El PSOE de Almoradí lamenta que Educación quiera distribuir a los alumnos en los colegios por "guetos religiosos"

La polémica continúa. El PSOE de Almoradí cuestionó este lunes la gestión que la mayoría absoluta del equipo de gobierno del PP está realizando para la puesta en marcha del nuevo colegio de Infantil y Primaria Número 4 que abrirá sus puertas el próximo mes de septiembre. Los socialistas interpretan que fue el propio PP el que con sus afirmaciones en el último Consejo Escolar Municipal impulsó que se hiciera público que la asignatura de Religión Islámica, que se imparte en los tres centros públicos del casco urbano desde hace seis cursos, no se iba a ofertar en ese centro. Tras comprobar "el clickbait de la noticia" y, lo que es peor, "el abundante feedback racista, repleto de odio", la Conselleria confirmaba que la ausencia de esta oferta en la matrícula del año que viene para este centro, según el PSOE. El PSOE almoradidense lamenta que el equipo de gobierno del PP haya decidido, a su juicio, "manipular y utilizar los sentimientos religiosos, para esconder sus deficiencias en gestión".

Fuentes del equipo de gobierno, aunque no públicamente, señalan que no se puede "suprimir" una asignatura en un colegio donde nunca se ha impartido y cuestionan que Almoradí tenga que ser "el municipio piloto" para la implantación de la asignatura, que también se ofrece en Crevillent y Catral.

Reacción en el sitio del AMPA Manuel de Torres a la confirmación de la ausencia de la asignatura de Religión Islámica en el nuevo colegio / INFORMACIÓN

Los socialistas lamentan que ni la concejala del área de Educación, Susana Miralles, ni la alcaldesa, María Gómez, consideraran "pertinente realizar, cuando menos, una comisión informativa para hacer llegar al resto de grupos de la Corporación la situación".

El PP de Almoradí, interpretan las mismas fuentes, "ya había negociado con el PP de Valencia la medida" y la Corporación, y la ciudadanía de Almoradí, solo tenía que hacer una cosa: "Mirar el esperpento público en redes sociales y lamentarse del daño a la imagen de su municipio".

D. Pamies

Comisión informativa

En este contexto, el grupo municipal del PSOE ha solicitado una comisión informativa a Susana Miralles, concejala de Educación, para que explique la situación.

En relación con la puesta en funcionamiento del nuevo colegio, las familias almoradidenses "albergan dudas genuinas", relevantes tanto para el bienestar de los estudiantes como para la conciliación de la vida escolar y familiar.

Retraso

En primer lugar, hasta hace poco tiempo, "no era seguro que el año próximo comenzara a funcionar". En segundo lugar, señaló en un comunicado el PSOE, los familiares quieren saber si el curso próximo sus hijos seguirán en el colegio en el que han cursado el año 25-26 o estarán en el nuevo. En marzo de 2026, las familias aún no disponen de esa información.

En tercer lugar, el PSOE se hace eco de "rumores" acerca del tipo de jornada, continua o partida, que se implementará y acerca de si este dispondrá, o no lo hará, de servicio de comedor. En cuarto lugar, hay preocupación en la pedanía de Heredades, "ya que parece" ser que el equipo de gobierno, según el PSOE, "está pensando eliminar el servicio de transporte urbano de estudiantes"; lo que "puede suponer un anticipo de su desaparición".

Guetos religiosos

A todas estas preocupaciones, el equipo de gobierno del PP, coaligado con el PP valenciano, ha añadido una más: el aumento de la posibilidad "de que la comunidad estudiantil almoradidense se distribuya en forma de guetos religiosos (toda una innovación académica)".

Derechos para todos igual

Por su parte, Izquierda Unida, que también va a pedir explicaciones por este asunto, señaló que su postura "es que las religiones salgan de la educación pública, pero si no es así, los derechos deben de ser para todos por igual".

INFORMACIÓN pudo comprobar en la visita realizada por el secretario autonómico Daniel McEvoy que las instalaciones, en las que se han invertido 8 millones de eurosl están ultimándose y estarán -con bastante margen- preparadas para el mes de septiembre, incluidas las diseñadas para albergar un comedor de grandes dimensiones.

Aunque su ejecución sí suma más de dos años de retraso porque el secretario autonómico visitó las obras en enero de 2024 para anunciar que estarían terminadas en octubre de 2025 y en ese momento ya sumaban ocho meses de retraso.