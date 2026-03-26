La programación del Teatro Circo de Orihuela para esta Semana Santa

El Ayuntamiento de Orihuela, a través de la Concejalía de Cultura y Orihuela Cultural, ha diseñado una programación que sitúa en el centro de la agenda el espectáculo “La Pasión” en el Teatro Circo, junto a un amplio programa de actividades culturales, visitas guiadas y talleres que acompañan la celebración de la Semana Santa de Orihuela, declarada de Interés Turístico Internacional.

“La Pasión”, el gran espectáculo escénico de la Semana Santa

El próximo 11 de abril, el Teatro Circo de Orihuela acoge “La Pasión”, un espectáculo flamenco de gran intensidad artística que se convierte en uno de los grandes hitos culturales de estas fechas.

Esta propuesta escénica, basada en la obra del poeta y flamencólogo Félix Grande, ofrece una reinterpretación profundamente emocional de los últimos momentos de Jesucristo a través del lenguaje del flamenco. La obra fusiona cante jondo, palabra poética y dramaturgia, dando lugar a una experiencia única que trasciende lo musical para adentrarse en lo espiritual y lo humano.

Con la voz del reconocido cantaor Paco del Pozo, galardonado con la Lámpara Minera, el espectáculo construye una narrativa cargada de simbolismo, en la que se exploran no solo el sufrimiento y la redención, sino también la dimensión más íntima del personaje. Una propuesta de gran fuerza estética que conecta de forma directa con el sentimiento y la esencia de la Semana Santa.

Cultura en la calle: visitas, talleres y experiencias durante la Semana Santa

Más allá del escenario, Orihuela despliega una completa programación cultural que permite a vecinos y visitantes vivir la Semana Santa desde dentro, combinando tradición, patrimonio y participación.

Durante estos días, Orihuela impulsa una amplia oferta de actividades que incluyen:

Visitas guiadas gratuitas como “Legado Cultural” o “Arte y Pasión” , que recorren el centro histórico y desvelan los secretos, símbolos y tradiciones de la Semana Santa oriolana.

como o , que recorren el centro histórico y desvelan los secretos, símbolos y tradiciones de la Semana Santa oriolana. Visitas temáticas , como “Reliquias de la Pasión” o “Tradiciones de Viernes Santo” , que permiten profundizar en el significado histórico y espiritual de estas celebraciones.

, como o , que permiten profundizar en el significado histórico y espiritual de estas celebraciones. Actividades didácticas en museos , especialmente en el Museo de Arte Sacro y la Capilla del Loreto , dirigidas a centros educativos.

, especialmente en el y la , dirigidas a centros educativos. Talleres infantiles, como el taller de cerámica en la Biblioteca Municipal María Moliner, fomentando la participación de los más pequeños.

A ello se suma la apertura especial de espacios patrimoniales como la Catedral, museos y enclaves históricos, que convierten la ciudad en un auténtico escenario cultural vivo.

Programación del Teatro Circo desde abril

La agenda cultural del Teatro Circo continúa tras Semana Santa con una programación variada y de calidad que se prolonga durante los meses de primavera:

La Pasión – 11 de abril

– Miguel Lago - LAGO Comedy Club – 8 de mayo

– Teatro Expresión: 50 años no son nada – 9 de mayo

– Concierto benéfico ULO (Unión Lírica Orcelitana) – 10 de mayo

– We Love Disco – 15 de mayo

– Un viaje sin retorno – 23 de mayo

– La voz del becario – 29 de mayo

– Improhéroes – 5 de junio

– Edu Soto - Revolution – 6 de junio

– Todo empieza aquí – 12 de junio

– Muestra Escuela Municipal de Teatro – 13 y 14 de junio

– XXIII Festival Escuela de Danza Ana Belén Navarro – 21 de junio

– Gala Escuela Municipal de Danza – 23 de junio

Además, como adelanto de la programación anual, el Teatro Circo acogerá en los próximos meses grandes nombres del panorama nacional como Paz Padilla (4 de octubre), Goyo Jiménez (17 de octubre) o Aguilera y Meni (20 de noviembre).

Programación / .

Orihuela, cultura y tradición en estado puro

La combinación de grandes espectáculos escénicos y una programación cultural que se extiende por toda la ciudad convierte a Orihuela en un destino único durante la Semana Santa. Una propuesta que aúna fe, arte, patrimonio y participación, ofreciendo una experiencia completa tanto para oriolanos como para visitantes.

Con iniciativas como “La Pasión” y el amplio programa de actividades culturales, Orihuela reafirma su compromiso con una cultura viva, accesible y profundamente ligada a sus tradiciones.