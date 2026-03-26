Las familias de Babilonia de Guardamar piden al Gobierno que cambie la ley de Costas para salvar las casas

La Asociación de Vecinos de Babilonia en Guardamar del Segura ha lamentado que la mesa del congreso de los Diputados esté bloqueando un cambio en la ley de Costas estatal que permitiría salvaguardar estas viviendas de planta baja en dominio público que cuentan con orden de derribo del Ministerio para la Transición Ecológica que les ha negado una prórroga a su concesión desde 2018.

Constitucional

Los vecinos han recordado este bloqueo después de que el Tribunal Constitucional haya anunciado la admisión a trámite del recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno y firmado por el presidente Pedro Sánchez a al artículo 17 de la ley de Costas valenciana que sí contempla la preservación de núcleos en dominio público por su singularidad patrimonial.

Según la asociación vecinal, el Senado y el Congreso, ambas "cámaras de la soberanía popular", ya han aprobado por mayoría la proposición para reforma de la Ley de Costas nacional, incluyendo de manera específica "la protección y salvaguarda de estos núcleos tradicionales". "Esta reforma está siendo sistemáticamente bloqueada en la Mesa del Congreso, impidiendo su debate y votación. Ya van dos años en que esta situación podría estar resuelta si no fuera por este bloqueo".

Hilera de viviendas de planta baja sobre la playa de Babilonia y junto al cordón dunar en Guardamar. / tony sevilla

El Gobierno señala por su parte que la actual ley de Costas ya contempla esa salvaguarda de núcleos tradicionales, pero para los que cuenten con concesión, que no es el caso. Mientras que la valenciana las protege en caso de obtener la protección aunque hayan perdido el título concesional.

Para los afectados "es impropio de un Estado moderno y democrático impedir esta participación pública y no abonar el diálogo; y que el empeño y esfuerzos se dirijan a expulsar familias de sus centenarias casas y no a la protección de las playas y medio ambiente".

Gobierno

Recuerdan que el Gobierno español ha decidido recurrir al Tribunal Constitucional frente a la ley de protección y ordenación de la costa valenciana. Esto ocurre tras finalizar la Comisión Bilateral entre Estado y GVA con acuerdo en todos sus preceptos, a excepción del art. 17, Disposición Final 1ª y Adicional 4ª, aquellos llamados a la protección patrimonial y cultural de estos lugares. La Asociación de Vecinos de Guardamar Playa urge al diálogo de la Administración del Estado con las familias del litoral afectadas por esta decisión.

Esta asociación ha solicitado en "repetidas ocasiones" reunirse con la ministra Sara Aagesen y el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán para que "conozcan de primera mano la realidad del litoral de Guardamar del Segura. No se ha dado respuesta a dicha solicitud".

Abandono

Para los vecinos "décadas de abandono del litoral guardamarenco condenan un entorno protegido como el LIC de la Red Natura 2000 de la pinada de Guardamar. Ofrecen una imagen impropia de este municipio y merman los servicios públicos. Esta afección alcanza a las familias de Babilonia, víctimas de este mismo problema, al igual que a usuarios del puerto y agricultores".

Según la asociación se "acumulan" los "estudios técnicos" que diagnostican este problema: falta de aporte sedimentario del río Segura que deja sin alimento natural a las playas. El problema se agrava por una desembocadura y espigón sin estudio de impacto ambiental que aceleran la situación. No hay mar que alcance una casa si antes no ha desaparecido el dominio público que tenía delante", mantienen las mismas fuentes.

Casas de Babilonia en la playa de Guardamar del Segura / tony sevilla

Un siglo

Recuerdan que las casas de Babilonia son un enclave que se acerca a los 100 años de historia. "Un modelo de vivienda familiar y tradicional que no responde a modelo especulativo alguno y es imagen de la fachada marítima tradicional. Cuentan con los planos de puño y letra del proverbial ingeniero Mira para el pueblo de Guardamar, y con el empuje de la propia administración para su construcción".

Los afectados por la aplicación de la Ley de Costas pedimos el acuerdo de nuestras fuerzas políticas y representantes públicos para que se lleve a cabo una reforma legal inclusiva e integradora con el patrimonio cultural y la defensa real del medio ambiente.

Sedimentos

El Miteco niega las prórrogas a las concesiones que han derivado en las órdenes de derribo por varios motivos que fundamenta en informes técnicos -en este caso públicos y firmados por el Cedex-. El principal es que considera que ahora la hilera de casas impide la continuidad del sistema dunar y acelera la regresión de la playa. Coincide con los afectados en que la aportación de sedimientos del Segura es menor, pero no por la configuración de la desembocadura desde los años noventa, sino porque las actuaciones en el río en el último siglo, en uno de los cauces más regulados de Europa, impiden la llegada regular de esos aportes. De hecho los estudios constatan una regresión del ancho de la playa muy acusado ya desde los años 50 del pasado siglo. Y en segundo lugar citan el cambio climático con el aumento del nivel del mar.