Franco sigue siendo Hijo Adoptivo de Orihuela pese a que en 2016 el pleno aprobó retirarle los honores

Franco es Hijo Adoptivo de Orihuela, Medalla de la ciudad y Caballero Cubierto. La primera distinción fue concedida el 1 de abril de 1940; la segunda el 26 de abril de 1946; y el tercero, el título, el 5 de marzo de 1948. En 2016 bajo el gobierno del PP de Emilio Bascuñana, el pleno aprobó por unanimidad con una moción del grupo municipalista de izquierdas Cambiemos la retirada de esas distinciones. Diez años después, este jueves, de nuevo, se ha validado una nueva moción, presentada por la misma formación y defendida por el concejal Quique Montero, para reclamar lo mismo. Los tiempos han cambiado y no ha habido unanimidad. Vox ha votado en contra y el PP se ha abstenido. Para que esa retirada se haga efectiva solo es necesario, según Cambiemos, que Pepe Vegara, primer edil de Orihuela, estampe su firma en un decreto. Nadie explicó por qué no lo hizo Bascuñana. Pero Víctor Valverde, portavoz del PP señaló que no iba a enmendar a su exalcalde y que Carolina Gracia, como alcaldesa durante año y medio el último tramo del anterior mandato podría haber hecho efectivo aquel acuerdo. Otras fuentes de la Corporación señalan que no es tan sencillo como elaborar un decreto. Orihuela tiene su propia norma de honores y distinciones, llena de protocolo para concederlos, y también, retirarlos. Veremos qué ha pasado dentro de una década. Es Orihuela.

Mociones

Esta fue una de las secuencias más intensas del pleno ordinario. El resultado de una sesión con mucha carga ideológica y nula disposición ejecutiva, que es como son los plenos de las grandes ciudades. En la que se demostró para qué sirven, desafortunadamente, las mociones: para recrearse en el discurse y que no lleguen a ninguna parte, sobre todo, si se presentan desde las filas de la oposición.

Así Cambiemos proponía también con una moción, como recogió INFORMACIÓN, que los Murales de San Isidro, la representación más popular en Orihuela en homenaje a Miguel Hernández, sean protegidos como Bien de Relevancia Local de carácter inmaterial.

Y esa propuesta sí se aprobó por unanimidad, incluido Vox. Porque los murales, creados en 1976 en el homenaje que los pueblos de España le dedicaron a Miguel Hernández, con actos prohibidos y un gran despliegue policial se recuperaron después de décadas de abandono en 2012 gracias a la concejala de Cultura en aquel momento Ana Mas de Sanfélix y desde entonces su actualización, recreación y nuevas incorporaciones de murales y visita en el barrio se ha convertido en una celebración en el barrio y también en el colegio San José Obrero, en recuerdo del poeta, todos los meses de mayo, de la que ni Vox se puede desmarcar.

En este sentido el concejal de Urbanismo, Matías Ruiz aseguraba que ya se había incluido en el nuevo catálago de bienes patrimoniales en el que el Ayuntamiento lleva trabajando años sin que se haya aprobado.

Mientras que la propuesta para creación de un museo hernandiano, registrada en este caso por el PSOE, también salió adelante aunque con el rechazo de Vox, pero la aprobación del PP, que es el grupo mayoritario en la Corporación. Fue la concelaja de la formación ultraconservadora Ana García la que defendió la postura de esta formación como edil de Cultura. Aseguró que Orihuela cuenta con la casa museo, sala de exposiciones, la casa natal y la Fundación de Miguel Hernández y que el Ayuntamiento trabaja para catalogar su legado. Vicente Pina, concejal de Educación, lo reconoció. No iban a darle "el titular" a la izquierda a costa de Miguel Hernández y por eso el PP votó a favor.

El PSOE, de la mano del concejal Juan López, remarcó que Orihuela necesita un referente museográfico dedicado a la figura del poeta, más allá de la casa museo, el espacio cultural más visitado de Orihuela solo puede reflejar una parte de la vida del poeta, no su legado. Incluso apuntó a la posibilidad de una cesión del legado del poeta que se custodia y exhibe en Quesada (Jaén). Al pleno acudió la coordinadora que vela por el mantenimiento de la memoria del poeta. Lamentó el "blanqueamiento" ideológico al que somete la figura del poeta la derecha y la falta de respaldo del Ayuntamiento a iniciativas como la anulación de los sumarios de condena de muerte, la pérdida del patricinio del premio infantil de poesía, la retirada de los vinilos con clara simbología republicana del Rincón Hernandiano por parte de la edil de Cultura -con otra moción aprobada por el pleno para recupererarlos que no se ha cumplido- o la supresión de la ayuda autonómica a la Senda del Poeta sustituida por el respaldo del Gobierno de España.

PORN de Escalona

Como ya anticipó el concejal de Urbanismo, Matías Ruiz, el PP se opuso a la petición del PSOE, defendida de nuevo en una moción por Carolina Gracia, para reclamar una acuerdo al Ayuntamiento por el que se presente un recurso contencioso-administrativo contra el Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) del futuro Parque Natural de Sierra Escalona que deja la puerta abierta a la autorización de instalaciones de tratamiento de basuras. Es decir, que el entorno de la pedanía de Torremendo albergue la planta de tratamiento de residuos comarcales. Al PP le siguió Vox en su voto en contra.

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José Aix, de Ciudadanos, se preguntó por qué Vegara no mantiene su contundencia sobre este asunto y aplica su propuesta de dejar el Consorcio comarcal de basuras. Vegara, por su parte, señaló que su postura es la misma: "No a la planta de basura en Fuente Amarga". Ruiz dijo que el PORN impide que la planta vaya a ese emplazamiento porque forma parte de un corredor ecológico que une las sierras de Pujálvarez y el Cristo y es algo que reconoce el propio documento. Pero Gracia señaló que hay que eliminar la posibilidad en todo el ámbito del PORN.