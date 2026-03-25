El PSOE oriolano reclama al alcalde Vegara llevar al juzgado el PORN de Sierra Escalona para anular la planta de basuras de Torremendo

El Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Orihuela ha registrado una moción para instar al Ayuntamiento a interponer un recurso contencioso-administrativo contra el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) de Sierra Escalona y la Dehesa de Campoamor, aprobado por el Consell de la Generalitat Valenciana el 27 de febrero de 2026. Ese texto normativo no prohíbe de forma explícita las instalaciones de tratamiento de residuos en el ámbito protegido.

Algo que los vecinos de Torremendo interpretan como la vía libre a la instalación de la planta de tratamiento de basuras en La Ermita-La Pistola-Fuente Amarga propuesta por la UTE gestora de los residuos comarcales Prezero-Cívica por mandato del Consorcio Comarcal Vega Baja Sostenible y que se ubica en la zona de amortiguación de impactos del parque natural, dentro del ámbito de ese PORN. Paradójicamente, el mismo PORN sí prohíbe la ubicación de plantas solares.

Recreación en el proyecto de la planta de basuras a ubicar en el paraje de La Ermita Fuente Amarga de Torremendo / INFORMACIÓN

La iniciativa, presentada en rueda de prensa por el edil Isidro Grao, alega que esta ubicación contradice los propios objetivos de protección ambiental del PORN y vulnera principios de sostenibilidad y ordenación territorial.

Los socialistas argumentan que la instalación de una gran infraestructura de residuos de ámbito comarcal para asumir hasta 200.000 toneladas anuales de basuras puede provocar efectos ambientales no mitigables y contradecir los criterios de conservación previstos en el plan, además de afectar hábitats y especies protegidas dentro del área del PORN.

La instalación, sobre una parcela aproximada de 200.000 metros cuadrados, se plantea sin vertedero, y según asegura el Consorcio, elimina la previsión inicial de Prezero descrita en su plan de gestión de 2024, de incinerar para generar energía hasta 24.000 toneladas de basura en ese emplazamiento.

Alternativas

La moción también denuncia carencias en la participación ciudadana "amplia y transparente, vulnerando el derecho de la población a ser informada y a participar en decisiones ambientales que afectan a su territorio". A esto se suma la falta de "consideración de alternativas viables con menor impacto ambiental y social", que podrían ubicar la planta en zonas con menor valor ecológico y paisajístico, así como los posibles efectos sobre la salud y calidad de vida de los vecinos al situarse en proximidad a núcleos habitados y zonas agrícolas de relevancia.

Rechazo

El texto recoge el rechazo expresado por la Asociación de Vecinos de Torremendo y otros colectivos sociales y ambientales, incluidas varias pedanías de la vecina población murciana de Beniel, que han presentado alegaciones formales contra esta ubicación denunciando la falta de transparencia del procedimiento y la insuficiente evaluación de alternativas.

La propuesta socialista incluye cuatro acuerdos principales que el PSOE somete a la consideración del Pleno. En primer lugar, rechazar de manera explícita la inclusión de uso que permita las instalaciones para el tratamiento de residuos, tal como se interpreta de las determinaciones del PORN aprobado el 27 de febrero de 2026.

La moción insta al Ayuntamiento de Orihuela a que, a través de su servicio jurídico municipal, prepare de "manera urgente un recurso contencioso-administrativo frente a ese decreto, en lo "que respecta a la autorización o posibilidad de esta ubicación en Torremendo, por vulneración de los principios de protección ambiental, análisis de alternativas y participación ciudadana".

El texto solicita también al presidente de la Generalitat Valenciana, Juan Fran Pérez Llorca y a los representantes autonómicos competentes que rectifiquen las determinaciones del PORN en lo que respecta a la categorización de usos en el entorno de Torremendo por zona de alto valor ambiental y que se evalúen alternativas con menor impacto ambiental.

La moción pide manifestar públicamente la oposición institucional del alcalde y de todos los grupos del Ayuntamiento al Decreto 31/2026 en cuanto a la ubicación de esta planta en Torremendo, sumándose así al rechazo vecinal, social y ambiental.

Déficit histórico

El Grupo Socialista subraya que, si bien la Vega Baja es una comarca con un elevado déficit histórico de infraestructuras de tratamiento de residuos, dicha necesidad no puede justificar la elección de una ubicación que comprometa la conservación de los recursos naturales ni la calidad de vida de los vecinos.

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El alcalde Pepe Vegara se ha expresado públicamente en contra de la instalación de la planta de basuras y ha señalado que los informes técnicos nunca serán favorables a la ubicación. Sin embargo, las autorizaciones municipales, si finalmente son necesarias, son actos reglado y deben autorizarse o no desde el punto de vista técnico y jurídico, al margen de la voluntad política del alcalde.