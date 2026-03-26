Torrevieja valora en 3,5 millones la construcción y montaje de las nuevas casetas de los hippies

Los técnicos del Ayuntamiento de Torrevieja han valorado la construcción y montaje de las nuevas casetas para el Mercado de Artesanía -popularmente conocido como "los hippies"-, a reubicar en el entorno del puerto torrevejense junto a la nueva zona de ocio, en 3.545.488 euros.

La inversión asciende a aproximadamente 32.800 euros por unidad, incluyendo el IVA, y se ejecutará en un plazo total de 12 meses desde la formalización del contrato. El coste lo asume íntegramente el Ayuntamiento de Torrevieja.

Cambios

En el documento del pliego al que ha tenido acceso este diario la cifra de casetas a suministrar es de 108. Sin embargo, fuentes cercanas al equipo de gobierno señalaron este jueves que el pliego de condiciones está en fase de modificació y que las condiciones técnicas del contrato va a modificar y que ese número se va a incrementar.

Esas indicaciones del contrato señalan que el regreso de los hippies al espacio portuario será gradual a lo largo de doce meses. Y no inmediato: el concurso no se ha licitado ni adjudicado y en el pliego de prescripciones técnicas se están realizando todavía cambios.

D. Pamies

Número total

El número final de casetas a instalar se ha reducido sobre las que estaban en funcionamiento en el extinto paseo de La Libertad, demolido en las obras de reurbanización del entorno portuario.

Antes de trasladarse a su emplazamiento provisional en la avenida de La Estación rozaban los 190 puestos de madera aunque en torno a 25 de ellos apenas tenía actividad.

Debate

El alcalde Eduardo Dolón aseguró durante la campaña de las elecciones municipales de 2023 que el número de casetas no iba a variar sustancialmente, aunque en las primeras peticiones de concesión del dominio público del entorno portuario a la Generalitat se fijaban los ingresos por tasas de ocupación de estas casetas, fijando su número en un centenar. Que fue el número que trasladó la oposición.

Como avanzó INFORMACIÓN las casetas se han diseñado en blanco, con el logo del Ayuntamiento de Torrevieja y, como no podía ser de otra forma, con iluminación especial led intercambiable en distintos colores. Con madera contralaminada y revestimiento "surface", además de una persiana basculante que funcionará a modo de pérgola-marquesina.

Figuran dos modelos básicos. El que se instale exento tiene unas medidas de cuatro metros de longitud -el mostrador de cara al público- y dos de fondo. Luego figuran composiciones de dos, tres y cuatro puestos. El diseño de los módulos de venta ha sido encargado y realizado al taller de arquitectura DRM.

Las casetas son estructuras prefabricadas metálicas que requieren instalación eléctrica en baja tensión. El plazo de garantía legal es de tres años, aunque los licitadores pueden ampliarlo hasta 54 meses para obtener mayor puntuación en la adjudicación.

Ubicación

La ubicación final de las casetas también ha estado en el centro del debate en los últimos dos años. Inicialmente se señaló que se distribuirían en tres grupos aislados: en el entorno del monumento del Hombre del Mar, en la explanada resultante del desaparecido paseo de la Libertad, y otro alrededor del edificio de Aduanas y el muelle Mínguez. Después se optó por agrupararlas casi al completo en ese entorno de las Aduanas, junto a la rampa de acceso del nuevo centro de ocio.

La última propuesta vuelve a redistribuirlas en dos zonas: en lo que quede libre de la explanada que se construye para albergar la feria de atracciones y en el entorno del edificio de Aduanas.

El emplazamiento definitivo del popular mercadillo de artesanía, al igual que el número total de casetas, es una decisión pactada con los vendedores y se han barajado varias alternativas en los últimos meses.

Aumento del precio público

Con una inversión de esta entidad el precio público que los comerciantes abonarán al Ayuntamiento por la ocupación del dominio público no podrá ser el mismo que el actual. Se elevará de forma sustancial, aunque es algo que el Consistorio no ha fijado, porque la Generalitat tiene que fijar, a su vez, un canon a pagar por el Ayuntamiento por el uso del espacio portuario. Y es una cifra que se desconoce. Tampoco el periodo de tiempo a concesionar. En el caso del centro de ocio, con un concesionario privado, es de 50 años. Las obras que se están llevando a cabo ahora en el entorno portuario cuentan con autorizaciones parciales, no con la concesión global.

⚓ Inversión Municipal en el Puerto de Torrevieja Principales actuaciones y estado de ejecución 📋 Obra 📊 Estado 💶 Coste (€) Electrificación secundaria y pavimentación del recinto ferial En ejecución · Hozono 8.935.683 Rehabilitación paseo del dique de Levante En ejecución · CHM 6.543.733 Pavimentación del muelle Mínguez Propuesta · G. Soto 5.845.298 Electrificación primaria del recinto portuario En ejecución · Hozono 4.425.006 Repavimentación acceso dique En licitación 3.929.412 Red de pluviales Agamed 3.880.294 Casetas de los hippies Por licitar 3.500.000 Rampa dique de Levante Hozono 2.630.583 Adecuación muelle Mínguez G. Soto 2.191.018 Acceso provisional Hozono 555.163 💰 Total inversión 42.436.190 € Fuente: Ayuntamiento de Torrevieja · Elaboración propia

El Ayuntamiento quiere que el regreso de esta oferta comercial se limite exclusivamente a los productos de artesanía que figuran en la ordenanza, con el objetivo de que esta actividad no se desvirtúe desde el punto de vista de la calidad comercial, algo que ha ocurrido en los últimos años con la oferta de otros productos como ropa, camisetas y souvernirs turísticos.

Actualmente, los puestos de madera se encuentran ubicados a lo largo de la avenida de la Estación de forma provisional. Una zona en la que los vendedores facturan mucho menos que en su emplazamiento tradicional del paseo de La Libertad, que fue demolido en las obras de remodelación portuaria. El Ayuntamiento quiere que regresen durante el año 2026 al igual que la feria de atracciones que cumple este verano tres temporadas en el parque de Antonio Soria. Ubicación en la que los feriantes solo cuentan con afluencia en verano y cuando hay eventos como festivales.

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Contrato

La valoración de las ofertas de las empresas que quieran presentarse a este concuro asigna, en su versión actual, 85 puntos al criterio económico y 15 puntos al técnico. El contrato se pretende tramitar mediante un procedimiento abierto con regulación armonizada y no admite división en lotes, según justifica el pliego para garantizar la coordinación eficiente de los diferentes oficios involucrados.