Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Situación profesores: análisis Toni CabotDeclaración Mazón juezaViviendas potegidas AlicanteNueva asignatura BachilleratoEspía ruso en EldaEl tiempo
instagramlinkedin

ORIHUELA

Detenido tras robar un bolso en la puerta de un colegio de Orihuela Costa y huir en patinete

El ahora detenido empujó a la mujer y la tiró al suelo subido en un vehículo de movilidad personal en el acceso al colegio número 20 y agentes de la Policía Local le cerraron el paso

La Policía Local de Orihuela y usuarios de patinetes eléctricos en una imagen de archivo

La Policía Local de Orihuela y usuarios de patinetes eléctricos en una imagen de archivo / ayuntamiento de orihuela

D. Pamies

D. Pamies

ORIHUELA COSTA

La Policía Local de Orihuela este miércoles a un hombre de 45 años como presunto autor de un delito de robo con violencia, ocurrido en las inmediaciones del Colegio de Infantil y Primaria Número 20, cerca de Villamartín, en Orihuela Costa, coincidiendo con el horario de entrada escolar

A la entrada

Los hechos tuvieron lugar sobre las 9 cuando el ahora detenido, que circulaba en un vehículo de movilidad personal (VMP), ha sustraído el bolso a una mujer, llegando a empujarla y provocando su caída al suelo.

En ese momento, los agentes de la Policía Local, que se encontraban regulando el acceso a este centro educativo de prefabricadas, fueron alertados por varios testigos de lo sucedido.

"De inmediato", iniciaron una persecución a pie, logrando interceptar al presunto autor en las inmediaciones tras hacer caso omiso a las indicaciones policiales. Durante la huida, el arrestado arrojó el bolso sustraído, que fue recuperado por los agentes y devuelto a su propietaria.

La víctima fue atendida y trasladada a un centro sanitario para su valoración, mientras que el detenido fue informado de sus derechos y puesto a disposición de la Guardia Civil para la continuación de las diligencias.

Noticias relacionadas y más

"La rápida actuación policial permitió resolver el suceso en pocos minutos, garantizando la seguridad en un entorno especialmente sensible como es el acceso a los centros educativos", según aseguró la Policía Local.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Cientos de caravanas invaden la primera línea litoral de Orihuela y Torrevieja y del parque natural de las lagunas
  2. Mercadona abre en Petrer su primera 'Tienda 9' de Alicante tras una inversión de 4 millones
  3. El nuevo azul de la Generalitat tiñe la tarjeta SIP
  4. El Consell eliminará el Bachillerato de Artes en los institutos de Alicante con baja demanda el próximo curso
  5. Así es el proyecto de Orenes para el nuevo gastromercado de La Plasa de Torrevieja
  6. La Aemet señala el contraste en Alicante: amanecer de invierno y tarde suave en la provincia
  7. Fallece una joven de 17 años de meningitis en el Hospital de Dénia
  8. Una discusión familiar acaba a tiros en Alicante y con un hombre herido de un disparo en el cuello

Detenido tras robar un bolso en la puerta de un colegio de Orihuela Costa y huir en patinete

El Constitucional admite a trámite el recurso del Gobierno contra la ley del Consell que trata de salvar las casas de playa Babilonia

El Constitucional admite a trámite el recurso del Gobierno contra la ley del Consell que trata de salvar las casas de playa Babilonia

Estas son las mejores monas de Pascua de la provincia de Alicante

Estas son las mejores monas de Pascua de la provincia de Alicante

El PSOE reclama llevar al juzgado el PORN de Sierra Escalona para tumbar la planta de basuras de Torremendo

El PSOE reclama llevar al juzgado el PORN de Sierra Escalona para tumbar la planta de basuras de Torremendo

El parvulario y antiguo hospital de las monjas de Torrevieja ya es historia: demolición integral

El parvulario y antiguo hospital de las monjas de Torrevieja ya es historia: demolición integral

Así es el proyecto de Orenes para el nuevo gastromercado de La Plasa de Torrevieja

Así es el proyecto de Orenes para el nuevo gastromercado de La Plasa de Torrevieja

¿Semana Santa invernal en la provincia de Alicante?

¿Semana Santa invernal en la provincia de Alicante?

Familias y profesores del Colegio Playas de Orihuela exigen soluciones tras 175 días sin calefacción ni climatización

Familias y profesores del Colegio Playas de Orihuela exigen soluciones tras 175 días sin calefacción ni climatización
Tracking Pixel Contents