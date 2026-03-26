Farra y Carmina Burana protagonizan la programación cultural del fin de semana en Torrevieja

Este viernes 27 de marzo, el Teatro Municipal de Torrevieja acogerá la representación de Farra, en el marco del Día Mundial del Teatro y como cierre del VI Concurso Nacional de Teatro Raúl Ferrández.

La jornada comenzará a las 20:00 horas con la lectura del manifiesto del Día Mundial del Teatro y la entrega de premios del certamen. A las 20:30 horas está prevista la representación de Farra un espectáculo que combina elementos del Siglo de Oro con lenguajes contemporáneos, integrando verso, música en directo, circo y humor en una estética de cabaret barroco.

Según la presentación del espectáculo, la propuesta apuesta por el poder de la palabra y de las artes escénicas como herramienta para provocar emoción, reflexión y encuentro, reivindicando la cultura como espacio de comunidad frente a las dinámicas del mundo actual. Una pieza que combina lo festivo y lo crítico para invitar al espectador a mirar la realidad desde una perspectiva distinta.

Carmina Burana

El sábado 28 de marzo, a las 19:00 horas, el Auditorio Internacional de Torrevieja, como avanzó INFORMACIÓN, acogerá Carmina Burana de Carl Orff. La producción es una coproducción del Instituto Municipal de Cultura "Joaquín Chapaprieta", la Orquesta Sinfónica de Torrevieja y la UTE Cultura Torrevieja. La obra cuenta con todas las localidades agotadas.

D. Pamies

La interpretación estará dirigida por Selena Cancino, con la colaboración del director invitado Armando Bernabéu Andréu. Participarán como solistas Rocío Martínez (soprano), José Manuel Díaz (barítono) y José Manuel Delicado (tenor), junto a las formaciones corales: Escuela Coral Municipal de Torrevieja, Coro del Puerto de Alicante, Coro Orff, Coral Francisco Vallejos y Orfeón Crevillentino.

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Cartel anunciador de Carmina Burana / INFORMACIÓN

Acceso y entradas

Las entradas para Farra pueden adquirirse en la taquilla del Teatro Municipal o a través de la web www.culturatorrevieja.com a 10,5 euros más gastos de tramitación. Todavía quedan en torno a 150 entradas para completar el aforo. Para Carmina Burana no quedan localidades disponibles.