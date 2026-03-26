Torrevieja tramita una recalificación de suelo para un hotel de once plantas en La Veleta

El Ayuntamiento de Torrevieja tramita un Plan de Reforma Interior (PRI) presentado por la empresa constructora y promotora Grupo Insara para recalificar una parcela en la urbanización La Veleta, pasando de uso residencial a terciario-hotelero de categoría mínima de tres estrellas. En estos momentos el área de Urbanismo ha iniciado el trámite de evaluación ambiental.

La propuesta contempla la construcción de una torre de 11 plantas y 36 metros de altura en la urbanización, a escasos metros de la primera línea de costa, en la confluencia de la calle Mar del Coral con Mar de Norte. La modificación permite en esta zona el desarrollo de complejos hoteleros, hoteles y "apartahoteles". La empresa contempla una previsión de inicio de obra, si supera la evaluación ambiental, para principios de 2027 y su conclusión, a finales de 2028.

Justificación

La iniciativa la justifica la empresa inmobiliaria, que ha construido miles de viviendas turístico residenciales en Torrevieja, "busca corregir el desequilibrio existente en el municipio entre vivienda y plazas hoteleras" y se ampara en la modificación del Plan General de Torrevieja llevada a cabo a mediados de los años 2000 de fomento de uso hotelero que "descuenta" los usos comunes del edificio a la hora de ganar metros edificables.

Recreación del edificio de once plantas en el proyecto en una parcela de La Veleta / INFORMACIÓN

Memoria

La actuación es "conveniente y necesaria", dice el estudio de arquitectos que ha registrado la propuesta, para dotar al municipio de plazas hoteleras de calidad y mejorar el posicionamiento turístico del destino. El parque de viviendas de Torrevieja "es abrumadoramente superior al número de plazas hoteleras", señalan los técnicos de esta empresa que desarrolla a escasos metros cientos de viviendas turísticas en Villa Amalia, y la consecuencia "es una desproporción entre usos muy acentuada, predominando de manera casi exclusiva el uso residencial y acentuándose en los últimos años la vivienda turística, poniendo en peligro el equilibrio de oferta y demanda del municipio".

Los redactores de la propuesta de evaluación ambiental van más allá y señalan que "las transformaciones antrópicas en Torrevieja han sido muy intensas, especialmente durante los últimos 25 años en los que el crecimiento del suelo urbanizado fue del 175%, siendo también el más elevado del conjunto de áreas funcionales de la Comunitat Valenciana".

Calidad

El objetivo principal es reducir el "carácter estacional de la oferta turística" y promover la diversificación de usos que palíe la desproporción actual, donde predomina de manera casi exclusiva el uso residencial.

El promotor señala además que la torre no generará impacto visual porque se ubicará entre otras de la misma altura y señala al "muro" edificatorio el edificio Mahersol de cuarenta metros de altura como ejemplo de que en la zona ya no es necesario guardar la fisonomía de chalés de planta baja, que caracterizan a este residencial construido desde finales de los años sesenta.

Recreación de la ubicación -en negro- del edificio propuesto / INFORMACIÓN

Parcela

La parcela que se quiere reclasificar se encuentra en la zona D del Plan Parcial 6 de La Veleta, con una superficie catastral de 1.389 m². El proyecto mantiene los parámetros de edificación vigentes pero introduce ajustes con el aumento del 20% al 30% y se materializa exclusivamente en planta baja para albergar los servicios característicos de un hotel.

El volumen edificable total no se incrementa, manteniéndose en los 6.954 m³ originales. La ocupación por planta es descendente, comenzando con 338,56 m² en planta baja (24%) y reduciéndose progresivamente hasta 134,70 m² en las plantas superiores (10%).

📋 Concepto 📊 Datos del Proyecto 📍 Ubicación Calle Mar del Coral nº 5, Urbanización La Veleta, Torrevieja 📐 Superficie parcela 1.389 m² (catastral) 🏗️ Volumen edificable 6.945 m³ (sin incremento) 📏 Superficie construida 2.315 m² totales 📐 Altura máxima 36 metros (12 plantas) 🏢 Distribución plantas Planta baja + 11 plantas superiores 🔄 Cambio de uso Residencial → Terciario Hotelero (mínimo 3⭐) 📈 Ocupación máxima 30% (ampliado desde 20%) 💼 Empleo estimado 77 - 155 puestos de trabajo 🚌 Transporte público Parada autobús a 200m (4 min a pie) 📅 Plazo ejecución 2026 - finales 2028 (estimado) 🌿 Impacto ambiental Neutro · Parque Natural a 1.300m · Frente marítimo ♿ Accesibilidad Cumple legislación supresión barreras 📄 Estado tramitación Exposición pública · DOGV · BOP Alicante

En diagonal

La propuesta presenta una disposición singular para las edificaciones que se realizan en Torrevieja. El edificio se levantaría en diagonal y una disposición escalonada, lo que permite a la promotora "generar un espacio libre continuo en la parte frontal de la parcela, orientar la edificación aprovechando las vistas al mar en 180 grados y evitar fachadas traseras continuas orientadas al oeste". La memoria de sostenibilidad económica estima que el nuevo establecimiento hotelero "podrá generar entre 77 y 155 empleos una vez concluida la ejecución de la edificación".

El proyecto garantiza el cumplimiento de la legislación en materia de accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas, tanto para actuaciones de entidades públicas como privadas.

El Plan de Reforma Interior se presenta conforme a la legislación e incorpora memoria descriptiva, normas urbanísticas, planos, documento inicial estratégico, estudio de integración paisajística y estudio de impacto climático.

No es la única propuesta de PRI para reclasificar suelo residencial a hotelero que tramita el Ayuntamiento de Torrevieja. Masa Rental también ha presentado otra en la avenida de La Libertad, en el centro de Torrevieja para la construcción de un hotel de cuatro estrellas superior, junto al nuevo centro de ocio. Y otra empresa inmobiliaria ha registrado un PRI similar en La Mata.

Impulso

El impulso a estas iniciativas se basa, sobre todo, en el incremento de altura que permite la normativa del plan general si el suelo es de uso hotelero el hecho de que la distinción entre el negocio hotelero y el de apartamentos turísticos se ha difuminado en los últimos años y la posibilidad de llenar el hueco del fracaso de otros proyectos que contemplaban instalaciones hoteleras, en este caso de rascacielos, por vulnerar la ley de Costas, según sentencia del Tribunal Supremo como las torres en Los Náufragos o de Baraka y Metrovacesa en la playa del Acequión. En el propio residencial de La Veleta, existe otra parcela de uso hotelero que no ha llegado a desarrollarse tras varios intentos de tramitación.