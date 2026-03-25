Así es el proyecto de Orenes para el nuevo gastromercado de La Plasa de Torrevieja

El proyecto presentado por la empresa murciana Grupo Orenes para hacerse con la concesión de la gestión del nuevo gastromercado de La Plasa, establece una distribución de usos y servicios diferenciados por plantas con horarios, capacidades y modelos de funcionamiento específicos, según explicaron a INFORMACIÓN la concejala de Comercio, Rosario Martínez Chazarra y el edil de Patrimonio y Hacienda, Domingo Paredes. Todo inspirado en el Mercado de Correos de la capital murciana que gestiona la misma empresa y que, mantienen, se ha implantado con éxito.

Obras de La Plasa en Torrevieja / D. Pamies

Para que el proyecto sea una realidad el Ayuntamiento de Torrevieja ha tenido que realizar primero una polémica operación de recuperación del derecho de superficie de todo el edificio por más de cuatro millones de euros y la inversión de ocho millones en la reforma integral del inmueble, en una obra en la que se avanza ahora. Martínez Chazarra y Paredes indicaron que la previsión es que la remodelación esté lista a final de este año y el mercado abierto en febrero de 2027.

Temáticos y barra única

El mercado ocupará la planta baja y la entreplanta o altillo -lo que antes era la primera planta-, con una superficie total de 2.080,13 metros cuadrados distribuidos en 1.326,11 m² en planta baja y 754,02 m² en el altillo, permitiendo albergar hasta un máximo de 30 puestos -aunque la iniciativa de Grupo Orenes los rebaja a 21-.

La planta baja incluirá terrazas exteriores en su distribución y mantendrá nueve puestos tradicionales de carne, panadería y productos especializados del Mercado de Abastos de Torrevieja. Aquí se incorporan 12 puestos de cocinas de nuevas tipologías: italiana, mexicana, street food y otras variedades.

Estos establecimientos abonarán 35 euros el mes por metro cuadrado, mientras que los tradicionales, que ya contaban con ubicación en el anterior mercado abonarán 9 euros al mes por metro cuadrado. Orenes ha sondeado a hosteleros locales para incorporarlos al gastromercado.

El concepto de la empresa que se ha adjudicado el proyecto es ubicar una barra central de bebidas que ordena la distribución de la sala y "mejora la experiencia" y como "gran novedad" un modelo de funcionamiento con servicio de mesa, atención unificada y control de sala.

Recreación del espacio del gastromercado en La Plasa de Torrevieja / INFORMACIÓN

Horarios

El horario de funcionamiento cubrirá la jornada completa con cinco franjas diferenciadas: desayunos, compra diaria matinal, comidas al mediodía, "tardeo social con ambiente dinámico" y cenas con actividad gastronómica nocturna. La programación contempla brunch y eventos temáticos de producto los fines de semana. El objetivo declarado por Orenes "es desestacionalizar la actividad para generar recurrencia durante todo el año" y que la "gente no solo vaya a comprar, sino a quedarse" con una programación constante de actividades para generar "vida durante todo el año".

El altillo -lo que antes era la primera planta del inmueble- amplía la capacidad del edificio sin saturar la planta principal, según el proyecto presentado. Este nivel dispone de espacios para grupos y reservados con capacidad para 10 a 12 personas. Los usos previstos incluyen degustaciones y encuentros de "carácter exclusivo".

DJ fines de semana

La programación incorpora ambientación musical con DJ en horario de 17:00 a 03:00 horas los fines de semana. Este nivel segmenta el consumo respecto a la planta inferior: consumo informal en la zona baja y experiencias dirigidas a público adulto en la zona superior.

Segunda y tercera planta: sala de eventos

El equipo de gobierno del PP ya da casi por hecho que se impulsará un nuevo expediente para concesionar la gestión de las plantas superiores. Algo que figuraba solo como opción en la concesión del gastro mercado y una de las mejoras que podían proponer los ofertantes -finalmente solo se ha presentado la propuesta de Orenes, como avanzó INFORMACIÓN-.

En esa propuesta la primera planta se plantea como sala de eventos modular. El espacio puede acoger eventos culturales, presentaciones, actos corporativos y celebraciones privadas. El nivel dispone de cocina de apoyo, barras de servicio y espacios configurables según el aforo de cada actividad. Cada evento generaría consumo directo en el edificio mediante la vinculación con los servicios del mercado. Orenes ha explicado que esta propuesta nace de un estudio de la carencias de este tipo de oferta en el centro de Torrevieja.

Aspecto del interior de La Plasa en plenas obras de rehabilitación / JOAQUIN CARRIÓN

Ocio de calidad para público adulto

La segunda planta se destina a ocio de calidad para público adulto. El espacio incluye mesas, zona central y reservados. La animación opera en horario de tarde y noche (17:00-03:00). Se incorpora DJ los fines de semana. La planta completa eventos y experiencias auditivas. El diseño busca prolongar la estancia de los visitantes en el edificio mediante un circuito completo: comer, socializar y ocio. El Ayuntamiento matiza que en ninguna de las concesiones que realiza, al margen de la empresa que ha presentado esta propuesta, está permitida la actividad de juegos de azar y máquinas.

Datos Concesión Mercado La Plasa 📊 Principales Cifras y Datos de la Concesión - Mercado La Plasa 📐 Superficie total 2.080,13 m² • Planta baja 1.326,11 m² • Altillo/Entreplanta 754,02 m² 🏪 Número máximo de puestos 30 puestos • Puestos para comerciantes tradicionales Hasta 9 puestos 💰 Tarifa comerciantes tradicionales 9,21 €/m²/mes 🏷️ Tarifa actividades nuevas (máximo) 35,00 €/m²/mes 🏗️ Inversión mínima obligatoria 733.582,07 € (IVA incl.) 🚀 Inversión inicial adicional 90.750,00 € 📅 Plazo de concesión 10 años + 2 prórrogas anuales 💵 Canon anual mínimo 56.300,00 € (actualizable según IPC) 📝 Plazo presentación ofertas 20 días naturales desde publicación en BOP 🎁 Ayudas a comerciantes afectados 150.000,00 € • Periodo subvencionable 1 septiembre 2025 - 31 julio 2026 • Cobertura de las ayudas Hasta el 80% de gastos o pérdidas

Modelo

El modelo se basa en la experiencia implantada por Grupo Orenes en otros proyectos de regeneración urbana y dinamización gastronómica, según especifica el proyecto. El documento presenta este modelo como caso de éxito con tres indicadores: alta atracción de visitantes, generación de actividad económica y revalorización del entorno urbano.

Según mantiene transforma el mercado tradicional en espacio gastronómico, punto de encuentro social, centro cultural y motor económico turístico, con un edificio mantiene apertura durante todo el día con programación constante de actividades que combinan tradición y modernidad.

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La firma ha propuesto la aportación de un canon anual de 61.000 euros por la explotación del espacio, cinco mil más por ejercicio sobre el mínimo que fijaba el pliego. En total 610.000 euros por el periodo de concesión de diez años. El diseño prevé espacios diáfanos, mesas compartidas y zonas de interacción social iluminadas por lucernarios, reforzando la idea del mercado como lugar de convivencia y experiencia colectiva.