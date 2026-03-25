ORIHUELA
Detenido tras robar un bolso en la puerta de un colegio de Orihuela Costa y huir en patinete
El ahora detenido empujó a la mujer y la tiró al suelo subido en un vehículo de movilidad personal en el acceso al colegio número 20 y agentes de la Policía Local le cerraron el paso
La Policía Local de Orihuela este miércoles a un hombre de 45 años como presunto autor de un delito de robo con violencia, ocurrido en las inmediaciones del Colegio de Infantil y Primaria Número 20, cerca de Villamartín, en Orihuela Costa, coincidiendo con el horario de entrada escolar
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Los hechos tuvieron lugar sobre las 9 cuando el ahora detenido, que circulaba en un vehículo de movilidad personal (VMP), ha sustraído el bolso a una mujer, llegando a empujarla y provocando su caída al suelo.
En ese momento, los agentes de la Policía Local, que se encontraban regulando el acceso a este centro educativo de prefabricadas, fueron alertados por varios testigos de lo sucedido.
"De inmediato", iniciaron una persecución a pie, logrando interceptar al presunto autor en las inmediaciones tras hacer caso omiso a las indicaciones policiales. Durante la huida, el arrestado arrojó el bolso sustraído, que fue recuperado por los agentes y devuelto a su propietaria.
La víctima fue atendida y trasladada a un centro sanitario para su valoración, mientras que el detenido fue informado de sus derechos y puesto a disposición de la Guardia Civil para la continuación de las diligencias.
"La rápida actuación policial permitió resolver el suceso en pocos minutos, garantizando la seguridad en un entorno especialmente sensible como es el acceso a los centros educativos", según aseguró la Policía Local.
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