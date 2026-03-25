Familias y profesores del Colegio Playas de Orihuela exigen soluciones tras 175 sin calefacción ni climatización

El Consejo Escolar y la Asociación de Familias de Alumnos (AFA) del CEIP Playas de Orihuela han denunciado públicamente lo que valoran como "grave situación" del centro, que, aseguran, se extiende al resto de colegios públicos de Orihuela. Críticas de la comunidad educativa que se hicieron visibles el pasado 23 de marzo, cuando familias y vecinos se concentraron frente a la sede del Ayuntamiento oriolano en la Costa para reclamar medidas "inmediatas que garanticen el bienestar y el correcto aprendizaje del alumnado".

En el centro del conflicto se encuentra una caldera averiada desde hace dos años, lo que ha dejado al colegio 175 días sin calefacción este curso según el recuento de las propias familias durante.

Llega el verano

A esta carencia se suma la falta de una climatización adecuada, un problema que anticipa problemas "severos" con la llegada de las altas temperaturas. Además, la situación genera dudas sobre la seguridad de las instalaciones, especialmente en lo referente a las revisiones técnicas obligatorias (OCA), cuyo estado preocupa a los progenitores.

Desde 2018

La infraestructura docente no está en marcha ni diez años. Son las instalaciones educativas nueva planta más recientes del término municipal. Se diseñó originalmente como línea 3 para albergar a 540 alumnos y que se puso en marcha tras una década de reivindicación de la comunidad escolar en 2018.

Pero cuenta actualmente con 660 estudiantes, lo que provoca que algunos niveles educativos se completen con cuatro líneas -cuatro aulas por curso-, pese a que la Generalitat ha habilitado, por fin, un tercer centro en barracones para rebajar esa demanda en el litoral oriolano que se suma al "Playas de Orihuela" y "Los Dolses". Este último pendiente desde hace más de cinco años de un proyecto de ampliación que no llega.

Esta sobrecarga ocurre en un contexto donde Orihuela Costa, aseguran, carece "de infraestructuras culturales y educativas básicas, como bibliotecas, museos o espacios culturales, a diferencia de lo que ocurre en Orihuela ciudad, lo que deja a los estudiantes sin recursos externos de apoyo".

Protesta de la comunidad escolar del Colegio Playas de Orihuela este invierno por la falta de calefacción / INFORMACIÓN

Reunión

Pese a que la situación se ha trasladado en múltiples ocasiones a la administración "las soluciones no llegan". El pasado 18 de marzo tuvo lugar la sexta reunión entre representantes de la comunidad educativa y el equipo de gobierno municipal, incluyendo al alcalde Pepe Vegara y a los concejales de Educación, Vicente Pina, Infraestructuras, Víctor Sigüenza y Recursos Humanos, además de la interventora.

En aquel encuentro se barajó la posibilidad de actuar mediante contratos menores de hasta 15.000 euros por centro, con un plazo estimado de aprobación de un mes. "Sin embargo, a día de hoy no se ha materializado ninguna solución real, lo que ha incrementado el malestar". A esto se añade que el contrato global de mantenimiento, que supera los 6 millones de euros de inversión, debe reiniciarse, un trámite que retrasa aún más las actuaciones estructurales.

Los unos por los otros

La Administración local puede recurrir a los encargos sin contrato para resolver la provisión de suministros y obras que se consideran esenciales y levantar el informe en contra del área de Intervención. Sin embargo, ni el concejal de Educación Vicente Pina ni el de Infraestructuras, Víctor Sigüenza, se atreven a dar el paso, según las mismas fuentes.

Durante las reuniones, la comunidad educativa no ha dudado en tachar la gestión de "insostenible". Las quejas se centran en lo que son, en opinión de las familias, los retrasos continuos en el mantenimiento, la falta de resolución efectiva de las incidencias y la insuficiencia de personal y recursos materiales.

Protesta ante la sede del Ayuntamiento oriolano en la costa / INFORMACIÓN

A ello se suman limitaciones administrativas que impiden actuar con rapidez y una notable falta de coordinación entre las distintas administraciones, con discrepancias sobre las competencias que bloquean intervenciones necesarias, incluidas las revisiones técnicas.

Fuentes de los padres y madres señalaron este miércoles que se da la situación "absurda" desde el punto de vista de la gestión municipal de que el alcalde Pepe Vegara les responde ante las necesidades del centro que "eso es cosa del concejal de Infraestructuras" o del "edil de Educación", que forman parte de su mismo equipo, además de tener Vegara la potestad de encargar directamente el impulso a contrataciones o encargos sin contrato ante necesidades urgentes y esenciales.

El equipo de gobierno señaló a los padres, por su parte, que puede asumir la reparación y mantener una caldera de un centro de Infantil y Primaria y darle suministro de combustiblE, pero no puede sustituirla, en algo que es competencia exclusiva de la Generalitat Valenciana.

Consejo Escolar

Ante este escenario, el Consejo Escolar, en el que está representado todo el equipo directivo, representantes de profesores, padres, alumnos y personal no docente, y la AFA insisten en la necesidad de una respuesta urgente, coordinada y transversal por parte de todas las áreas del Ayuntamiento.

Sus peticiones son claras: la reparación inmediata de la caldera y la instalación de climatización, una revisión técnica completa de las instalaciones, la aceleración de los procedimientos de mantenimiento y una inversión real en infraestructuras educativas y culturales para la zona. También reclaman la reducción de ratios y una planificación educativa adecuada.

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"No se trata de política, sino de garantizar la dignidad, la seguridad y el futuro de nuestros niños", subrayan desde la comunidad educativa, que exige una igualdad real de oportunidades para Orihuela Costa.