La izquierda de Orihuela reclama la protección de los Murales de San Isidro como Bien de Relevancia Local y la creación de un museo hernandiano

Los grupos municipales Cambiemos Orihuela y PSOE presentaron de manera conjunta dos mociones que serán debatidas en el próximo pleno municipal con el objetivo de reforzar el compromiso institucional con la cultura, la memoria democrática y la protección del patrimonio artístico y popular del municipio. La primera de reclama conseguir la Declaración de Bien de Relevancia Local Inmaterial de los Murales de San Isidro y la segunda moción es para la creación de un Museo de Miguel Hernández en Orihuela.

Este año se conmemora el cincuentenario de los Murales de San Isidro, cuyo origen se data en el Homenaje de los Pueblos de España a Miguel Hernández, meses después de la muerte del dictador. Esta efeméride congregó a numerosas personas defensoras de la democracia y la libertad en nuestro país, en el popular barrio de San Isidro -no sin dificultades por el dispositivo policial desplegado en aquel momento- y por ello se creó en Orihuela la Asamblea Democrática, con tal de organizar este homenaje.

Recuperación y celebración

No fue hasta 2012, con el gobierno municipal de Los Verdes y PSOE, en especial por el impulso de la entonces concejala Ana Mas de Sanfélix, que se volvió a recuperar este homenaje al poeta del pueblo. Desde entonces los murales se han ido recuperando, actualizando y creando otros todos los años, en una cita que se ha convertido en una celebración multitudinaria y una conmemoración a la vida y obra de Miguel Hernández.

La concejala de Cambiemos Orihuela, Leticia Pertegal, subraya la importancia de proteger la celebración de los Murales de San Isidro como una manifestación artística y popular profundamente arraigada en la identidad cultural del municipio. “Esta efeméride, que nació como un homenaje ciudadano al poeta en un momento clave de nuestra historia democrática, representa un ejemplo de participación colectiva, memoria y transmisión cultural que debemos preservar con instrumentos de protección adecuados, garantizar la conservación de los murales y asegurar la continuidad anual de esta celebración es una obligación institucional. No hablamos solo de proteger una expresión artística, sino de mantener vivo un espacio de encuentro cultural que cada año atrae a vecinos, visitantes y colectivos educativos, contribuyendo a dinamizar el barrio de San Isidro y a reforzar el vínculo de la ciudadanía con el legado hernandiano ", indicó.

La concejala de Cambiemos, Leticia Pertegal y el concejal socialista Juan López, en el acceso a la casa museo Miguel Hernández / INFORMACIÓN

Museo

Por su parte el PSOE señaló este lunes que la creación del museo dedicado a la figura de Miguel Hernández no responde únicamente a un planteamiento simbólico, sino a una estrategia de ciudad que apuesta por la cultura como motor de desarrollo y proyección exterior. “Miguel Hernández es patrimonio colectivo y universal. Su legado pertenece a la memoria cultural de nuestro país, y Orihuela debe liderar un proyecto ambicioso que permita difundir su obra desde el lugar donde comenzó su historia”, afirmó.

TONY SEVILLA

El concejal socialista Juan López, ha destacado que “Orihuela tiene una responsabilidad histórica con la figura de Miguel Hernández que no puede seguir aplazándose. La creación de un museo específico dedicado al poeta supondría situar su legado en el lugar que merece, convirtiéndose además en un espacio de referencia cultural, educativa y turística para nuestra ciudad”.

Falta de iniciativas

El edil socialista advirtió de que la falta de iniciativas en materia cultural por parte del actual gobierno municipal evidencia una preocupante ausencia de compromiso con el legado hernandiano. “En los últimos años, hemos visto cómo se han dejado perder proyectos culturales consolidados vinculados a la figura del poeta, sustituyendo la planificación por la improvisación y el titular fácil. Orihuela no puede permitirse seguir dando la espalda a uno de sus principales valores culturales por motivos ideológicos o por simple falta de voluntad política”, indicó.

Desde ambos grupos municipales destacaron que la presentación conjunta de estas mociones responde a la voluntad de construir consensos en torno a cuestiones estratégicas para el futuro cultural de Orihuela y coincidieron en la necesidad de que el Ayuntamiento lidere proyectos que "dignifiquen la memoria del poeta y refuercen la protección del patrimonio cultural local, promoviendo además la colaboración con otras administraciones para garantizar su viabilidad".

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D. Pamies

Orihuela cuenta con la Casa Museo Miguel Hernández, sala de exposiciones y de atención a visitantes, situada en el Rincón Hernandiano, en la calle de Arriba, junto al edificio de la Fundación Miguel Hernández y la iglesia de Santo Domingo. También está habilitada la casa natal del poeta, como sala de exposiciones y eventos. No existe un espacio museográfico amplio para albergar todo el patrimonio del poeta, como reclama el PSOE, aunque el legado principal de Miguel Hernández sigue expuesto en Quesada (Jaén) porque ni el Ayuntamiento oriolano -gobernado por el PSOE en aquel momento-, ni el de Elche y tampoco la Diputación quisieron financiar cuando los herederos buscaban su emplazamiento definitivo su adquisición. Y fue la Diputación jienense y Quesada, municipio de natal de la mujer de Miguel Hernández, Josefina Manresa, quienes dieron el paso.