El parvulario y antiguo hospital de las monjas de Torrevieja ya es historia: demolición integral

La maquinaria pesada acabó este lunes con buena parte del antiguo hospital residencia y parvulario de las monjas de Torrevieja, en el centro del casco urbano. Es el arranque real de unas obras valoradas en más de tres millones de euros para levantar un nuevo edificio en la parcela resultante, propiedad municipal, que albergará un hub de innovación "destinado a la proyección estratégica socioeconómica" de la ciudad y promovido por el Ayuntamiento de Torrevieja. La demolición integral se prolongará varios días. Aunque no va a quedar piedra sobre piedra del antiguo edificio, en algo que está a la vista de todos los vecinos, el equipo de gobierno sigue refiriéndose al proyecto como una "rehabilitación".

Más de tres millones

El contrato recayó a principios de noviembre de 2015 en la empresa Tecnología de la Construcción y Obras Públicas S.A. que realizará la obra por un importe total de 3.223.331 (IVA incluido), tras haber obtenido la mejor valoración técnica y económica de entre las siete ofertas presentadas al procedimiento abierto de licitación.

El alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón, estuvo sosteniendo hasta hace unos meses, incluso una vez aprobado el diseño definitivo y la adjudicación, que contemplaba la conservación de buena parte de la fachada, tal y como por ejemplo, de momento, se está actuando con la Fábrica de Hielo, que contaba con un mínimo de protección patrimonial en el Plan General de Ordenación Urbana.

El parvulario y hospital de las monjas de Torrevieja ya es historia / JOAQUÍN CARRIÓN

No era el caso el edificio de las Hermanas Carmelitas, que aunque singular por su arquitectura tradicional y con valor sentimental por su presencia en la trama urbana desde hace más de setenta años carecía de esa protección. La congregación religiosa entregó el inmueble al municipio a cambio de miles de metros de suelo municipal en el que construyeron el geriátrico y su colegio concertado en la zona residencial de Aguas Nuevas. Desde 2014 el inmueble ha estado prácticamente cerrado al público por el estado ruinoso que presentaba.

Antes albergó dependencias municipales. Después y de forma muy precaria locales de ensayo de un coro local, en la zona del parvulario, algo mejor conservada que el resto.

Sin posibilidad de conservar

La empresa redactora del proyecto contempló la posibilidad de mantener las fachadas y estancias interiores pero su conclusión final fue que era inviable.

Del antiguo edificio solo se han salvado algunos elementos singulares que lo podían hacer reconocible, en algo en lo que se han empleado los técnicos municipales antes de que entrara la pala a derribar. Una parte de la rejería exterior, la campana de la capilla y suelo hidráulico que se han conservado de forma aislada y estarán presentes en el nuevo inmueble. La imagen externa del nuevo edificio, también en su volumetría recordará al que acaba de desaparecer.

Las obras cuentan con un plazo de ejecución reducido a quince meses frente a los dieciocho previstos inicialmente y con una ampliación del plazo de garantía de 45 meses, lo que "refuerza la fiabilidad técnica y la calidad de la actuación", a juicio del equipo de gobierno.

La decisión de la mesa de contratación de adjudicar el pasado mes de noviembre se demoró más de lo previsto puesto que la licitación se anunció el pasado mes de junio y el inicio de las obras otros cuatro. El resultado de esa modulación en los plazos será que el nuevo inmueble estará levantado, si nada se tuerce, a la vista de los vecinos del corazón del casco urbano en la precampaña electoral de mayo de 2027.

Transformación

Los edificios se conectarán mediante un patio común, creando un conjunto "funcional y moderno" que servirá como centro de innovación, emprendimiento y dinamización económica, con espacios adaptados para la colaboración empresarial, la formación y la creatividad. Al mismo tiempo el Ayuntamiento ha sacado a concurso la gestión del servicio que se desarrollará en este nuevo espacio, denominado iHub Torretech.

IHub Torretech

El iHub Torretech será un centro de innovación tecnológica, emprendimiento y desarrollo empresarial, orientado a fomentar el talento local y la creación de nuevas empresas. El proyecto se estructurará en dos grandes líneas de actuación: una Oficina Técnica, encargada de la planificación, gestión y promoción del hub, y una "Lanzadera de Talento", que impulsará la formación, la mentorización y la incubación de startups y proyectos innovadores.

D. Pamies

Según el PP local la intervención forma parte de la estrategia de modernización del patrimonio municipal que impulsa el equipo de gobierno, y que se está materializando en múltiples actuaciones recogidas en los presupuestos de 2025. El contrato externo para impulsar el IHub tendrá un coste para las arcas municipales de más de 620.000 euros anuales, según se señaló en la rueda de prensa que presentó la licitación a principios del verano.

Del derribo, contemplado con sorpresa y algún retal de nostalgia por muchos ciudadanos a su paso por el centro, no habido reel municipal en Instagram.