehículos

Según explica el documento firmado por el presidente de la asociación, Manuel Gómez, el lugar del siniestro se encuentra a escasos metros del cruce del camino de Las Filipinas -sin rotonda-, un punto frecuente de colisiones y accidentes graves.

Los vecinos señalan que el volumen de tráfico, que supera los 5.000 vehículos diarios con máxima intensidad en las horas punta, junto con la carencia de rotondas de acceso que regulen el tráfico, convierten el acceso sur en un punto negro para la seguridad vial.

Para paliar esta situación, la asociación propone en primer lugar medidas operativas que pueden implementarse de inmediato, como la prohibición de adelantamientos mediante doble línea continua, la limitación de velocidad, la iluminación del tramo con farolas LED y la colocación de señales luminosas de velocidad. Estas actuaciones buscan reducir los accidentes más graves, que según el escrito se producen principalmente en los adelantamientos.

Colectivo vecinal

La demanda principal del colectivo vecinal es la construcción de una rotonda troncal que canalice el tráfico de entrada y salida al municipio en el cruce del camino Las Filipinas, la carretera de Rebate y el acceso al municipio a través de la Ronda Norte y la calle Galant Delgado. Los vecinos indican que esta obra está ampliamente demandada en el transcurso del tiempo, "pero aparece y desaparece en la planificación de la Generalitat Valenciana", por lo que piden que se implemente y presupueste "de una vez".

Arcén

El escrito también recoge la necesidad de un arcén de dos metros, junto con un carril bici y senda peatonal que conecte el municipio con la Ciudad de las Comunicaciones.

Aunque reconocen que no todas las medidas pueden abordarse de golpe, insisten en que las más prioritarias son viables operativamente a corto plazo mientras las mejoras de infraestructura requieren más tiempo de ejecución.

La asociación solicita formalmente que la Conselleria adopte las medidas pertinentes para el aumento de la seguridad vial del tramo.

Los bomberos han rescatado a un conductor herido y atrapado en su coche tras un accidente con tres vehículos implicados en San Miguel de Salinas / TONY SEVILLA/INFORMACIÓN

Saturación y precariedad

La saturación de tráfico de esta carretera autonómica se explica en la falta de capacidad y carencia de otras conexiones entre el interior de la comarca de la Vega Baja como la CV-95, pendiente de desdoblamiento desde los años 90 del pasado siglo.

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Los conductores buscan atajar y emplean esta carretera que conduce a Campoamor, o la de Rebate, con trazado sinuoso y estrecho para conectar con Pilar de la Horadada. También la carretera de Las Filipinas-Villamartín, un vial que carece de denominación oficial para llegar al sur del litoral de Orihuela Costa y empleado en precario por miles de vehículos a diario.