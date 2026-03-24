Torrevieja comienza la tala y retirada de 20 palmeras del Paseo Marítimo con riesgo estructural de caída

El Ayuntamiento de Torrevieja, a través de la empresa adjudicataria de la conservación de Parques y Jardines, Actúa (Grupo Hozono Global), ha comenzado este martes la tala y retirada de 20 ejemplares de palmera de gran porte del Paseo Juan Aparicio que los técnicos de la empresa han considerado con potencial riesgo estructural.

La concejala del área, Concha Sala, indicó este martes a INFORMACIÓN que se trata de los ejemplares que presentan mayor vulnerabilidad y que se han querido retirar antes del comienzo de la Semana Santa, momento en el que confluyen miles de personas en el céntrico Paseo Marítimo. Señaló que en principio se prevé quitar aquellos ejemplares que por sus condiciones presenten mayor índice de vulnerabilidad antes del periodo vacacional de la Semana Santa, de alta ocupación turística en el municipio. Los trabajos se retomarán una vez concluido el período festivo.

Sin sustitución

La regidora indicó, además, que la previsión es que no se sustituyan por nuevos ejemplares de palmera o de otras especies arbóreas con el objetivo de intentar ganar superficie de paso para los peatones. La decisión de tala y retirada fue adoptada tras la revisión de urgencia llevada a cabo por la empresa adjudicataria después de que la caída de una palmera en la carretera CV-905 provocara la muerte de un joven conductor el 15 de noviembre de 2025. El ejemplar que provocó el trágico accidente, era uno de los incluidos en el censo municipal de palmeras que supera los 5.500 ejemplares y su tronco estaba infestado por la plaga de picudo rojo.

Trabajos de tala y retirada de palmeras a la altura del Hombre del Mar en el paseo marítimo de Torrevieja / D. Pamies

Riesgo estructural

En aquella inspección urgente solo se detectó una palmera más con picudo, ubicada en la misma hilera de la CV-905, pero se comprobó que otras presentaban debilidades estructurales que las hacía más vulnerables a roturas y caídas en determinadas circunstancias ambientales, riesgo por el que se está actuando en estos momentos. Durante todo este tiempo los ejemplares no han estado ni indicados ni perimetrados en el paseo aunque otros se retiraron de forma inmediata y fueron sustituidos 10 ejemplares del paseo Vista Alegre, como recogió INFORMACIÓN.

Algunas de las palmeras datileras que van a desaparecer del frente marítimo cuentan con más de medio siglo de historia y, según establece la Ley de Patrimonio Arbóreo de la Comunidad Valenciana, solo por su edad y altura deberían haber sido objeto de especial protección y mantenimiento para su óptima conservación, aparte de la poda anual de sus coronas que realiza la empresa concesionaria del servicio.

Paseo

A lo largo de los últimos 25 años, tras la remodelación de este popular Paseo Marítimo diseñada por la arquitecta Carme Pinós, han desaparecido más de 15 ejemplares de esta especie sin que hayan sido repuestas. Otras han sido integradas por las terrazas de hostelería en sus propios negocios pese a ser de titularidad municipal para no verse obligados a retranquear la superficie ocupada por las mesas y sillas exteriores a su establecimiento. Las palmeras, cantadas desde antiguo en las conocidas habaneras torrevejenses, constituyen una de las imágenes más características del tradicional Paseo de Las Rocas (o de Juan Aparicio) y son referencia icónica del turismo de la ciudad. Aunque, paradójicamente, es el uso turístico de este céntrico espacio donde turistas y residentes pueden pasear junto a mar y despliegan sus amplias terrazas los negocios de hostelería el que compite con las propias palmeras por la superficie del paseo.

[Noticia en elaboración]